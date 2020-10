Si parla un’altra volta di Voucher Pc e tablet. Uno dei bonus più ricercati negli ultimi mesi, insieme al bonus bicicletta. A differenza di quest’ultimo, però, il Bonus Pc e tablet ha dalla sua un retroterra culturale non indifferente: l’agevolazione venne infatti programmata dal Governo già a partire dal lontanissimo 2015, ma non gli si concesse mai l’opportunità di divenire operativo. Ora finalmente sembra giunto il momento. Il primo ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta il Voucher Pc e Tablet a favore delle famiglie italiane con Isee inferiore ai 20 mila Euro.

Bonus Pc e tablet e l’ipotesi di comodato d’uso

Quando un evento crea molte attese e aspettative come il Voucher Pc e tablet, è naturale che si manifestino indiscrezioni e voci di corridoio. Negli ultimi giorni, infatti si era parlato del fatto che i Pc e i tablet sarebbero stati ceduti soltanto in comodato d’uso, e al termine dei 12 mesi previsti dal decreto, le famiglie avrebbero dovuto restituire i dispositivi.

Se andiamo però a leggere il sito web di Infratel, la società governativa interamente controllata del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che andrà a coordinare l’intera gestione del Voucher, vedremo con il comodato d’uso era soltanto un’ipotesi proposta in fase di progettazione del beneficio. Nella realtà, ciò che accadrà una volta reso operativo il Voucher, sarà una piccola novità rispetto a quanto ci eravamo abituati a credere in questi mesi. Il Bonus Pc e tablet, in realtà andrebbe definito Bonus Connessione, e solo successivamente Bonus Pc e tablet. L’acquisto di questi ultimi (non comodato d’uso quindi) è infatti vincolato alla sottoscrizione di un contratto di connessione (art. 3 del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

A chi è destinato il Voucher Pc e tablet

Il Bonus Pc e tablet è uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività internet a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet. Il contributo per l’acquisto dei dispositivi viene erogato esclusivamente in caso di contestuale erogazione del servizio di connettività.

Il Voucher consiste in uno sconto complessivo massimo di 500 Euro così suddivisi: 200-400 Euro destinati all’acquisto dei servizi di connettività, e 100-300 Euro per la fornitura di un Pc o di un tablet.

Hanno diritto ad accedere al beneficio, una sola volta, tutte le famiglie italiane con un Isee inferiore ai 20 mila Euro. Inoltre, in linea con gli intenti del MISE di promuovere l’utilizzo di internet veloce, sono ammesse al Bonus le sole famiglie che non posseggono alcuna connessione internet, a condizione che ne sottoscrivano una con velocità di almeno 30 Mbit/s, oppure le famiglie che pur avendo già in essere un abbonamento alla connessione internet, la velocità di questa sia inferiore ai 30 Mbi/s e facciano richiesta di una nuova connessione più veloce (con lo stesso operatore o uno nuovo).

Nelle FAQ di Infratel leggiamo inoltre che sono in preparazione sia una misura a favore di famiglie con Isee superiore ai 20 mila Euro, e sia un Voucher analogo studiato per le imprese, che attualmente sono escluse.

Come e quando si richiede il Bonus Pc e tablet

Le famiglie in possesso dei requisiti richiesti, dovranno sempre interfacciarsi direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa promossa dal MISE, utilizzando gli usuali canali di vendita. Per ottenere lo sconto non saranno tenute alla registrazione al portale Infratel o sui siti gestiti dall’azienda. Dovranno, invece, scegliere fra gli operatori accreditati e le loro offerte che verranno pubblicate e continuamente aggiornate sui siti web infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Rivolgendosi direttamente all’operatore telefonico, nei canali di vendita indicati sui siti appena visti, i beneficiari otterranno lo sconto sui servizi di connettività e sui prodotti informatici acquistati.

Sarà possibile rivolgersi agli operatori telefonici accreditati non appena questi saranno accreditati sulla piattaforma Infratel. Pare sia in corso l’ultima messa al punto del sistema informatico, e poi dalla prima settimana di ottobre gli operatori potranno inoltrare richiesta di accreditamento e caricare le proprie offerte di connettività. In realtà la piattaforma sarebbe già dovuta essere online dal 20 settembre scorso, tuttavia sembra che questa sia la volta buona.

