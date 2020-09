In arrivo il nuovo bonus destinato a rimborsare i cittadini italiani che hanno effettuato acquisiti relativi a pc e tablet o all’utilizzo della tecnologia Internet. Si tratta di uno dei tanti bonus approvati in seguito all’approvazione da parte dell’Unione Europea dei voucher per aiutare le famiglie italiane in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco tutti i dettagli in merito ai requisiti necessari per poter accedere al bonus per pc e tablet e quali sono le scadenze da rispettare.

Tra le novità introdotte dal Governo italiano per aiutare le famiglie italiane e i cittadini a risollevarsi dalla crisi economica, spunta anche il bonus pc e tablet, che consentirà a migliaia di famiglie italiane di ottenere un rimborso economico destinato agli acquisti effettuati per nuovi pc, tablet o per l’utilizzo di servizi per l’accesso Internet.

In effetti, in seguito all’emergenza provocata dall’arrivo del Coronavirus che ha investito il nostro Paese e il Mondo intero dal principio del 2020, è stato essenziale e vitale, soprattutto nei primi mesi di convivenza con il virus, durante il lungo lockdown, l’utilizzo della tecnologia Internet, tablet e PC, sono stati gli strumenti fondamentali per evitare il blocco totale dell’economia e di altri molti settori.

Molti lavoratori, infatti, hanno continuato a lavorare da casa attraverso la ormai famosissima modalità smart working, anche le stesse università e scuole di qualsiasi grado e tipologia hanno continuato con le lezioni con l’enorme successo della didattica a distanza (DID).

L’Italia e il mondo intero si è trovata, in seguito alla pandemia, nel pieno di una rivoluzione digitale che in pochissimi mesi è diventate realtà.

Dunque, per questo motivo, l’Unione Europea ha deciso di incentivare questo passaggio dando il via libera ai bonus Internet e PC, ossia un sostegno economico destinato all’acquisto di servizi per il web, strumenti per navigare, PC o tablet. L’UE, dunque, ha dato l’ok ai voucher previsti dall’Italia per sostenere le famiglie più deboli destinando al nostro Paese un totale di 200 milioni per l’acquisto di PC, tablet e connessione internet.

Ecco tutti i dettagli per poter accedere al bonus tablet e pc e quali saranno i fortunati che potranno richiederlo.

Agevolazioni previste per famiglie ed imprese

Riguardo il nuovo incentivo economico previsto dal bonus pc e tablet, il 2 settembre 2020, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli ha comunicato diverse novità: i vari importi disponibili e chi sarà a gestire il bonus. Il bonus sarà gestito interamente da Infratel Italia S.p.A. e la misura sarà riservata agli operatori di telecomunicazioni e gli utenti finali dovranno interfacciarsi direttamente con essi.

A proposito di ciò il bonus internet e PC sarà suddiviso in classi sulla base di parametri e paletti d’accesso in riferimento alla tipologia del nucleo familiare che intende effettuare la richiesta. Ci saranno dunque diversi bonus differenziati a seconda dell’ISEE.

Inoltre è stata introdotta anche un’agevolazione per le imprese volta a sostenere gli imprenditori italiani per l’acquisto di dispositivi elettronici. A tal proposito la società Infratel ha anche chiarito che la scelta di attribuire un valore del bonus più elevato per le imprese rispetto a quello delle famiglie, deriva dalla circostanza che le offerte ai clienti business, attualmente presenti sul mercato, hanno mediamente costi più elevati, a fronte di una maggiore banda minima garantita a tali clienti.

A questo punto, non ci resta che vedere analiticamente come sarà composto questo bonus.

Come funzionerà l’incentivo

Il bonus consisterà in un voucher per l’acquisto di PC, tablet e connettività Internet. Ci saranno però delle limitazioni sulla base del reddito del nucleo familiare.

In ogni caso, è ancora troppo presto per parlare delle modalità di fruizione del bonus, in quanto l’Infratel Italia non ha ancora dato indicazioni certe.

Ma secondo quanto direttamente rivelato dall’azienda, il bonus dovrebbe essere pari ad un importo di 500 euro, se a richiedere il voucher sono le famiglie italiane con un ISEE al di sotto di 20.000 euro, il quale potrà essere utilizzato per 200 euro per la connettività internet e 300 euro per internet e PC in comodato d’uso.

Invece per le famiglie italiane con un ISEE maggiore di 20.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro, il valore del bonus tablet e pc sarà pari a 200 euro, e sarà disponibile per l’acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo, tablet o PC fornito dallo stesso operatore.

In merito alle agevolazioni previste nei confronti delle imprese, si tratta di un voucher il cui valore varia dai 500 euro ai 2.000. Anche in questo caso il bonus è destinato all’acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo, in base alla copertura disponibile nella relativa sede, dimensione dell’azienda, numero di dipendenti ed altri fattori.

Chi, come e quando richiedere il bonus

Secondo le istruzioni fornite da Infratel Italia, il cittadino italiano o l’impresa che intendono richiedere il bonus pc e tablet, dovrà rivolgersi all’operatore di telecomunicazioni. Dunque, l’utente finale non può ottenere direttamente il voucher previsto dal bonus PC e tablet, ma dovrà farne richiesta al suo operatore, il quale procederà ad occuparsi di tutte le pratiche previste, come ad esempio verificare per le famiglie l’appartenenza alla soglia agevolata di reddito ISEE.

Ciò significa che solo gli operatori TLC dovranno effettuare l’iscrizione ad Infratel e fare domanda per le agevolazioni che potrà essere effettuata soltanto a partire dal 20 settembre 2020, mentre gli utenti dovranno attendere le offerte del bonus PC e Internet da parte degli operatori.

Ricapicolando, per richiedere il bonus ci si dovrà rivolgere direttamente ad Infratel e, secondo quanto comunicato dallo stesso MISE, la misura sarà riservata agli operatori di telecomunicazioni. Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali di vendita.

Tutte le informazioni relative all’attuazione della misura, in particolare l’elenco degli operatori accreditati e le offerte a cui i beneficiari potranno aderire, saranno pubblicati sui siti di Infratel e di Banda Ultralarga all’esito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla misura.

Chi gestirà il bonus pc e tablet

Il bonus destinato all’acquisto dei dispositivi elettronici e dei servizi per l’accesso ad Internet, sarà gestito interamente dalla società Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., una società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministro dello Sviluppo Economico del quale rappresenta una società in house, ovvero un’azienda pubblica costituita in forma societaria il cui capitale è detenuto in toto o in parte, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico che affida loro l’attività strumentali o di produzione.

La società Infratel Italia S.p.A. fa parte del Gruppo Invitalia ed effettua progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica per l’accesso a Internet tramite connessioni a banda larga ed ultralarga.

Infratel è il soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga per la diffusione della fibra ottica nel nostro Paese, strategia per la connettività messo in atto dal MISE con CoBul, cioè il Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga.