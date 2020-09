La Regione Sicilia ha messo a disposizione 125 milioni di euro per le microimprese che non hanno potuto beneficiare di altri aiuti statali e che hanno subito perdite di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020. Fino a 35 mila euro di contributi a fondo perduto per quelle aziende che rispetteranno i requisiti fissati nel Bando Bonus Sicilia 2020. Vediamo di cosa si tratta e chi vi può accedere.

Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

La pandemia di coronavirus ha messo a dura prova moltissime aziende, oltre a far emergere ancora di più il divario esistente tra il Nord e il Sud Italia. In particolare, sono stati stanziati miliardi di euro grazie al Decreto Cura Italia, al Decreto Rilancio e al Decreto di agosto per poter risollevare l’economia italiana. Incentivi per l’acquisto di auto, bonus vacanze e bonus bici: moltissimi sono stati gli aiuti per famiglie e imprese. Anche i lavoratori e le aziende, comunque, hanno potuto beneficiare delle indennità mensili da 500 euro, 600 euro o 1.000 euro o i relativi contributi a fondo perduto, oltre alla cassa di integrazione o agli assegni erogati dall’Inps.

La Regione Sicilia, invece, ha messo a disposizione un bonus per le aziende del territorio che prevede fino a 35.000 euro di contributi a fondo perduto per le microimprese. A queste risorse, però, potranno attingere soltanto alcune categorie di imprese: occorre rispettare determinati requisiti e condizioni fissati dal bando. Quest’ultimo è stato pubblicato da pochi giorni ed è disponibile sul sito della Regione Sicilia.

L’ammontare delle risorse che la Regione ha messo a disposizione – come riporta la legge regionale numero 9 del 12 maggio 2020, all’articolo 10, comma 16 – sono in totale 125.000.000 di euro che verranno però ripartiti tra le varie province siciliane. L’obiettivo dell’Assessorato alle Attività produttive è quello di rendere disponibile delle liquidità per rilanciare quelle realtà che hanno subito importanti cali di fatturato durante il lockdown e che non hanno potuto beneficiare di altri aiuti dallo Stato. Vediamo come si può richiedere il contributo e quali sono i potenziali beneficiari.

Bonus Sicilia: risorse per 125 milioni di euro

Nel bando del bonus Sicilia – legge regionale numero 9 del 12 maggio 2020, all’articolo 10, comma 16 – è contenuta la cifra totale dell’investimento che la Regione ha effettuato per sostenere le microimprese. L’obbiettivo è quello di fornire un sostegno aggiuntivo a quelle microimprese che non hanno potuto beneficiare di altri aiuti statali e che hanno registrato importanti perdite di fatturato nei mesi del lockdown. Per tali realtà, dunque, sono previsti contributi a fondo perduto fino a un massimo di 35 mila euro.

Stando alla legge regionale numero 9, infatti, sono 125 milioni di euro l’ammontare di risorse complessive che verranno ripartite tra le province dell’isola in questo modo:

Ad Agrigento spetteranno 10.808.563,50 euro;

A Caltanissetta spetteranno 6.560.926,94 euro;

A Catania spetteranno 27.799.990,34 euro;

A Enna spetteranno 4.085.009,09 euro;

A Messina spetteranno 15.616.691,25 euro;

A Palermo spetteranno 31.280.832,30 euro;

A Ragusa spetteranno 8.081.433,50 euro;

A Siracusa spetteranno 9.989.035,73 euro;

A Trapani spetteranno 10.777.517,35 euro.

Le imprese che vorranno accedere ai contributi a fondo perduto stanziati dall’Assessorato alle Attività produttive, comunque, potranno concorrere soltanto per la provincia nella quale la loro azienda ha la sede operativa. Nel caso in cui una microimpresa abbia più sedi operative, dovrà scegliere per quale delle Province concorrere per ottenere il contributo.

Bonus Sicilia: chi può accedere ai contributi a fondo perduto

Le imprese che vogliono fare richiesta alla Regione per poter beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 35 mila euro dovranno rispettare determinati requisiti che sono stati specificati dalla legge regionale numero 9 del 12 maggio 2020. Possono presentare la richiesta, innanzitutto, le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi; ma anche le microimprese alberghiere (con codice ATECO 55.10.00). Sarà possibile presentare una sola richiesta per ogni numero di partita Iva e si potrà concorrere per una sola Provincia (quella nella quale si trova la sede operativa dell’azienda).

Per poter accedere ai contributi, inoltre, le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi devono essere iscritte regolarmente nelle sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente. Inoltre, dovranno avere la sede legale o operativa nel territorio siciliano e dovranno altresì aver registrato una sospensione delle attività produttive causa lockdown ai sensi del D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020, nonché ai sensi delle ordinanze regionali emanate in ambito Covid-19 per tutelare la salute pubblica.

Per le microimprese alberghiere, invece, oltre all’iscrizione regolare presso le sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e alla sede operativa e legale sul territorio siciliano, occorre anche aver registrato delle riduzioni del fatturato di almeno il 25% nel periodo compreso tra i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al fatturato registrato nel periodo compreso tra marzo e aprile 2019.

