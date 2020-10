È stato finalmente approvato giovedì 1° ottobre il nuovo bonus destinato alle famiglie italiane per i servizi usufruiti per la banda larga ed Internet e per gli acquisiti di pc e tablet. Si parla di un importo pari a 204 milioni di euro stanziati per poter erogare il nuovo bonus ai cittadini, fondi che purtroppo non basteranno a coprire tutte le famiglie che ne avrebbero diritti. Ecco quindi tutti i dettagli sui requisiti che saranno necessari per poter ricevere il voucher relativo al bonus pc e quali saranno le scadenze da rispettare per la domanda.

Finalmente sono state pubblicate le attesissime FAQ da parte del Governo italiano in merito al nuovo bonus pc. Infatti, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno giovedì 1º ottobre del decreto, è stato approvato e confermata l’attuazione dei voucher destinati ai cittadini italiani in possesso di determinati requisiti, per i servizi relativi all’utilizzo della banda larga, o all’acquisto di computer e tablet.

Con la conferma del decreto, è stato così disposto un nuovo bonus volto ad aiutare economicamente le famiglie italiane, con l’obiettivo di risollevare la loro condizione precaria in seguito all’arrivo del Coronavirus. Per questo motivo, durante questa prima fase del bonus pc sono stati stanziati circa 204 milioni di euro, i quali si stima che potrebbero aiutare circa 480.000 nuclei familiari su quasi 2 milioni e mezzo di persone che ne avrebbero diritto, in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Il bonus pc potrà essere garantito alle famiglie italiane fino al 1º ottobre 2021, tuttavia è vincolato all’esaurimento dei fondi, dunque potranno accedere al voucher coloro che lo richiedono per primi tramite gli operatori autorizzati.

Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo bonus pc, quali sono i requisiti necessari affinché potrà essere riconosciuto il beneficio e le scadenze da rispettare.

Bonus pc: come funziona

Con l’approvazione del decreto avvenuta giovedì 1° ottobre, è stato finalmente confermato il nuovo bonus pc dal valore massimo pari a 500 euro, che sarà destinato a migliaia di famiglie italiane con determinati requisiti, per l’acquisto di un tablet, un pc o per l’utilizzo di connessione Internet e banda larga.

Secondo quanto spiegato all’interno delle FAQ messe a disposizione dal Governo italiano, è stata prevista una prima fase per l’erogazione del bonus pc. In questa fase I, il voucher sarà destinato esclusivamente alle famiglie il cui ISEE risulti essere inferiore al valore di 20.000 euro.

A tal proposito, il bonus si configura come uno sconto sul canone di abbonamento che verrà stipulato per poter usufruire ai servizi di connettività Internet a banda ultralarga, e nell’acquisto di un pc o di un tablet. È inoltre specificato che il contributo destinato per il pc o per il tablet, sarà previsto solo nel caso in cui questo avvenga in maniera contestuale all’attivazione di un servizio di connettività Internet.

Il bonus pc potrà essere usufruito dai cittadini residenti in tutto il territorio italiano. Tuttavia, per quanto riguarda le regioni dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria e della Toscana, il voucher potrà essere applicato soltanto ad alcune utenze localizzate in determinati Comuni. L’elenco relativo ai Comuni di riferimento sarà comunicato direttamente dalle Regioni alla società Infratel Italia, la quale successivamente renderà nota la lista.

Per quanto riguarda la seconda fase, il Governo italiano ha disposto che la misura del bonus pc potrà essere usufruita anche dai titolari di impresa e dalle famiglia con un ISEE anche superiore alla soglia dei 20.000 euro stabilita per la prima fase.

Il bonus pc potrà essere richiesto da parte delle famiglie italiane fino al 1° ottobre 2021, tuttavia, secondo le previsioni del Governo, i fondi stanziati per il voucher rischieranno di esaurirsi in poco tempo.

