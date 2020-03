Scopri come fare il +23% su STM ed il +20% su FCA in 2 settimane! Iscriviti al Webinar Gratuito e scopri come ottenere i segnali di trading di Pietro Origlia!

La progressiva diffusione del coronavirus a partire dalla Cina, nelle ultime settimane ha alimentato una serie di timori su più fronti che hanno indotto gli operatori dei mercati finanziari a ridurre il rischio inizialmente ed a liquidare totalmente i portafogli in una seconda fase.

Azionario: prima asset class più colpita dal coronavirus

Come evidenziato dagli analisti di Marzotto Investment House, prova di ciò è il fatto che inizialmente l’asset class più rischiosa per definizione, l’equity, è stata la più colpita con ribassi degli indici del 10% al giorno, poi è stata la volta dei corporate ed infine anche i titoli governativi, in particolare quelli dei Paesi ritenuti meno virtuosi come l’Italia, hanno mostrato forti.

Questo a detta degli analisti ci fa capire che siamo in una fase di capitulation caratterizzata da vendite indiscriminate a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione.

Borse: come muoversi ora?

Pertanto, in questa fase, più che cercare di individuare cosa comprare, operazione che nella migliore delle ipotesi servirebbe a limitare le perdite più che a guadagnare, gli analisti di Marzotto ritengono più proficuo cercare di capire quando ci sarà il cambio di tendenza ovvero quando, pur rimanendo in modalità risk off, il mercato avrà esaurito la fase di liquidazione ed inizierà a discernere tra i diversi tipi di investimento.

A tal proposito occorre osservare che il fenomeno di diffusione del virus non è uniforme, non ci troviamo di fronte ad una valanga che ha colpito tutte le economie nello stesso momento e con la stessa intensità.

Ci troviamo piuttosto dinanzi ad un sistema di vasi comunicanti in cui il virus si sposta da un vaso ad un altro diminuendo d’intensità nei primi ed aumentando – per poi diminuire – nei vasi successivi.

Il primo “vaso” è stata la Cina dove il fenomeno è esploso circa due mesi fa e che oggi si può dire risolto dal punto di vista medico, in quanto ci sono pochi nuovi casi al giorno.

Il virus si è spostato dopo in Italia che sta vivendo una fase molto cruenta, ma non è più felice la situazione in altri Paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, diventati il primo paese al mondo per numero di casi.

Coronavirus: come può evolvere la situazione?

Dal punto di vista medico, stante questo scenario, secondo gli analisti di Marzotto Investment House possiamo prevedere che nel giro di 4 mesi circa dai primi casi, l’epidemia possa essere “domata” nei singoli paesi, (prendendo ad esempio la Cina in cui il virus si è palesato a gennaio ed oggi è quasi debellato).

In Italia quindi potremmo prevedere che per maggio, complici anche le temperature più elevate di primavera/estate, l’emergenza medica possa essere ritenuta sotto controllo.

Per gli altri paesi, un mese indietro all’Italia possiamo prevedere che questo scenario si realizzi a giugno.

Dal punto di vista economico le conseguenze saranno diverse e dipenderanno sostanzialmente da quanto durerà il lock down, da quanto i singoli stati saranno in grado di fatto di sussidiare le aziende in difficoltà, e dalla composizione dell’economia sia in termini settoriali che di import export.

Borse: quali i possibili scenari?

Dal punto di vista dei mercati, una volta che il virus sarà percepito sotto controllo, le Borse inizieranno ad anticipare la “riapertura dell’economia”, dando probabilmente luogo ad una fase di rialzo generalizzato, per poi passare solo in un secondo momento ad una fase più selettiva.

Il ruolo delle banche centrali che tanto hanno aiutato nella crisi Lehman del 2007-2008, a detta di Marzotto Investment House non potrà essere altrettanto determinante in questa fase.

La crisi citata fu infatti di tipo finanziario pertanto il trasferimento dei debiti bancari agli stati, il supporto successivo ai titoli governativi e la liquidità iniettata per evitare che il credit crunch si fosse trasmesso all’economia reale sono stati molto efficaci.

Oggi la recessione che avremo partirà dall’economia reale e dipenderà sostanzialmente da una brusca contrazione dei consumi per effetto di un mutato, si spera temporaneo, cambiamento di comportamento da parte dei consumatori.

Sarà meno efficace quindi prestare soldi alle aziende a tasso zero per investimenti quando queste saranno titubanti ad investire a causa di una riduzione della domanda.

Focus su rimozione misure di restrizione economica

In considerazione dello scenario descritto, gli analisti di Marzotto Investment House ritengono quindi più proficuo cercare di individuare elementi che possano anticipare la rimozione delle misure di restrizione economica:



- riduzione dei nuovi casi di contagio su base giornaliera

- attenuazione dei ribassi in Borsa che potrebbe individuare una fase di moderazione del risk off

- attenuazione della comunicazione mediatica

- rimozione graduale delle restrizioni poste in essere dai governi.



L’ultima considerazione da fare è che una volta arginato il problema e radicata l’idea che le cose possano ripartire, potremmo trovarci dinanzi ad una fase di espansione economica molto forte, quanto meno su base comparativa ogni miglioramento sembrerà esponenziale, simile per certi versi al boom degli anni 60 sperimentato dalle generazioni precedenti alle nostre.