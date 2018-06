Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Pedro Parente, amministratore delegato del Petrolio Brasileiro SA, meglio noto come Petrobras , l'azienda petrolifera statale brasiliana , ha rassegnato le dimissioni. Immediata la reazione delle azioni dell'azienda, in crollo verticale del 14% , sospese poco dopo la notizia delle dimissioni.

Lo sciopero dei camionisti

L'addio è arrivato dopo che lo sciopero ad oltranza dei camionisti ha costretto la società ad abbassare le tariffe dei carburanti per la categoria. La sua strategia, che aveva iniziato a portare i primi frutti con la pubblicazione di trimestrali caratterizzate dal maggior profitto in 5 anni, si basava, tra le altre cose, anche sullo sfruttamento della produzione di petrolio greggio al largo delle coste del Brasile, situate sotto migliaia di metri di sale; un potenziale che univa alta produttività e basso costo di estrazione e che, a detta di Parente, sarebbe stata fondamentale per mantenere la Petrobras competitiva . Da giorni la più grande nazione del sudamerica sta vivendo una situazione estremamente difficile che ha coinvolto anche il colosso petrolifero (tra i più inefficienti e indebitati al mondo con un passivo di 76,23 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2018) e ha portato all'arresto, tra gli altri, anche dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Lo scandalo che sta distruggendo il Brasile

Non solo, ma da un punto di vista politico sono stati coinvolti tantissimi rappresentanti del Partito dei Lavoratori, lo stesso cui faceva parte l'allora presidentessa del Brasile Dilma Rousseff che, dopo una lunga ondata di arresti per corruzione, e sebbene non direttamente coinvolta nello scandalo, è stata messa in stato d'accusa. Adesso la nazione carioca deve combattere contro pesanti rincari sulla benzina e un parallelo deprezzamento drastico della moneta locale, il Real. Ciò che però più di tutto spaventa è la richiesta, spesso esplicita, da parte della popolazione in piazza e nelle strade, di un intervento dell'esercito per destituire l'attuale presidente conservatore Michel Temer il quale, ieri, ha dichiarato di aver accolto tutte le richieste dei camionisti tra cui anche un taglio dei pedaggi stradali e un aumento dei contratti governativi. Purtroppo nemmeno questo ha portato alla calma e il blocco delle strade è continuato con tutti i conseguenti disagi per i rifornimenti anche di medicine e generi alimentari, tra cui migliaia di animali abbattuti perché senza cibo, bloccati negli autocarri fermi da giorni.