Bonus pc: perché è così importante

In seguito all’emergenza pandemica determinata dall’arrivo del Coronavirus anche in Italia, l’utilizzo del computer e dei dispositivi elettronici con la tecnologia Internet, hanno fin da subito mostrato la loro fondamentale importanza. È grazie a questi strumenti che è stato consentito a milioni di persone di tutto il Mondo di non bloccare totalmente l’economia del paese, continuando a lavorare da casa, tramite la ormai conosciutissima modalità in smart working. Allo stesso tempo, anche tantissimi studenti e professori hanno adottato il metodo della didattica a distanza (nota anche come DID), che ha permesso loro di continuare il percorso di formazione grazie appunto all’utilizzo di pc e di una rete Internet.

È proprio per questi enormi vantaggi e benefici, che anche la Commissione dell’Unione Europea ha preso la decisione di incentivare l’utilizzo di pc e tablet anche per coloro che non ne hanno la possibilità economica. Dunque, la stessa Unione Europea ha approvato la decisione dell’Italia di offrire un nuovo bonus alle famiglie italiane, che sia destinato appunto all’acquisto di tablet, pc e dei servizi necessari per la connessione Internet.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus pc

Secondo quanto disposto dal decreto, il voucher destinato al bonus pc risulta avere un valore massimo pari a 500 euro, il quale potrà essere utilizzato secondo l’offerta stabilita dall’operatore seguendo due limiti fondamentali.

Innanzitutto è stato specificato che lo sconto sui servizi usufruiti per la connettività Internet potrà durate almeno 12 mesi, con un importo che sia compreso tra i 200 euro e i 400 euro.

Invece, in merito alla fornitura del computer o dei tablet, in questo caso si avrà diritto ad un sconto dal valore compreso tra i 100 e i 300 euro.

I requisiti necessari affinché i cittadini italiani possano richiedere ed usufruire del bonus pc non solo dovranno rispettare il limite dell’importo ISEE dei 20.000 euro, ma dovranno anche dimostrare di non avere alcuna connessione internet prima della stipulazione del contratto con il fornitore, o di avere una connessione con una velocità minore dei 30 Mbps.

Il bonus pc potrà essere richiesto da parte delle famiglie italiane con un ISEE che deve essere necessariamente inferiore ai 20.000 euro. È specificato inoltre che è previsto un solo voucher per l’intera famiglia.

Come richiedere il bonus pc

Per poter accedere al voucher relativo al bonus pc, il potenziale beneficiario dovrà fare riferimento direttamente all’operatore internet che gli fornirà il servizio o il prodotto, il quale deve espressamente partecipare all’iniziativa voucher. A tal proposito, secondo quanto disposto dal decreto, il beneficiario dovrà necessariamente sottoscrivere un contratto con il fornitore del servizio Internet, con una durata minima di 12 mesi. Inoltre, per poter usufruire del bonus pc, l’operatore che presta il servizio di connettività dovrà essere accreditato presso Infratel Italia.

La richiesta del bonus pc e tablet dovrà avvenire in maniera contestuale all’attivazione del contratto di fruizione del servizio di connettività, stipulato tra il beneficiario e il fornitore accreditato presso Infratel Italia. Dunque, non sarà possibile comprare direttamente un computer o un tablet per poi richiedere successivamente un rimborso.

Inoltre, per effettuare la richiesta del voucher, il componente del nucleo familiare dovrà anche inviare un’autocertificazione in cui dichiara di essere in possesso di un reddito ISEE non superiore alla cifra dei 20.000 euro.

Non dovrà effettuare nessuna registrazione o rapporto con Infratel Italia, in quanto tale procedura sarà dedicata esclusivamente agli operatori TLC dei servizi Internet.

Chi gestisce il bonus pc

Secondo quanto disposto dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre, il bonus destinato all’acquisto di pc e tablet effettuati in maniera contestuale all’attivazione dei servizi per l’accesso ad Internet, sarà gestito dalla famosa società Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., società pubblica italiana che da anni lavora all’interno del settore delle telecomunicazioni per il Ministro dello Sviluppo Economico.

La società Infratel Italia S.p.A. è parte del Gruppo Invitalia e si occupa di progettare, realizzare e controllare le reti di telecomunicazioni in fibra ottica per le connessioni a banda larga ed ultralarga.