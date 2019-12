Per il 2020 Goldman Sachs è ottimista sulla crescita economica, indicando 5 strategie, con indicazione di target e stop loss, per guadagnare nei prossimi 12 mesi.

Come accade di solito in questo periodo, le banche d'affari fanno un po' a gara a presentare l'outlook per il nuovo anno, con le previsioni e le relative strategie per affrontare i prossimi 12 mesi sui mercati finanziari.

Goldman Sachs ottimista sull'economia. Le attese per il 2020

A dispetto di quanti mettono in allarme dal rischio crescente di una recessione nel 2020, Goldman Sachs guarda con ottimismo al nuovo anno e in particolare alle prospettive della crescita economica.

La banca Usa ritiene infatti che il rallentamento congiunturale visto a partire dagli inizi del 2018 sia ormai prossimo alla conclusione, grazie alla fine della guerra commerciale e al rinnovato sostegno delle Banche Centrali.

Non stupisce che le stime di Goldman Sachs siano superiori a quelle del consensus per il 2020, con la previsione di un'economia globale in rialzo del 3,4% rispetto al 3,1% dl 2019, mentre per gli Stati Uniti la crescita attesa è nell'ordine del 2,3% e per l'area euro dell'1,1%.

Di converso la banca americana ritiene che il rischio di una recessione sull'opposta sponda dell'Atlantico calerà dal 30% al 20%, malgrado la curva dei tassi di confermi appiattita.

Alla luce di questo scenario improntato all'ottimismo, gli analisti di Goldman Sachs suggeriscono 5 trader per il 2020 che dovrebbero permettere agli investitori di guadagnare, con una precisa indicazioni dei target attesi e dei livelli di stop loss da rispettare nell'ambito dell'operatività.

Materie prime

La prima strategia indicata dalla banca Usa riguarda le materie prime che, a detta degli analisti, saranno tra le prime a trarre vantaggio da uno scenario economico in ripresa a livello mondiale.