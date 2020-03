I mercati azionari stanno vivendo una fase di negatività molto accentuata che almeno per il momento non sembra conoscere fine.

Mercati alle prese con tre criticità

Secondo gli analisti di Marzotto Investment House, l'attuale fase di mercato merita molta attenzione da parte degli investitori.

Questo per via della simultanea presenza di diverse criticità, che potrebbero impattare negativamente sugli indici azionari, innescando un trend negativo.

Tre sono le principali criticità con cui devono fare i conti le Borse: il coronavirus, le elezioni presidenziali Usa e il rischio di una prolungata recessione.

Coronarivus è problema numero 1. Cosa aspettarsi?

Il coronavirus nella fase immediata di mercato è sicuramente il problema numero uno, specie in paesi come Cina e Italia, in cui ha paralizzato produzione e consumi in molte regioni. Il timore del mercato è che il virus dopo essersi diffuso in molti paesi possa diventare poco controllabile.

Da notare che le autorità dei paesi colpiti hanno sempre messo in campo in passato delle reazioni importanti, che in questo caso dovrebbero circoscrivere i contagi fino alla commercializzazione di un vaccino.

Inoltre, Marzotto Investment House fa notare che la storia insegna che nei mesi successivi ai primi contagi, la risposta degli indici azionari è generalmente ampiamente positiva.

Di conseguenza se il coronavirus è un problema materiale nel breve termine, si spera che dal secondo trimestre passi in secondo piano.

Elezioni presidenziali Usa: perchè sono un rischio?

La seconda criticità è quella delle elezioni presidenziali statunitensi che in un contesto politico diverso sarebbero viste positivamente dal mercato, a fronte del basso grado di popolarità dell’attuale amministrazione.

Nonostante l’esito del supertueseday aumenti notevolmente le probabilità per Biden, vi è il “rischio Sanders” che ha in mente un’azione moralizzatrice in molti settori, ed in programma molti interventi che risulterebbero penalizzanti per l’S&P500 e gli altri indici azionari.

Di conseguenza, indipendentemente dal nuovo presidente, il mercato preferirebbe senz’altro un candidato democratico più centrista come Biden o Bloomberg.

Recessione e calo utili

Il terzo rischio per i mercati è rappresentato da una recessione e da un calo degli utili aziendali.

Una minaccia secondo gli esperti di Marzotto Investment House, si sta concretizzando, indipendentemente dall’esito delle elezioni o dalla attenuazione dei timori da contagio.

Il blocco della produzione e dei consumi in gennaio in Cina, seguito anche da altri paesi in febbraio e in marzo, rende la ripresa economica estremamente incerta nel primo semestre.

Il rischio è che anche a fronte di un possibile recupero nel secondo semestre, il risultato finale possa essere per il 2020 ampiamente sotto le aspettative medie di fine 2019.

Borse: come affrontarle ora e su quali settori puntare

Il team di Marzotto Investment House ritiene che il migliore modo per affrontare un contesto caratterizzato dalle criticità indicate prima, sia quello di aumentare la liquidità e, contemporaneamente, riposizionare almeno parzialmente la componente azionaria su settori più difensivi.

In particolare, nell’attuale contesto di mercato e a fronte di una politica monetaria molto accomodante da parte delle banche centrali, gli analisti fanno sapere che andranno a sovrappesare utilities europee, farmaceutici sia europei che statunitensi, titoli del settore biotecnologico e consumer staples.

Borse: un'altra mossa vincente nel tuo portafoglio

Analogamente, nonostante la volatilità degli ultimi mesi, potrebbe avere senso anche mantenere, se non introdurre, una componente di metalli preziosi via ETF o azioni minerarie.

Questi settori nella fase iniziale della recente discesa dei mercati azionari si sono comportati negativamente, come molti comparti più ciclici, offrendo tuttavia interessanti opportunità di acquisto.

Successivamente, a fronte di un andamento ancora negativo del resto del mercato, hanno reagito riprendendosi il ruolo di settori difensivi e poco correlati.