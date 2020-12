I dati sull'economia del Brasile non sono così negativi come la situazione sanitaria potrebbe fare pensare. L'indice Bovespa è salito dai minimi del 19 marzo a 61690 ai massimi del 18 dicembre a 119370 punti circa del 93% circa

Impara ad investire in borsa e diventare autonomo nelle tue scelte d'investimento! Clicca qui ed accedi ad un percorso gratuito che Fabio Brigida, investitore privato e formatore, ha preparato per te. Inizia oggi la tua formazione

Le notizie che arrivano dal Brasile sul fronte del Covid-19 non sono incoraggianti: la media giornaliera dei contagiati al 21 dicembre, calcolata come il valore medio degli ultimi sette giorni, è salita a 47.909, il valore più alto dal 26 febbraio, data della prima identificazione di un tampone positivo in questo paese.

Nonostante questo i dati sull'economia non sono così negativi come la situazione sanitaria potrebbe fare pensare.

Crescita del Pil brasiliano al 3,5% nel 2021

La contrazione dell'economia del Brasile è stimata al 4,4% nel 2020. Secondo il sondaggio settimanale condotto dal Banco Central do Brasil (l’istituto centrale di Brasilia) tra i 100 principali gruppi finanziari del Paese, l'outlook è stato però migliorato marginalmente al 4,40% dal 4,41% del precedente Market Readout. Alzata anche dal 3,46% al 3,50% la previsione di crescita del Pil nel 2021 (invariata invece al 2,50% quella relativa al 2022).

Certo, il mercato del lavoro è in sofferenza ma questo non impedisce la ripresa dell'economia dopo il crollo visto nella prima parte dell'anno.

Secondo quanto comunicato dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge, l’ente nazionale di statistica), nei tre mesi allo scorso 31 ottobre il tasso di disoccupazione è cresciuto in Brasile al 14,6% dal 14,4% del terzo trimestre (13,8% nel periodo giugno-agosto). Il dato, che si confronta con il 14,9% del consensus di Reuters e con l'11,6% di un anno prima, si consolida sui massimi da quando nel 2012 l'Ibge aveva iniziato a elaborare l'attuale statistica.

Aumentano le vendite al dettaglio

Al tempo stesso, sempre in base alle stime dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, in ottobre le vendite retail sono rimbalzate in Brasile dell'8,3% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 7,3% di settembre (e al 6,2% di agosto). Il dato è anche migliore rispetto al progresso del 6,7% del consensus. Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono invece salite dello 0,9% contro lo 0,6% precedente (2,5% il rialzo di agosto) e la flessione dello 0,2% stimata dagli economisti.

Tassi di interesse ai minimi storici

La banca centrale continua a vigilare la situazione senza prendere nuove misure. Ad inizio dicembre il Banco Central do Brasil (l’istituto centrale di Brasilia) ha lasciato invariati i tassi d'interesse sui minimi storici del 2,00% per il terzo meeting consecutivo dopo averli abbassati di 25 punti base in agosto e in precedenza di 75 punti base in maggio e giugno (25 e 50 e punti base le precedenti riduzioni di febbraio e marzo).

La decisione del Copom (la commissione responsabile per le politiche monetarie) è stata unanime e ampiamente prevista: tutti i 28 economisti che componevano il consensus di Reuters si aspettavano che il Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia, il tasso benchmark del Brasile) restasse invariato.

Inflazione al 4,31%

Nonostante i tassi ai minimi storici l'inflazione resta relativamente contenuta. Nei 12 mesi allo scorso 30 novembre il tasso d'inflazione è salito in Brasile al 4,31% annuo dal 3,92% precedente (3,14% nel periodo ottobre 2019-settembre 2020), contro il 4,20% del consensus di Reuters. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece cresciuto dello 0,89% dopo il progresso dello 0,86% di ottobre (0,64% in settembre) e contro lo 0,78% stimato dagli economisti.

L'industria prova a reagire. L’Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), ha comunicato che in novembre la produzione di auto è salita in Brasile del 4,7% annuo, dopo il crollo del 18,0% di ottobre (11,0% la contrazione di settembre). Su base sequenziale la produzione è invece cresciuta dello 0,7% contro il precedente incremento del 7,4% (4,4% il rialzo di settembre). Le vendite sono calate in novembre del 7,1% annuo, contro il crollo del 15,1% di ottobre (e dell'11,5% in settembre). Su base sequenziale è stato invece del 4,6% il rialzo delle immatricolazioni, contro il precedente progresso del 3,5% (13,3% il balzo di settembre).

Per Fitch Ratings l'outlook è negativo

In base all'andamento recente dell'economia Fitch Ratings ha confermato il giudizio sul credito sovrano di lungo periodo del Brasile a BB- (tre livelli sotto l'investment grade), lasciando anche invariato l'outlook, che era stato portato da stabile a negativo lo scorso mese di maggio.

La riduzione del rating (da BB a BB-) risaliva invece al febbraio 2018. Secondo Fitch l'economia brasiliana ha un tasso di cambio flessibile, squilibri esterni moderati, solide riserve internazionali e un profondo mercato del debito pubblico interno ma continua parallelamente a scontare un crescente indebitamento del governo, una struttura fiscale rigida e un debole potenziale di espansione economica in un contesto politico difficile.

E la borsa come si sta comportando?

Bovespa, +63% in euro da marzo

L'indice Bovespa (acronimo di BOlsa de Valores do Estado de São PAulo) è salito dai minimi del 19 marzo a 61690 ai massimi del 18 dicembre a 119370 punti circa del 93% circa (ma nel frattempo il real brasiliano si è svalutato contro euro del 30%, ridimensionando la performance in euro ad un comunque robusto +63%). I prezzi sono saliti a sfidare con il picco del 18 dicembre il record storico del 24 gennaio a 119593 (ma a quella data il real valeva contro euro 4,60 circa contro gli attuali 6,27) senza riuscire per il momento a superare la resistenza ma rimanendone comunque in vista.

Fino a che le quotazioni resteranno al di sopra del supporto offerto a 113130 punti circa dalla media mobile esponenziale a 20 giorni la flessione degli ultimi giorni potrà essere interpretata come temporanea. Oltre il record di gennaio il target si sposterebbe in area 130000 circa.

L'Etf Lyxor Msci Brazil Ucits Etf A per puntare sul rialzo

Rivolgendo lo sguardo al mercato degli Etf una scelta possibile è quella del Lyxor Msci Brazil Ucits Etf A (LU1900066207, BRA), denominato in euro e avente come benchmark il MSCI BRAZIL TRN INDEX. Nel caso dell'Etf la performace da marzo è di un rialzo del 57% circa. La resistenza da battere è quella di area 16,50, 50% di ritracciamento del ribasso dal top di fine 2019. Il supporto critico da rispettare per evitare che la attuale flessione si tramuti in una correzione più estesa è posto in area 15,80 euro.

(Alessandro Magagnoli)