Il bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” per riattivare i consumi e far fronte alla crisi economica. La misura, però, sta avendo i primi problemi: a quanto pare, molte strutture alberghiere non sembrano disposte ad accettare il bonus vacanze come strumento di pagamento. Vediamo come funziona il bonus e dove può essere utilizzato.

Il bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” per riattivare i consumi e far fronte alla crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19.

Il bonus consiste in un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, molte strutture alberghiere non sembrano disposte ad accettare il bonus vacanze come strumento di pagamento. Vediamo come funziona la misura e dove può essere utilizzata.

Come funziona il bonus vacanze

Possono ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare. In particolare, vengono erogati 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone; 300 euro per le famiglie composte da due persone, 150 euro per una persona soltanto.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato solo in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettronica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Il bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice unico, a cui verrà associato un QR code: non c'è bisogno di stamparlo, basta averlo sempre a disposizione sullo smartphone. Sarà sufficiente comunicare il code all’albergatore, insieme al proprio codice fiscale, al momento in cui si dovrà pagare il soggiorno, direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.

Importare ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto. Il bonus, inoltre, deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast).

È fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore.

Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Le perplessità riguardo il bonus vacanze

La misura sta sollevando i primi dubbi a causa del poco entusiasmo con cui il bonus è stato accolto dagli albergatori. In base ad un test di prenotazione fatto dal Corriere della Sera il 30 giugno, solo 1 hotel su 4 accettava di partecipare all’«operazione Bonus». Il dato è stato ottenuto provando a prenotare una stanza doppia dal 1 al 4 luglio nelle varie regioni italiane.

Confesercenti ha espresso dubbi sulla sua fruibilità solo attraverso l’app IO in quanto le fasce più anziane della popolazione ne risulterebbero svantaggiate.

Il bonus vacanze, dall’altro canto, sembra essere una misura gradita per i consumatori. Infatti, secondo un’indagine condotta a metà giugno da Federalberghi, con il supporto dell’Istituto ACS Marketing Solutions, l’80% degli italiani conosce o ha sentito parlare del bonus vacanze e ben il 52,2% di chi andrà in vacanza nel 2020 ha intenzione di utilizzarlo. Della platea di consumatori che ha intenzione di usufruirne, il 57% intende richiedere il buono entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi; il 26,2% è ancora indeciso.

In quale regione conviene utilizzare il bonus vacanze

Per facilitare l’utilizzo del bonus vacanze, Federalberghi ha deciso di intervistare gli oltre 28mila soci e di realizzare l’elenco di strutture che aderiscono al bonus vacanze sul sito italyhotels.it. Basta inserire le date in cui si vuole viaggiare, scegliere la destinazione, o la regione, e quindi, tramite un filtro, vedere solo gli hotel che accettano il buono.

Da quanto emerge da un'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid realizzato da Unioncamere e Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche), su un campione rappresentativo di oltre 2000 imprese ricettive interpellate attraverso le Camere di Commercio, Il 30,8% delle strutture alberghiere non accetta il bonus vacanze. Il 57,6%, invece, dichiara di non avere ricevuto prenotazioni con questa modalità.

La gran parte delle strutture disposte ad accettare il bonus sembrerebbero localizzate da Roma in su. L’eccezione in questo caso è rappresentata dalla Toscana: Daniele Barbetti, presidente regionale di Federalberghi, ha dichiarato che solo il 5% degli hotel in Toscana ha dimostrato di voler aderire al bonus (la rappresentanza degli iscritti all’associazione è notevole, circa 2000 su 3200, per cui il dato dovrebbe essere attendibile).

Nel Sud Italia, la situazione risulta più difficile. In Sicilia, ad esempio, si contano intorno alle 50 strutture ricettive che accettano il bonus, al fronte delle 6750 strutture (dato 2017) sparse per il territorio isolano.

"Mi auguro - spiega al Messaggero il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - che il miliardo di euro di risorse che non verrà speso a causa del flop non venga poi destinato ad altri comparti. In questa fase poco più del 50 per cento degli hotel accetta il voucher, alcuni lo rifiutano per le prenotazioni relative al mese di agosto. Ma non ha senso dire no allo sconto: nelle città d'arte risulta occupato oggi il 15 per cento delle camere."

Altri strumenti regionali che si aggiungono al bonus vacanze

Vi sono regioni che hanno introdotto strumenti alternativi al bonus vacanze finalizzati a stimolare l’afflusso turistico nel proprio territorio.

In Piemonte, nelle strutture aderenti e per gli acquisti effettuati entro il 31 agosto, acquistando la prima notte si otterranno 3 notti di soggiorno (2 pernottamenti in omaggio). L'iniziativa si chiama "la nosta ospitalità è singolare" e possono essere trovate maggiori informazioni in merito su visitpiemonte.

In Calabria, è stata lanciata l’iniziativa “Stai in Calabria” con l’obiettivo di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale e di sostenere, al contempo, la capacità di spesa delle famiglie in relazione alla complicata congiuntura economica e sociale che si è determinata a seguito dell’emergenza Covid-19. Il bando regionale mette a disposizione 14,5 milioni di euro.

Il voucher “StaInCalabria” consiste in un titolo di spesa per la fruizione di servizi presso le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo all’aria aperta. Possono fare domanda di concessione i nuclei familiari colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza Covid che abbiano un reddito ISEE non superiore ai 20 mila euro. I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei requisiti previsti, mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande pervenute.

Il contributo complessivo concedibile non può eccedere il limite massimo di 320 euro ed è determinato sulla base della composizione del nucleo familiare.