Il bonus vacanze nasce come incentivo per il turismo e come contributo per le famiglie. Soldi da spendere per soggiornare negli hotel, nei campeggi, ma anche nei villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast nel nostro Bel Paese. In poche parole, fungere da collante per garantire la ripartenza delle strutture alberghiere e, nello stesso tempo, rinforza il bilancio delle famiglie. Ma, non tutto è filato liscio, non poche sono le “contraddizioni” che accompagnano il bonus. Gli avvisi sui primi raggiri sono arrivati da diverse associazioni di categoria, le quali hanno segnalato la presenza di aumenti dei prezzi operato da diverse strutture ricettive. Incrementi del tutto ingiustificati che pongono in rilievo il comportamento sleale delle strutture. E, sai cos’altro? È stato registrato un grossolano tentativo di truffa anche da parte dei contribuenti. Ti starai chiedendo? Perché tanta diffidenza nell’accettare il contributo nelle strutture alberghiere? A cosa bisogna stare attenti? Quando scade la possibilità di richiedere e spendere il bonus vacanza? Dove si spende di meno per le vacanze italiane? Vediamo insieme come usare il contributo e, quali accortezze adottare per evitare le truffe?

Iniziamo nel chiarire che cos’è il bonus vacanze? Si tratta, di un contributo del valore di non oltre 500 euro. Soldi da spendere per soggiornare negli hotel, nei campeggi, ma anche nei villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast nel nostro Bel Paese. Il contributo voluto dal Governo per rilanciare l’economia nazionale e, per far ripartire quel flusso di denaro necessario per la ripresa del settore turistico, fa parte di una delle iniziative presenti nel decreto Rilancio. Il bonus vacanze, quindi, è nato per riattivare il comparto turistico italiano, che per gli effetti del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, ha prodotto la chiusura di hotel, villaggi turistici, agriturismi e così via, facendo registrare un forte ristagno di incassi, ossia pesanti passività. E, quando il tax credit sembra aver registrato non pochi consensi nella popolazione, mettendosi in moto a pieno regime. Trac esplodono non poche “contraddizioni”. Gli avvisi sui primi raggiri sono arrivati da diverse associazioni di categoria, le quali hanno segnalato la presenza di aumenti dei prezzi operato da diverse strutture ricettive. Incrementi del tutto ingiustificati che pongono in rilievo il comportamento sleale delle strutture. E, sai cos’altro? È stato registrato un grossolano tentativo di truffa anche da parte dei contribuenti.

La situazione c'è sfuggita di mano! Il contributo che può toccare la soglia di 500 euro destinato alle vacanze italiane, è ricco d'imprevisti? Seppur è vero che l’Esecutivo ha inserito il bonus vacanze nel decreto Rilancio al fine di riattivare i consumi, attraverso la circolazione di soldi in un momento di pesante crisi economica. È altrettanto vero che gli hotel e le categorie ricettive, non hanno mai visto di buon occhio l’ingresso di questa iniziativa studiata per far decollare il settore. Questo spiegherebbe in parte perché le strutture alberghiere accettano il contributo richiedendo una spesa minima o un numero ridotti di giorni, e non solo. Ti starai chiedendo? Perché tanta diffidenza nell’accettare il contributo nelle strutture alberghiere? A cosa bisogna stare attenti? Quando scade la possibilità di richiedere e spendere il bonus vacanza? Dove si spende di meno per le vacanze italiane? Vediamo insieme come usare il contributo e, quali accortezze adottare per evitare le truffe?

Bonus vacanze: più soldi per il 70% degli hotel e non solo, ecco che ci scappa la truffa

Secondo un’analisi eseguita dal Centro Studi Ircaf, pare che circa il 70% degli alberghi posizionati vista mare ha condiviso l’iniziativa messa in campo dal Governo, ma con paletti ben specifici. Ai clienti che chiedono di poter utilizzare il bonus vacanze, viene aggiunto una spesa minima, oppure, viene richiesto un soggiorno di pochi giorni. Dall’indagine risulta che ben 8 strutture su 10 hanno cercato di mantenere le tariffe stabili, senza apportare alcun sopraprezzo, dovuto alla stagione estiva del tutto fuori dal comune.

C’è da dire che le strutture alberghiere e ricettive per accogliere gli ospiti in sicurezza, hanno dovuto apportare più di un cambiamento. Parliamo di costi necessari di riapertura e riorganizzazione dell’intero complesso ricettivo.

Tuttavia, non ci soffermeremo sui costi delle strutture, ma bensì, sull’aumento delle tariffe e sui raggiri (che non sono pochi). In sostanza, il tax credit vacanze, ossia il bonus per le vacanze italiane nasconde non poche insidie. Pare che le prime scorrettezze siano arrivate sia da parte degli albergatori che dagli stessi clienti.

Come i contribuenti e gli albergatori truffano? Sembra che alcuni clienti abbiamo cercato di dividere il contributo del valore di circa 500 euro. A esser chiari, alcuni contribuenti hanno cercato di indurre gli albergatori a un “fifty-fifty”, ossia una spartizione a metà del bonus vacanza rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Mentre, alcune strutture ricettive dopo la prenotazione e la richiesta del cliente ad utilizzare il bonus vacanza, aggiungono alla tariffa un soprapprezzo emettendo un preventivo assolutamente diverso da quello pattuito con tariffe maggiorate.

Bonus vacanze: come comportarsi per la richiesta di più soldi da hotel e dalle strutture ricettive?

Il bonus viene riconosciuto alle famiglie per le vacanze italiane può essere non solo richiesto, ma anche speso dal 1° luglio fino alla data del 31 dicembre 2020.

