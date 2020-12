E' partito un anno fa, esattamente il 18 dicembre 2019, e fino ad oggi ha permesso di acquistare 300 mila dispositivi. Stiamo parlando del bonus Tv. Grazie a questa misura sono stati sostituiti televisioni e decoder in molte famiglie italiane: l'agevolazione permette di ottenere un contributo per quanti abbiano intenzione di cambiare la propria televisione od acquistare un decoder idoneo per ricevere i programmi televisivi standard, che saranno operativi dal 2022.

Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

E' partito un anno fa, esattamente il 18 dicembre 2019, e fino ad oggi ha permesso di acquistare 300 mila dispositivi. Stiamo parlando del bonus Tv. Grazie a questa misura sono stati sostituiti televisioni e decoder in molte famiglie italiane: l'agevolazione permette di ottenere un contributo per quanti abbiano intenzione di cambiare la propria televisione od acquistare un decoder idoneo per ricevere i programmi televisivi standard, che saranno operativi dal 2022.

Il bonus Tv è stato un successo ed i numeri mostrano un trend in continua crescita. In 12 mesi sono stati stanziarti qualcosa come 15.079.734 euro ed erogati 301.644 bonus. L'unico periodo in la corsa al televisore nuovo si è fermata è stato nei mesi di marzo ed aprile, nel momento in cui c'era il primo lockdown determinato dall'emergenza sanitaria. Ad ufficializzare il buon andamento di questa misura è stato il Mise.

Bonus Tv: l'appuntamento è per il 2022!

Sicuramente l'appuntamento più importante per tutte le famiglie è il 2022. Entro quella data sarà necessario adeguare o sostituire completamente qualcosa come 30 milioni di televisioni. Il bonus Tv è stato introdotto proprio per correre ai ripari: l'Italia è un paese dai mille volti e per quanto riguarda gli elettrodomestici obsoleti ha qualche triste primato. Nel corso del 2019 sono state rottamate qualcosa come 1milione di vecchie televisioni a tubo catodico. A rilevarlo è stata l'associazione Hd Forum Italia, che riunisce sotto la propria egidia ben venticinque aziende leader nel settore delle telecomunicazioni.

L'appuntamento previsto per il 2022 non sarà facile per tutti, soprattutto per le famiglie meno avvezze con la tecnologia. Il televisore, anche se a schermo piatto, potrebbe non essere predisposto per questo nuovo switch tecnologico. Sarà quindi necessario provvedere a sostistuirlo con uno più recente od acquistare un decoder che permetta di ricevere i nuovi canali televisivi. Il bonus Tv serve proprio per dare una mano alle famiglie: un aiuto economico.

Bonus Tv, ecco quando serve cambiare la televisione!

Perché è proprio necessario cambiare la televisione? Perché il Governo ha deciso di stanziare questo Bonus Tv, che comunque vada ci costringerà a mettere mano al portafoglio? Iniziamo, come prima cosa, a spiegare cosa sia il DVB T2, ossia il digital video broadcasting T2: stiamo parlando di una nuova tecnologia ricettiva della televisione. Il passaggio a questa nuova realtà è partito nel 2020 e dovrebbe terminare nel giugno 2022: entro quella data dovremmo abbandonare completamente lo standard televisivo DVB T1. Come era già accaduto quando si passò dall'analogico al digitale, i vecchi televisori dovranno essere sostituiti. Fino al 1° luglio 2022, comunque, c'è tutto il tempo necessario per cambiare la televisione.

Una domanda che i nostri lettori sicuramente si porrano è: perché devo effettuare questo cambiamento? Il nuovo standard di trasmissione del segnale televisivo nasce dalla necessità di liberale le frequenze mobili della banda compresa tra i 694 ed i 790 MHz, che sono indispensabili per l'implementazione della rete mobile 5G, quella per intenderci che ci permetterà delle connessioni super veloci con il telefonino. Nel momento in cui il nuovo standard sarà operativo e saranno cambiate le frequenze. i televisori non adeguati non saranno in grado di ricevere il segnale. Per questo motivo è necessario cambiare la Tv. Ed è proprio per questo motivo che il Governo ha messo a disposizione il bonus Tv.

In estrema sintesi, quando dovrebbe avvenire il passaggio dal DVB T1 a DVB T2? Il Ministero dello Svluppo Economico ha previsto una prima fase, che dovrebbe partire allfine del 2021. Questo primo passaggio troverà la maggioranza delle televisioni non compatibili con la modifica. L'attuazione, però, varia da regione a regione:

dall’ 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 , la modifica coinvolgerà: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

, la modifica coinvolgerà: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; dall’ 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 , la modifica coinvolgerà: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna;

, la modifica coinvolgerà: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna; dall’1 aprile 2022 al 20 giugno 2022, la modifica coinvolgerà: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche.

La seconda fase prevede il passaggio completo allo standard DVB T2 (con codifica H. 265 o HEVC) che riguarderà tutta Italia tra il 21 e il 30 giugno 2022. Entro questa data, tutte le emittenti televisive lasceranno le vecchie frequenze per passare alle nuove.

Come richiedere il bonus TV

A questo punto diventa anche il bonus tv diventa importante. Ricordiamo che questa misura permette di ricevere un buono da 50 euro per acquistare un nuovo televisore od un decoder che siano idonei alla ricezione dei programmi televisivi con i nuovi standard di trsmissione. Il bonus tv potrà essere utilizzato anche per acquistare decoder per la ricezione satellitare. Il bonus tv è disponibile sino al 31 dicembre 2022, sempre che non si esauriscano i fondi stanziati prima di quella data. Per il momento questo pericolo sembra scongiurato, perché sono stati erogati solo e soltanto 15 milioni di euro sui 150 milioni messi a disposizione.

Il bonus Tv può essere richiesto da quanti abbiano intenzione di cambare la televisione, acqistandone una nuova compatibile con la nuova tecnologia. Per poterlo richiedere è necessario essere residenti in Italia ed avere un Isee inferiore ai 20.000 euro. Il bonus Tv consiste in uno sconto di 50 euro, applicato direttamente dal venditore sul prezzo della televisione.