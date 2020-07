Per le Borse il rimbalzo partito dai minimi di marzo non è finito e troverà un seguito nel secondo trimestre. Le previsioni di Jupiter.

INIZIA A FARE TRADING CON SOLI 100€. Per maggiori informazioni su come attivare la LEVA 1:30 - SCOPRI QUI .

I mercati azionari oggi hanno perso terreno, ma continuano a viaggiare a ridosso dei massimi di periodo e in alcuni casi anche storici, basti pensare all'andamento del Nasdaq Composite che mostra una straordinaria forza, segnando nuovi top di sempre.

Borse: come sarà il secondo trimestre? La view di Jupiter AM

Gli investitori si interrogano su come potrà essere la seconda metà dell'anno per le Borse e una risposta a questo interrogativo giunge da Jason Pidcock, Head of Strategy, Asian Income di Jupiter AM.

L'esperto ritiene che "la seconda metà del 2020 sarà probabilmente caratterizzata da una forte crescita del PIL in tutto il mondo, al di fuori di una base bassa del secondo trimestre, con livelli di disoccupazione in calo in diversi paesi e un miglioramento del sentiment dei consumatori in generale".

Cosa faranno dunque le Borse in presenza di uno scenario di questo tipo?

C'è da dire intanto che gli indici azionari hanno già avviato un forte recupero dai minimi di marzo, ma il rimbalzo potrebbe non essere concluso.

Azioni: 3 fattori favorevoli per il 2° trimestre. Ecco il primo

A detta di Jason Pidcock infatti le Borse potrebbero mettere a segno ulteriori guadagni, supportate da tre elementi favorevoli.

Il primo è rappresentato dalla persistente politica monetaria molto allentata e dall'aumento dell'offerta di moneta osservato nella maggior parte delle principali economie.

Ciò secondo il gestore di Jupiter AM può suscitare preoccupazioni per l'inflazione nel 2021 ed è comprensibile che il prezzo dell'oro sia stato in crescita.

È difficile prevedere il prezzo del gold, come qualsiasi altra valuta, e alcuni investitori possono scegliere di confrontare il potenziale di rialzo delle azioni con il potenziale di rialzo dell'oro e scegliere fra i due.

Secondo l'esperto, a fronte di molte alternative, i vantaggi delle azioni dovrebbero però essere più chiari.

Questo soprattutto se gli investitori hanno un'esigenza o un desiderio di reddito, e un eccesso di moneta farà sì che il prezzo delle attività sia più alto di quello che sarebbe stato altrimenti, come è sempre avvenuto.

Azioni: il 2° fattore a favore

Il secondo elemento potenzialmente favorevole alle azioni è che le economie si stanno riprendendo, le prospettive per i profitti aziendali sono migliorate per molti, anche se non per tutti i settori, e c'è un certo sollievo sul fatto che il 2020 non sia andato ancora peggio in termini di danni economici irrecuperabili.

Dunque, evidenzia Pidcock, alcuni investitori che avevano accumulato grandi riserve di liquidità sono tentati di tornare sui mercati, in quanto la polizza assicurativa, che costituisce un cuscinetto di liquidità, non è richiesta in misura altrettanto grande.

Azioni: il 3° fattore. Focus su giganti farmaceutici

Infine, il terzo elemento a favore delle azioni è che nei prossimi mesi gli scienziati e i giganti farmaceutici contribuiranno probabilmente a rendere il mondo un posto più sicuro.

Tre settori in Asia si distinguono per essere in grado di cogliere il lato positivo dei mercati in crescita, ma di proteggere, in una certa misura, i rischi che derivano dall'aumento dell'inflazione.

Le aziende con asset reali che sono in grado di ottenere una ridefinizione dei prezzi favorevole, come alcune società immobiliari e di materie prime.

Il secondo settore è quello delle aziende focalizzate sui consumatori con un potere di vendita e di prezzo resiliente.

Infine, c'è il comparto delle aziende industriali/tecnologiche con bilanci solidi, comprovata capacità di innovazione e disciplina di impiego del capitale.