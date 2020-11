Novità sul sito Infratel in cui sono stati pubblicati gli elenchi degli operatori che alla data del 30 ottobre hanno aderito all bonus pc ed internet. Che partirà il 9 novembre. Gli operatori di telecomunicazione hanno tempo fino al 7 novembre per caricare nella sezione dedicata sul sito di Infratel, le loro offerte dedicate. L'elenco al momento non include due grandi operatori di telecomunicazioni: Vodafone e WindTre. I negozi, esclusi, attendono la pronuncia del Tar del Lazio, che potrebbe far saltare tutto.

Bonus PC ed Internet: quanto vale

Il bonus PC è un'agevolazione per le famiglie con un determinato valore ISEE e senza connessione internet, o connessione inferiore a 30 megabit al secondo, che permetterà di poter ridurre il cosiddetto digital divide. La misura non è un voucher o un buono acquisti, ma uno sconto in fattura. Tu che farai richiesta del bonus, dovrai direttamente contattare il fornitore di telecomunicazione, tra quelli pubblicati sul sito di Infratel, e scegliere l'offerta migliore ed attendere che il tuo operatore ti fornisca connessione e dispositivo di navigazione (PC o Tablet). Otterrai uno sconto direttamente sul costo dell'offerta scelta.

Il valore del bonus va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro. Dipende dal valore dell'ISEE.

Chi ha un ISEE inferiorea 20.000 euro potrà ricevere massimo 500 euro che si potranno spendere per acquistare insieme servizi di connettività (200 euro) e PC/Tablet (300 euro).

Per chi ha un ISEE tra 20.000 e 50.000 euro, invece il valore del bonus è di 200 euro e varrà solo per internet. Bisognerà però aspettare fine 2020.

Si parla sempre di connessione rete fissa bandaultra larga ad almeno 30 Megabit: fibra fttc, ftth, satellite, fwa (fixed wireless).

Bonus PC: requisiti tecnologici

Non tutti i Tablet e computer possono essere inseriti nelle offerte degli operatori di rete, ma devono rispettare le seguenti specifiche tecniche minime:

Tablet

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 4 GB o superiori

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici

Risoluzione Schermo: Full-HD (risoluzione minima del lato corto: 1080 pixel) o superiori

Memoria interna: 64 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Batteria: 6000 mAh o superiore

Personal Computer

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 8 GB o superiori

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici

Risoluzione Schermo: HD (1366×768) o superiori

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Autonomia: 8 ore o superiore

Audio integrato

Sia il PC che il tablet rimarranno di proprietà del sottoscrittore dell'offerta internet dopo 12 mesi. Per l'offerta Internet il requisito è quello di non avere una connessione attiva oppure di passare da una connessione a 30 megabit ad una di 1Giga

Elenco operatori che aderiscono al bonus pc e internet

Alla data del 30 ottobre, gli operatori che hanno già confermato la loro adesione al bonus, e che iniziano a caricare le offerte sono 24: AX3 HOLDING S.R.L., BBBELL S.P.A., CALIGIURI ROBERTO, CILENTO TLC SRLS, FASTNET - S.P.A., FLY NETWORK SRL, GLOBAL COM BASILICATA S.R.L., HERONET SRLS, INFORMATICA SYSTEM S.R.L., INTERCOM SRL, INTERFIBRA S.R.L., ISILINE SRL, MACROTEL ITALIA SRL, MEDI@NET SRL, MEDIATELCO SRL, NEXIM ITALIA SRL, NOINET S.C.R.L., SICILINK S.R.L.S., SINERGIA TELECOMUNICATION SRL, SPEEDNET SRL, SPRINGO SRL, TECHDIGITAL DI ANGELASTRI GIUSEPPE, TELECOM ITALIA SPA, TISCALI ITALIA S.P.A.

Dall'elenco mancano Vodafone Italia e WindTre. Ma sul sito di Vodafone si legge che è in fase di allestimento l'offerta. Al fine di usufruire del bonus Vodafone richiede di lasciare sul proprio form i propri contatti per essere poi ricontattati non appena l'offerta sarà attiva. In caso di adesione all'offerta Vodafone bisognerà fornire all'operatore copia del documento d’identità, Codice Fiscale e la dichiarazione isee.

Anche WindTre ha predisposto un'informativa sul proprio sito internet invitando a lasciare i dati per essere poi ricontattato

Eventuali aggiornamenti della lista degli operatori accreditati saranno comunicati da Infratel in questi giorni.

Bonus Pc: la rivolta dei negozi. Salta tutto!

La decisione del governo di rendere disponibili i pc e tablet solo presso gli operatori di telecomunicazione che si accreditano sulla piattaformo di Infratel ha posto sin dall'inizio gli esercenti in una condizione di discriminazione. Ecco perchè hanno presentato ricorso al TAR del Lazio. Se la sentenza accetterà la richiesta, il bonus pc rischia di saltare, almeno per il momento. Per scongiurare questo scenario, è stata presentata un’interrogazione al Senato, firmata da Massimo Mallegni, in cui viene chiesto l’intervento del ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Se il TAR decreta la sospensione, il bonus pc resta congelato.

