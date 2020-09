Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

I mercati finanziari seguono ormai da mesi con apprensione l'evoluzione della pandemia di Covid-19, i danni causati all'economia come si sa sono infatti enormi, secondo la Confesercenti la crisi ha causato solo in Italia una perdita complessiva dei consumi superiore ai 59 miliardi, e le misure messe in campo fino ad ora per contrastare il crollo del Pil si sono rivelate solo dei palliativi (a onore del vero i soldi del "recovery fund" devono ancora arrivare).

Ancora 6 mesi prima del vaccino

Ecco perche' le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo al vaccino sono state accolte con favore dalla platea degli investitori. Speranza ha dichiarato "Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Non solo la ripresa della sperimentazione del vaccino di AstraZeneca, sospesa per una reazione sospetta verificatasi in un volontario, e' una notizia "molto buona" ma stanno anche per arrivare cure innovative. Il ministro ha confermato che l'Unione europea sta comprando un pacchetto di vaccini 6+1, quello di AstraZeneca e' uno dei 6 ed e' in fase di sperimentazione piu' avanzata ma in ogni caso ci sono anche gli altri.

Otto in corsa per la vittoria

A proposito del vaccino la gara è comunque molto aperta, in tutto il mondo ci sono 170 candidati ufficiali e 8 di questi (incluso lo "Sputnik" russo) sono in procinto di arrivare all'ultima fase dei test, ad ottobre dovrebbero realizzarsi le prove di efficacia, per approdare ad un prodotto sicuro ed efficace. Statisticamente è possibile affermare che 1/3 circa dei progetti riescono ad arrivare all'approvazione, nei prossimi mesi la disponibilità di scelte e di dosi sarà molto vasta.

La seconda ondata è già arrivata

La notizia di un nuovo lockdown in Israele e l'esplosione dei casi in Francia fanno tuttavia capire che ormai la temuta "seconda ondata" sia ormai iniziata, e che quindi il vaccino, probabilmente pronto entro l'inizio del prossimo anno, non servirà per contrastarla ma solo per accelerarne la fine.

La Cina sul vaccino fa gara a se

Discorso a parte va fatto per la Cina, dove un vaccino è già stato somministrato a centinaia di migliaia di persone nonostante i test non siano ancora conclusi. L'azienda che produce l'antidoto è la Sinopharm. I soggetti interessati sono le persone maggiormente a rischio, ad esempio i funzionari doganali e gli operatori sanitari, mentre probabilmente ai militari il prodotto è già stato inoculato.

Il presidente del gruppo Sinopharm, Liu Jingzhen, ha spiegato che "l'effetto migliore è quello che si ricava da due iniezioni di vaccino anticovid a 28 giorni di distanza l'una dall'altra" e che inoltre "nessuna persona a cui è stato somministrato il vaccino ha manifestato delle reazioni avverse".

La Sinopharm si sta attrezzando, grazie ad uno stanziamento di 2 miliardi di Yuan, per arrivare a produrre un miliardo di dosi all'anno.

(Alessandro Magagnoli)