Chi può richiedere il bonus vacanze? Le famiglie con un valore ISEE la cui soglia non superi i 40.000 euro. Si tratta, di un ulteriore sostegno per garantire sia la ripartenza della filiera turistica, che per alleggerire le tasche delle famiglie che dopo i duri mesi del lockdown non dispongono di molta liquidità.

Il contributo è nato, quindi, come incentivo per il turismo e come bonus per le famiglie. In poche parole doveva fungere da collante per garantire la ripartenza delle strutture alberghiere e, nello stesso tempo, doveva rinforzare il bilancio delle famiglie. Tuttavia, al di là dei buoni propositi, il fatto sta che troppi sono stati i tentativi d'illegalità.

Secondo quanto riportato dall’Unione per la Difesa dei Consumatori dell’Emilia Romagna troppe le strutture che hanno concordato con i clienti un preventivo e, dopo quando il cliente ha richiesto l’utilizzo del bonus vacanze, si sono visti aumentare le tariffe. Incrementi ingiustificati e, del tutto corrispondente alla somma del contributo.

Gli hotel sono obbligati ad accettare il contributo del bonus vacanze? Assolutamente no. Si tratta, di una scelta individuale. In pratica è una adesione spontanea, ma nello stesso tempo, ci si aspetta che le strutture alberghiere che condividono l’iniziativa non applichino strani giochetti per approfittare della situazione.

A titolo informativo, rammentiamo che il valore del bonus varia in virtù del reddito ISEE prodotto dal nucleo familiare e può essere utilizzato anche per un solo membro.

Bonus vacanze 2020: quella strana truffa del “fifty-fifty” destinata agli hotel

Se da un lato diverse strutture alberghiere hanno applicato dei sopraprezzi ai clienti che voglio utilizzare il bonus vacanza, è anche vero che alcuni clienti non sono stati del tutto ligi alla legge.

La segnalazione dell’infedeltà dei contribuenti arriva dall’Abbac, l’associazione delle strutture extralberghiere campane. La notizia diffusa dall’associazione ha rilevato che spesso il cliente suggerisce alla struttura alberghiera il “fifty-fifty", ossia senza troppi fronzoli il contribuente propone di spartire il bonus vacanze a metà, senza avere la benché minima intenzione di soggiornare nella struttura e fare la vacanza.

Fifty-fifty per accaparrarsi i soldi del bonus vacanze? In sostanza, l’accordo parte con il presupposto di una finta vacanza che conceda l’uso del contributo, che verrebbe poi, spartito tra i due compari. In questo caso, la struttura ricettiva che acconsente e il cliente che propone la finta vacanza.

Un comportamento che lascia trapelare la disperazione delle famiglie. Il bonus in questione al massimo raggiunge il valore delle 500 euro, diviso per due tocca la quota di 250 euro a testa. Se il cliente ottiene il bonus pieno, concesso in linea generale per le famiglie con almeno 3 persone.

Abbac ha segnalato la presenza di più casi portati alla luce da diversi associati. Tuttavia, teniamo a precisare che per le strutture alberghiere recuperano lo sconto effettuato in sede di bonus vacanze come credito d’imposta.

Bonus vacanze: più soldi nel 70% degli hotel

Dalla ricerca realizzata dal Centro Studi Ircaf, le strutture alberghiere e ricettive posizionato lungo il mar Tirreno mostrano un calendario ben dettagliato di tariffe, un andamento di prezzi in rialzo rispetto alle strutture poste lungo l'Adriatico. In sostanza, le differenze si amplificano in base alla località marittime e al periodo delle ferie.

Per mostrare in chiaro l’andamento dei prezzi, vi proponiamo il seguente esempio, ovviamente si tratta di un raffronto tra i prezzi presenti nelle strutture alberghiere e ricettive degli anni precedenti. Ad esempio, una famiglia composta da 3 persone, avrebbe pagato per una vacanza sul mar Tirreno e Ligure nel mese di luglio, con soggiorno in pensione completa all’incirca 1.475 euro. La stessa vacanza, nel 2020 si aggira intorno a 1.550 euro, il prezzo scende sulla Costa Adriatica che si aggira intorno ai 1.400 euro.

Discorso diverso se paragoniamo la settimana centrale del mese di agosto, ossia la settimana dall’8 al 15, si riscontra un rincaro di circa il 23%. Ad esempio, una famiglia composta da 3 persone per la vacanza di agosto sulla Costa Tirrenica e Ligure dovrebbe spendere all’incirca 1.937 euro, mentre lo stesso soggiorno sulla Costa Adriatica e Ionica si aggira sui 1.692 euro.

Bonus vacanze: le differenze di prezzo fra Regioni, ecco dove pagare di meno

Come si legge dal portale italiano sull’informazione alberghiera Info Hotel, si tratta di un raffronto di tariffe che risulta maggiormente rilevante paragonato tra le Regioni. Infatti, al tal proposito il Centro Studi Ircaf, ha stilato le tariffe relative al costo medio, per un soggiorno per una settimana in una struttura alberghiera con pensione completa, quali:

Puglia la tariffa media si aggira sui 1.232 euro;

Abruzzo il costo medio per una vacanza è di circa 1.267 euro;

Emilia Romagna la tariffa media per una vacanza si aggira intorno ai 1.286 euro;

Calabria il costo medio per una vacanza è di circa 1.335 euro;

Sicilia la tariffa media per una villeggiatura si aggira sui 1.848 euro;

Toscana il costo medio per le ferie è di circa 1.682 euro;

Molise la tariffa media per una villeggiatura si aggira intorno ai 1.673 euro;

Lazio il costo medio per una vacanza è di circa 1.656 euro.

Insomma, parliamo di una netta differenza tra la Sicilia e la Puglia di circa il 50%.