Contributi a fondo perduto Sicilia: gli esclusi

Dopo aver elencato in maniera dettagliata chi sono i potenziali beneficiari del Bonus Sicilia occorre passare in rassegna anche gli esclusi dai contributi a fondo perduto.

In particolare – come riportato nel bando Bonus Sicilia -, non potranno richiedere i finanziamenti a fondo perduto le persone fisiche titolari di partita Iva che già percepiscono delle indennità previste dagli articoli 27, 38 e 44 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 27 del 24 aprile 2020.

Ulteriori requisiti per i potenziali beneficiari, invece, comprendono:

La classificazione come microimprese, ovvero quelle realtà con un numero massimo di 10 dipendenti – calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) -, e che non abbiano un fatturato annuale superiore ai 2 milioni di euro .

– calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) -, e che non abbiano un . Oltre alla sede operativa e legale in Sicilia, occorre che tali imprese risultino attive già dal 31 dicembre 2019.

Le imprese devono trovarsi in pieno stato di attività e quindi non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere altresì sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coattaamministrativa e amministrazione controllata.

e quindi non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere altresì sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coattaamministrativa e amministrazione controllata. I soci, amministratori e direttori tecnici dell’azienda non devono essere stati condannati (in passato) con sentenze passate in giudicato.

L’azienda deve anche essere in regola con la recente normativa antimafia e nel dettaglia dichiarare l’insussistenza delle cause previste dall’articolo 67 del decreto legislativo numero 159 del 06 settembre 2011.

e nel dettaglia dichiarare l’insussistenza delle cause previste dall’articolo 67 del decreto legislativo numero 159 del 06 settembre 2011. Infine, occorre che l’impresa sia in possesso di DURC rilasciato da INPS/INAIL.

Per le ulteriori condizioni necessarie ai fini dell’ottenimento del bonus il rinvio è al bando Bonus Sicilia pubblicato dalla Regione. Occorre comunque – in presenza di più sedi legali ed operative – scegliere una Provincia per la quale concorrere alla richiesta del contributo a fondo perduto.

Bonus Sicilia: contributi a fondo perduto fino a 35 mila euro

La Regioni provvederà erogare i finanziamenti sulla base dell’ordine cronologico per il quale verranno recapitate le domande (è possibile inviarle dal 21 settembre alle ore 9:30 fino al 9 ottobre). Con uno stanziamento complessivo di 125 milioni di euro, la Sicilia offre alle sue imprese un contributo a fondo perduto fino a 35 mila euro per rilanciare la propria attività dopo il periodo di lockdown.

La suddivisione del credito, comunque, segue questo schema:

5.000 euro (una tantum), per le imprese costituite ed avviate dopo il 31 dicembre 2018;

(una tantum), per le imprese costituite ed avviate dopo il 31 dicembre 2018; 6.000 euro (una tantum), per le imprese costituite ed avviate prima del 01 gennaio 2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale forfettario;

(una tantum), per le imprese costituite ed avviate prima del 01 gennaio 2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale forfettario; 5.000 euro (una tantum) più un importo aggiuntivo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (che costituisce il periodo in linea generale di chiusura delle attività), calcolato sulla base del fatturato/volume d’affari annuo del 2018;

(una tantum) più un importo aggiuntivo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (che costituisce il periodo in linea generale di chiusura delle attività), calcolato sulla base del fatturato/volume d’affari annuo del 2018; Infine, per le imprese costituite ed avviate prima del 01 gennaio 2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale ordinario, il contributo a fondo perduto potrà arrivare fino a un massimo di 35.000,00 euro.

La richiesta si potrà effettuare soltanto nella Provincia nella quale l’azienda ha posto la sua sede legale ed operativa.

Come inoltrare la domanda per il bonus Sicilia

Per poter inoltrare le richieste e beneficiare del bonus Sicilia occorre anzitutto rientrare tra le categorie di aziende elencate sopra e riportante nel bando regionale. In seguito, dopo la raccolta di tutti i documenti necessari ad attestare l’effettiva posizione amministrativa ed economica dell’impresa, occorre accedere sul sito della Regione Sicilia sfruttando le proprie credenziali SPID. La compilazione del modulo (come spiegato nell’allegato A) avviene unicamente online e la firma deve essere apportata in formato digitale dal legale rappresentate. Una volta inoltrata la richiesta ed effettuate tutte le opportune verifiche potrà avvenire l’erogazione del credito.

Le richieste potranno essere effettuate dal giorno 21 settembre 2020 alle ore 9.00 ed e non oltre le ore 23:59 del giorno 4 ottobre 2020. La compilazione della istanza è disponibile sul sito della Regione. Dalle ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2020 alle ore 23:59 del giorno 9 ottobre 2020, invece, è possibile procedere all’invio dell’istanza. Il credito verrà erogato in ordine cronologico in base all’arrivo delle istanze, che dovranno essere interamente compilate in tutti i loro campi. Le istruzioni per la compilazione del documento sono state pubblicate sulla piattaforma il 18 settembre 2020. Una volta compilato, è necessario scaricarlo in formato .pdf e procedere ad apporre la forma digitale del legale rappresentante. Infine, è necessario ricaricare il documento firmato sulla piattaforma.