Fino a quando è possibile fare richiesta del Voucher Pc e Tablet

Il Decreto che regola il Voucher Pc e tablet dichiara che per il beneficio sono stati stanziati 204 milioni di Euro. Sarà possibile fruire dell’agevolazione per la durata complessiva di 12 mesi, o comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Cosa è possibile acquistare con il Voucher Pc e tablet

Con lo sconto di 500 Euro, ripartito fra canone per la connettività e dispositivi, è possibile acquistare un servizio di connettività a banda larga ad almeno 30 Mbit/s per una durata non inferiore a 12 mesi, e contestualmente un pc o un tablet. Questo per le famiglie che ancora non posseggono una connessione. Per i nuclei già in possesso di accesso a internet ma con velocità inferiore ai 30 Mbit/s, è previsto lo sconto compreso fra 200 e 400 Euro (i rimanenti a 500 Euro per l’acquisto di Pc o tablet) sull’acquisto di un servizio di connettività con velocità superiore ai 30 Mbit/s, sempre della durata di 12 mesi, e siglato con lo stesso operatore o con uno nuovo accreditato. Se ad es., nella stessa zona geografica sono presenti più operatori accreditati con offerte di connessioni veloci, sarà possibile chiedere il passaggio a un servizio a velocità superiore sia aggiornando l’abbonamento già in essere con il proprio operatore, sia facendo richiesta a un nuovo operatore, in entrambi i casi fruendo dell’agevolazione. Inoltre, è prevista l’uscita gratuita da un abbonamento a connettività concordato con un operatore tramite Voucher, al fine di attivare un nuovo abbonamento con un altro operatore e portabilità dell’importo residuo del contributo ricevuto.

Al termine dei 12 mesi di contratto obbligatorio, contrariamente alla ipotesi avanzata alcuni giorni fa di comodato d’uso, Pc e tablet rimarranno di proprietà del beneficiario del bonus. Alla stessa scadenza, il nucleo familiare avrà la facoltà di attivare un abbonamento di connettività con un operatore telefonico diverso da quello scelto per ottenere il bonus.

La fornitura del Pc o tablet sarà sempre contestuale alla sottoscrizione dei attivazione del servizio di connettività internet. In altri termini, non è possibile acquistare direttamente un dispositivo attraverso gli operatori accreditati chiedendone il rimborso tramite Voucher. Larichiesta di dispositivi sarà evasa esclusivamente se è presente una richiesta di connettività a banda ultralarga.

Gli operatori telefonici aderenti all’iniziativa si impegnano a garantire che i contratti di abbonamento decadano alla scadenza della durata dell’offerta. Allo stesso modo dovranno garantire la possibilità di rinnovo dell’abbonamento, proponendo sulla piattaforma Infratel nuove offerte nei 45 giorni precedenti la data di scadenza del contratto. Le opzioni di rinnovo, alle quali i beneficiari del bonus saranno liberi di aderire o ignorare, dovranno offrire condizioni uguali o superiori rispetto a quelle del contratto in scadenza e avere una validità della durata di almeno 12 mesi.

Cosa occorre presentare per richiedere il Voucher Pc e tablet

Il Voucher Pc e tablet, destinato ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 20 mila Euro, si concretizza in uno sconto diretto che il beneficiario ottiene al momento della sottoscrizione di un servizio di connettività e di un contestuale acquisto di un Pc o di un tablet.

Il richiedente dovrà rivolgersi a un operatore telefonico scelto fra quelli accreditati presenti sul portale Infratel, attraverso uno qualsiasi dei canali che l’operatore stesso metterà a disposizione (ad. es. la grande distribuzione di materiale informatico). Alla richiesta di bonus dovrà essere allegata la copia di un documento di identità valido, e una autocertificazione in cui il richiedente dichiara che il proprio nucleo familiare ha un Isee inferiore ai 20 mila Euro e che nessun altro componente del nucleo stesso ha già inoltrato richiesta del Voucher. Dopo queste semplici operazioni, il servizio scelto verrà attivato già comprensivo dello sconto previsto dall’agevolazione. Verranno comunque eseguiti controlli a campione sui richiedenti, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda.

Sarà cura poi di Infratel effettuare, entro 60 giorni, il versamento sul conto dell’operatore l’intero importo del Bonus, al netto del 5% trattenuto a garanzia della corretta esecuzione dell’erogazione del servizio venduto tramite Bonus. La trattenuta sarà poi restituita entro la data di conclusione del Piano Voucher, ovvero dopo 12 mesi.

In quali regioni è attivabile il Voucher Pc e tablet

Nelle intenzioni del MISE, il Bonus PC e tablet è finalizzato a incentivare la fruizione di servizi a banda ultralarga sull’intero territorio nazionale. In alcune regioni, tuttavia, la misura sarà applicabile soltanto per utenze localizzate in alcuni comuni, il cui elenco sarà reso noto non appena comunicato a Infratel dalle regioni stesse interessate. Queste sono: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio e Toscana.

Quest’ultima considerazione ci riporta agli aspetti discutibili del provvedimento. Il Voucher Pc e tablet non sembra, cioè, avere alcun impatto sul digital divide. In altre parole non fa nulla per contrarre quello spazio digitale esistente fra zone geografiche dove la banda larga arriva e quelle dove la stessa ancora è lontana sia geograficamente che temporalmente. Il Bonus Pc si limita a offrire una condizione di acquisto agevolata di connettività alle famiglie in condizioni svantaggiate, che vivono in zone già raggiunte dalla banda larga.

Il Voucher Pc e tablet è comunque un provvedimento apprezzabile che incrocia le necessità delle famiglie meno digitalizzate in questi mesi di emergenza sanitaria in cui l’utilizzo di connettività si è fatto più intenso, soprattutto in ambito professionale.