Buone notizie per chi ha sperato fino all’ultimo di poter avere un piccolo bonus Natale in vista delle spese natalizie destinate all’acquisto per i tradizionali regali di Natale. Infatti, in seguito alla conferenza stampa tenutasi giovedì sera, 3 dicembre 2020, il premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato l’arrivo del bonus cashback che restituirà il 10% della spesa totale degli italiani. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo bonus cashback, chi potrà utilizzarlo e quali saranno le procedure da seguire per ottenere il rimborso.

È finalmente arrivata la conferma da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito all’approvazione di un bonus Natale, al fine di aiutare le famiglie italiane durante il periodo natalizio e allo stesso tempo cercare di risollevare l’economia italiana e i commercianti che sono stati duramente colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Infatti, durante la conferenza stampa che il premier italiano Giuseppe Conte ha tenuto lo scorso giovedì sera, 3 dicembre 2020, non solo ha annunciato l’approvazione del nuovo dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure restrittive in vista dell’arrivo delle vacanze di Natale, ma ha anche confermato il tanto discusso Bonus Natale.

Si tratta di un rimborso spese destinato ai cittadini italiani che a partire dal giorno 8 dicembre 2020, pagheranno i propri acquisti natalizi attraverso qualsiasi strumento elettronico tracciabile, all’interno dei negozi fisici.

Tuttavia, non tutti potranno godere del Bonus Natale, in quanto anche in questo caso il Governo italiano ha disposto una serie di requisiti di accesso.

Ecco quindi nel dettaglio quali saranno i cittadini italiani che potranno accedere al famoso bonus basato sul sistema di cashback e come fare per poter ottenere in modo semplice e veloce il proprio rimborso.

Bonus Natale: quali sono gli obiettivi del Governo

Già a partire dal mese di marzo 2020, in cui è esplosa l’emergenza epidemiologica del Coronavirus, il Governo italiano giallo-rosso, presidiato da Giuseppe Conte, ha cercato di erogare una serie di misure economiche e sostegni sotto forma di bonus al fine di offrire un aiuto concreto a tutti quei nuclei familiari, lavoratori ed imprenditori che sono stati duramente messi in ginocchio dalla crisi economica.

Con l’arrivo delle feste di Natale, c’è chi sperava di godere di maggiori libertà e di poter fare in maniera spensierata shopping natalizio e vacanze con i propri cari.

Purtroppo, in seguito al nuovo dpcm del 3 dicembre, le cose non andranno così. Ci saranno nuove limitazioni, chiusure di alcune attività in particolare per quelle Regioni dichiarate zona rossa, dunque con un maggior rischio di contagio.

Ecco perché il Bonus Natale diventa così importante, ha l’obiettivo di incentivare gli acquisti da parte dei cittadini e delle famiglie italiane in vista dei regali di Natale, da effettuare però solo nei negozi fisici.

Così se da un lato il bonus Natale basato sul meccanismo del cashback permetterà a risparmiare almeno in parte sugli acquisti di Natale, dall’altro si tenterà di offrire un piccolo incremento delle casse dei commercianti e dei negozi, segnati inevitabilmente dalla crisi economica.

Cos’è il Bonus Natale 2020

Come confermato anche durante la conferenza stampa di Conte tenutasi giovedì sera, il Bonus Natale 2020 sarà basato sul cosiddetto meccanismo di cashback. Questo sistema consiste nella restituzione di una determinata percentuale in relazione all’importo speso da ciascun cittadino.

Nel caso del Bonus di Natale, il Governo italiano ha stabilito che alle famiglie richiedente verrà restituita una percentuale fissa, ovvero pari al 10 per cento sugli importi degli acquisti totali.

Il Bonus Natale può essere quindi inteso come un vero e proprio sconto che i cittadini invece di godere al momento dell’acquisto all’interno del negozio, potranno beneficiarne in un secondo momento, dopo averne fatta richiesta ed accertato il riconoscimento dei requisiti richiesti.