E non c'è da escludere che anche i piccoli operatori di telecomunicazione si rivolgano ai tribunali per fare valere eque condizioni di accesso al mercato dei pc e tablet. Infatti mentre i grandi operatori potrebbero spuntare accordi più favorevoli nell'acquisto in grandi quantità di pc e tablet, i piccoli invece potrebbero avere seri problemi di approvvigionamento e sopratutto di non poter concorrere con le offerte dei grandi operatori.

Altro aspetto che potrebbe far saltare il bonus pc ed internet è la posizione dell'Antitrust sul requisito della velocità minima che, secondo l’Autorità, sarebbe stato più opportuno fissare a 100 Megabit al secondo piuttosto che, come è stato deciso infine, a soli 30 Megabit al secondo.

Bonus PC e Internet: le due fasi

Il bonus pc ed internet è destinato alle famiglie con determinate condizioni Isee al fine di ridurre il digital divide. La misura sarà erogata in due fasi.

La fase 1 è destinata alle famiglie con Isee fino a 20.000 euro e prevede l'erogazione del bonus di 500 euro. Di cui, 200 euro destinati alla connessione e 300 euro all'acquisto del PC o Tablet.

La fase due, che invece dovrebbe partire entro la fine dell'anno è destinata alle famiglie con un Isee fino a 50.000 euro. Il valore del bonus sarà di 200 euro e varrà solo per la connessione ad internet.

Per poter ottenere l’agevolazione, inoltre, è necessario attivare un nuovo abbonamento Internet casa in grado di garantire una velocità in download di almeno 30 Mbps (banda minima garantita di 15 Mbps) e una velocità in upload di almeno 15 Mbps (banda minima garantita di 7,5 Mbps). Le famiglie che hanno già una connessione di questo tipo potranno accedere al bonus esclusivamente attivando un nuovo abbonamento che prevede l’accesso ad Internet tramite fibra ottica con velocità di 1 Gbps in download.

Per l’abbonamento Internet (della durata di almeno un anno) è necessario utilizzare da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 400 Euro. Per il PC/Tablet, invece, la somma da spendere deve essere compresa tra 100 e 300 Euro. La combinazione dei due importi può raggiungere un massimo di 500 Euro.

Bonus PC e Internet: addio se Isee con omissioni o difformità

Al fine dell'ottenimento del bonus, che ricordiamo sarà erogato sottoforma di sconto in fattura dell'abbonamento internet, è necessario avere un Isee valido e corretto. Infatti, le omissioni o difformità dell'Isee solitamente fanno escludere il richiedente dall'accesso a qualsiasi bonus, o misura. Quindi è importanto verificare di:

avere un Isee in corso di validità ; ricordiamo che per variazioni importanti della propria condizione economica si può fare un Isee corrente (anzichè quindi dichiarare i redditi di 2 anni, si considerano quelli recenti dei due mesi precedenti);

; ricordiamo che per variazioni importanti della propria condizione economica si può fare un Isee corrente (anzichè quindi dichiarare i redditi di 2 anni, si considerano quelli recenti dei due mesi precedenti); avere un Isee senza omissioni o difformità; in loro presenza è bene sanare tali "errori" sia intervenendo attraverso un aggiustamento delle sezioni indicate come difformi/omesse oppure presentando un nuovo Isee. Se hai dubbi e non hai lo SPID per accedere all'Isee online (anche in forma precompilata) rivolgiti ad un CAF.

Bonus PC: quale operatore scegliere

Compreso il funzionamento del bonus, e sapendo che esso sarà utilizzato sotto forma di sconto in fattura dall'operatore scelto, a questo punto non ci resta che scegliere con quale operatore sottoscrivere il contratto per la navigazione in internet. Ricordando che potrai scegliere al momento tra i 24 operatori accreditati sul sito Infratel, e puoi già contare su Vodafone e WindTre che a breve metteranno a disposizione le loro offerte dedicate.

Considerando che le risorse stanziate al momento consentirebbero di soddisfare circa il 20% delle famiglie che ne avrebbero diritto, almeno come requisito ISEE, è bene avere già le idee chiare su quale operatore scegliere.

Un primo criterio da utilizzare è la capacità di copertura di rete, visto che è uno dei requisiti per accedere al bonus. Un altro criterio può essere quello di scegliere l'operatore già usato per il servizio di telefonia mobile. Infine, come ultimo criterio, si possono considerare tutti i servizi che l'operatore può offrire oltre al servizio di connettività e alla concessione del PC o Tablet. Con queste valutazioni, la scelta poi ricadrà su quell'operatore che offrirà un costo del canone inferiore. Non vi resta che fare la tua scelta!