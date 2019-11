I mercati azionari si apprestano a chiudere un anno molto positivo, ma le previsioni per il 2020 sono poco incoraggianti. Gli analisti di Unicredit segnalano una forte correzione in arrivo: ecco le strategie per difendersi.

I mercati azionari internazionali si apprestano a chiudere un 2019 decisamente positivo e anche in quest'ultima fase dell'anno gli acquirenti non sembrano voler in alcun modo mollare la presa.

In Europa i principali indici azionari viaggiano sui massimi dell'anno, mentre a Wall Street si continuano ad aggiornare i record di sempre.

Borse: cosa aspettarsi dopo un 2019 brillante?

Dopo la brillante performance di quest'anno, con i giochi che ormai sembrano in gran parte fatti, visto che mancano ormai poche settimane alle fine del 2019, gli investitori iniziano già a guardare alle prospettive dei mesi a venire.

Come di consueto, in questo periodo dell'anno iniziano ad essere diffuse le previsioni degli analisti per i prossimi 12 mesi.

Borse: Unicredit vede correzione fino al 20% in prima metà 2020

Non sono molto incoraggianti quelle elaborate dagli esperti di Unicredit che per il primo semestre del 2020 prevedono forti correzioni, fino al 20%, per i mercati azionari globali, cui dovrebbe seguire un certo sollievo entro la fine dell'anno.

L'idea degli esperti è che i mercati azionari il prossimo anno dovranno fanno i conti da una parte con una crescita molto bassa in Europa e con un'economia in peggioramento negli Stati Uniti, e dall'altra con una costante politica monetaria di sostegno da parte delle principali Banche Centrali.

Secondo Unicredit le valutazioni dell'azionario hanno raggiunto gradualmente il loro limite e questo pone quindi un argine al potenziale di rialzo.

Borse: i target di fine 2020 per alcuni indici

Per questo motivo gli analisti hanno aspettative modeste per le Borse con riferimento al prossimo anno, stimando per l'Eurostoxx 50 un target a 3.850 punti per fine 2020, per il Dax a 14.000 punti e per il MCSI Italia a 67 punti.