Inoltre la misura governativa ha fissato anche un tetto massimo su cui si baserà il sistema cashback del Bonus Natale, che è quella dei 150 euro. Dunque, per poter avere il bonus Natale dal valore complessivo di 150 euro, sarà necessario che il cittadino italiano spenda almeno 1.500 euro. Tuttavia, nei casi in cui la spesa risulterà superiore, l’importo del bonus resterà comunque invariato.

Quando entrerà in vigore il Bonus Natale 2020

Come ha esplicitato anche il premier italiano, il Bonus Natale 2020 basato sul sistema cashback, entrerà in vigore a partire dal giorno martedì 8 dicembre 2020, e sarà attivo durante tutto il corso del mese, fino al giorno giovedì 31 dicembre 2020.

Dunque, potranno usufruire dello sconto tutte le famiglie italiane che rispettano i requisiti specifici richiesti per l’accesso, che effettueranno i propri acquisti di Natale presso i tradizionali negozi fisici, non pagando con i contanti, bensì attraverso un qualsiasi sistema di pagamento elettronico purché sia tracciabile.

Successivamente alle feste natalizie, secondo le prime ipotesi, è molto plausibile che il Bonus Natale sarà esteso anche per tutto il prossimo anno, ma in quel caso la durata dei mesi in cui sarà possibile acquistare per richiedere il bonus sarà prolungata a sei mesi. Mentre il numero minimo di acquisti da dover effettuare per poter accedere al bonus sarà di circa cinquanta acquisti semestrali.

Come funziona il sistema di cashback e chi può accedere

Come detto in precedenza, occorre specificare che per poter accedere al bonus Natale e quindi ricevere il rimborso pari al 10 per cento della spesa complessiva effettuata dall’8 dicembre al 31 dicembre, è necessario fare i propri acquisti esclusivamente attraverso sistemi di pagamento tracciabile.

A tal proposito, rientrano nella categoria di pagamenti elettronici ammessi per ricevere il Bonus Natale non solo carte di credito, bancomat e carte di debito, ma anche applicazioni come ad esempio Apple Pay oppure Samsung Pay, applicazioni finanziarie che consentono il trasferimento del denaro o quei sistemi basati sulla tecnologia NFC.

Inoltre per poter accedere al Bonus Natale 2020, è necessario che i cittadini italiani richiedenti abbiano effettuato almeno dieci pagamenti durante il mese di dicembre, a partire dal giorno 8 dicembre 2020.

Un ulteriore disposizione da parte del Governo italiano in merito al Bonus Natale, sta nella decisione di non includere tra i potenziali beneficiari del bonus, tutte le aziende e tutti i liberi professionisti aventi partita iva.

Come ottenere il Bonus Natale da 150 euro

Il nuovo Bonus Natale 2020 dal valore di 150 euro entrerà dunque in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2020, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Come detto in precedenza, il requisito fondamentale per permettere ai cittadini italiani di richiedere e di ottenere il riconoscimento del rimborso degli acquisti effettuati durante le vacanze natalizie è quello di effettuare nel corso delle date appena citate, almeno dieci acquisti utilizzando esclusivamente sistemi di pagamento elettronici, come bancomat, carte di credito e app per smartphone, presso i negozi fisici presenti sul territorio italiano.

Per poter accedere alla possibilità di ottenere il rimborso degli acquisti effettuati durante le vacanze di Natale, i cittadini dovranno effettuare il classico download sul proprio smartphone o tablet relativo all’applicazione IO di Pago Pa. Si ricorda che chi ha già effettuato la richiesta per il bonus vacanze negli scorsi mesi, ha già scaricato l'applicazione per smartphone IO di Pago Pa.

Una volta scaricata l’app, bisognerà poi effettuare l’accesso tramite il proprio codice SPID e inserire tutte le possibili modalità di pagamento elettronico che si hanno a disposizione e che potrebbero essere utilizzate durante il corso delle festività per il proprio shopping natalizio, indicando anche l’IBAN a cui si intende ricevere l'accredito del rimborso previsto dal Bonus Natale 2020.