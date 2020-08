Il “Bonus vacanze” fa parte degli strumenti introdotti dal “Decreto Rilancio” per riattivare i consumi e far fronte alla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria. Il bonus consiste in un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, i numeri del bonus vacanze registrati dal ministero dei beni culturali e del turismo certificano il fallimento della misura. Vediamo in che modo.

I numeri fallimentari del bonus vacanze

Fin ora il bonus vacanze è stato richiesto da 1,4 milioni di famiglie per un totale di 615 milioni di euro prenotati. Di questo ammontare, però, è stato usufruito solo un terzo: circa 200 milioni. Il governo aveva stanziato 2,4 miliardi di bonus vacanze per dare sostegno al settore del turismo, messo in ginocchio dall’emergenza Covid-19. Ad oggi è stato utilizzato solo l’8 per certo dell’investimento programmato.

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre, ma difficilmente la misura vedrà incrementare i suoi numeri in maniera considerevole una volta trascorso il periodo più “caldo” della stagione vacanziera. Anche perché, dopo gli incoraggianti numeri annunciati ad inizio agosto dal ministro Franceschini, i beneficiari sono aumentati solo del 30 per cento nell’ultimo mese.

Le ragioni del flop del bonus vacanze

La prima ragione del flop del bonus vacanze può essere trovata nel poco entusiasmo con cui il bonus è stato accolto dagli albergatori. Il 30 giugno, il Corriere della Sera ha effettuato un test di prenotazione: è risultato che solo 1 hotel su 4 al momento accettava di partecipare all’«operazione Bonus».

A questo bisogna aggiungere l’importo modesto del bonus (150 per i single, 300 euro per coppie, 500 per le famiglie più numerose) che potrebbe aver spinto i richiedenti ad utilizzare il bonus durante la bassa stagione. Questo spiegherebbe anche il poco aumento delle richieste ad agosto, che dovrebbe essere il mese più gettonato per le vacanze.

Infine, il rialzo nei contagi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane potrebbe aver scoraggiato le partenze delle famiglie.

"Avevamo predetto il fallimento del bonus vacanze voluto dal duo Conte-Franceschini e infatti ... dei 2,4 miliardi stanziati ne sono stati spesi solo 200 milioni. Complicazioni burocratiche, l'imposizione dell'anticipo dei soldi da parte delle strutture, limiti al reddito, difficoltà di accesso sono solo alcune delle assurdità concepite dal governo per far fallire il bonus. Ribadiamo quanto sosteniamo da sempre: alle imprese del turismo danneggiate dal lockdown servono risorse a fondo perduto ben più consistenti dei circa 6 miliardi stanziati dal decreto rilancio. Dalle parti di Palazzo Chigi non si sono accorti che le vacanze - per molti purtroppo mai iniziate - sono finite e alle imprese turistiche italiane serve un governo che le aiuti non uno che le affossi". Lo dichiara Gian Marco Centinaio senatore leghista.

Come funziona il bonus vacanze

Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la composizione del nucleo familiare. In particolare, vengono erogati 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone; 300 euro per le famiglie composte da due persone, 150 euro per una persona soltanto.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato solo in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Il Bonus attribuito al nucleo familiare viene identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non è necessario stamparlo, basta comunicarlo all’albergatore, insieme al codice fiscale, al momento del pagamento del soggiorno.

Importare ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto. Il bonus, inoltre, deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast).

È fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore.

Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Altri strumenti regionali che si aggiungono al bonus vacanze

Vi sono regioni che hanno introdotto strumenti alternativi al bonus vacanze finalizzati a stimolare l’afflusso turistico nel proprio territorio.

In Piemonte, per le strutture aderenti e gli acquisti effettuati entro il 31 agosto, acquistando la prima notte si otterranno 3 notti di soggiorno (2 pernottamenti in omaggio).

In Calabria, è stata lanciata l’iniziativa “Stai in Calabria” con l’obiettivo di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale e di sostenere, al contempo, la capacità di spesa delle famiglie in relazione alla complicata congiuntura economica e sociale che si è determinata a seguito dell’emergenza Covid-19. Il bando regionale mette a disposizione 14,5 milioni di euro.

Il voucher “StaInCalabria” consiste in un titolo di spesa per la fruizione di servizi presso le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo all’aria aperta. Possono fare domanda di concessione i nuclei familiari colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza Covid che abbiano un reddito ISEE non superiore ai 20 mila euro. I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei requisiti previsti, mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande pervenute.

Il contributo complessivo concedibile non può eccedere il limite massimo di 320 euro ed è determinato sulla base della composizione del nucleo familiare.