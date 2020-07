In arrivo il Bonus moto e motorini 2020, anche senza obbligo di rottamazione del vecchio mezzo. Il Bonus moto 4000 euro è uno degli incentivi economici più interessanti che sarà disponibile a partire dal primo agosto. Ecco come ottenere il Bonus moto e motorini 2020.

In arrivo il Bonus moto e motorini 2020, anche senza obbligo di rottamazione del vecchio mezzo. Il Bonus moto 4000 euro è uno degli incentivi economici più interessanti che sarà disponibile a partire dal primo agosto. Visto che il lockdown e la sospensione delle attività produttive ha messo a dura prova il settore dell’auto e delle moto, il Governo Conte ha ben pensato di introdurre il Bonus moto e motorini elettrici per rilanciare il settore.

Bonus moto e motorini elettrici 2020: un’agevolazione per sostenere la ripresa del settore

Le immatricolazioni hanno subito una netta flessione nei primi sei mesi dell’anno 2020, con una variazione percentuale negativa del -23% rispetto al 2019. Si tratta di numeri che preoccupano, per questo motivo il Governo ha stanziato il bonus moto e motorini elettrici per rilanciare e sostenere la ripresa economica del settore a due ruote.

Inoltre, l’estensione dell’Ecobonus 2020 prevede un incentivo economico fino a 6.000 euro per l’acquisto di una nuova vettura a basse emissioni di CO2. L’articolo 44-bis “Modifica all’ articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi” inserito nel Decreto Rilancio, prevede un bonus anche per l’acquisto di moto scooter, tricicli e quadricicli elettrici o ibridi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, e L7.

Pertanto, per chi volesse acquistare una moto elettrica o ibrida gli incentivi arriverebbero a un bonus pari al 40% dell’acquisto del prodotto, fino a un massimo di 4.000 euro. La rottamazione deve riguardare un usato di categoria Euro 0, 1, 2, o 3 e deve essere di proprietà da almeno 12 mesi. Per chi volesse acquistare una moto o un motorino elettrico senza rottamazione potrebbe beneficiare di un incentivo del 30% per un massimo di 3.000 euro di bonus.

Bonus moto e motorini elettrici: quali sono gli ulteriori incentivi regionali?

Oltre al bonus moto governativo previsto nel Decreto Rilancio, diverse Regioni italiane hanno integrato l’incentivo con nuove interessanti iniziative. Nella lotta all’inquinamento atmosferico la Regione Lombardia ha messo in atto misure concrete per la difesa della qualità dell’aria e della salute dei cittadini, incentivando la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale da parte di cittadini e imprese. Con le delibere approvate dalla Giunta Regionale nel 2019 (n. 2089 del 31/07/2019, n. 2090 del 31/07/2019 e n. 2157 del 23/09/2019), sono stati stanziati 26,5 milioni di euro per il periodo 2019-2020. Il comune di Milano ha aggiunto fino a 1.800 euro di sconto per l’acquisto di moto e motorini e fino a 1.500 euro per bici elettriche, senza obbligo di rottamazione.

L'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio promuove l’acquisto di veicoli elettrici dei seguenti tipi: biciclette a pedalata assistita, ciclomotori e motocicli elettrici a 2, 3 e 4 ruote e veicoli commerciali nei comuni di Roma e Frosinone, mediante l’erogazione di contributi e agevolazioni. L’ammontare del contributo è pari al 30% del prezzo di vendita (Iva compresa) con i seguenti tetti massimi:

- 1.000 euro per i motocicli

- 700 euro per le biciclette a pedalata assistita e per i ciclomotori

- 2.000 euro per i veicoli elettrici commerciali.