C’è tempo fino ad ottobre 2019 per recuperare i mesi arretrati: a chiarirlo è il messaggio n. 3031 del 7 agosto 2019, che illustra quali sono le istruzioni operative per fruire degli incentivi nei termini sanciti dalla normativa. Scopriamo in questa guida di Trend Online quali sono le precisazioni dell’INPS in merito al Bonus Sud Italia 2019.

Bonus Sud Italia 2019: i chiarimenti INPS

Il messaggio INPS n. 3031 pubblicato in data 7 agosto 2019 fornisce utili chiarimenti in merito alla scadenza per beneficiare degli incentivi in maniera retroattiva.

La scadenza prevista non è più settembre, ma ottobre 2019. Inoltre, sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alle istruzioni da seguire per beneficiare delle agevolazioni.

Nelle ultime due settimane, inoltre, sono state ben 46.760 le richieste da parte delle aziende geolocalizzate nelle regioni coinvolte, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Il messaggio INPS n. 3031 chiarisce che “Il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore”.

I datori possono beneficiare del Bonus Sud 2019, fino a un massimo di 8.060 euro, per le assunzioni dei disoccupati dai 16 ai 34 anni o dai 35 anni in poi se soggetti disoccupati da almeno 6 mesi, effettuate dal datore di lavoro.