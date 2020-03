Guardate cari ascoltatori che le notizie che leggiamo sui giornali e vengono date nelle varie tv nazionali, almeno quelle del campo economico finanziario, come sempre, vanno lette al contrario, ciò che i media bollano come una cattiva notizia, noi la dobbiamo leggere come una buona notizia e viceversa.

Se la Lagarde, con le sue parole, ci spinge fuori dall’euro, ci fa solo che un piacere, un enorme piacere.

Tra Christine Lagarde e Mario Draghi, guardate che il nemico degli italiani è Mario Draghi!!!

E’ Mario Draghi che ha fatto di tutto per tenere il nostro paese all’interno dell’euro, procurando così a tutti noi enormi e soprattutto inutili sacrifici, se la Lagarde invece ci spinge fuori dall’euro, ci eviterà ancora inutili tormenti e ci farà tornare a respirare, in una parola, ci farà tornare a vivere.

Oltretutto la Lagarde si è limitata a dire la verità, la BCE non ha il compito di ridurre lo spread, lo spread non è una malattia, ma un fatto naturale, se ci sono economie diverse ci devono anche essere tassi diversi, e, di conseguenza, spread diversi.

Chi, invece, in maniera innaturale, vuole ridurre lo spread dell’Italia, costringe il nostro Paese, e cioè tutti noi!!! Ad enormi sacrifici.

E’ come se noi avessimo il 44 di piede e fossimo costretti a calzare scarpe numero 40, non solo calzandole soffriremo le pene dell’inferno, ma dato che poi siamo pure obbligati a camminare, più lungo sarà il tragitto che dovremo percorrere e più durerà la sofferenza.

Sapete che sollievo avremo quando finalmente potremo toglierci quelle scarpe numero 40?

Ed allora se le esternazioni di Christine Lagarde spingono l’Italia fuori dall’euro … ben vengano.

Non a caso da chi è stata attaccata la Lagarde?

Dal nostro Presidente!!! Un super europeista!!!

Chiediamoci quindi chi ha a cuore davvero il destino del nostro Paese e vuole far tornare l’Italia un Paese libero, un Paese sovrano, e non la Cenerentola d’Europa (a proposito di scarpe strette).

Ad avere a cuore il destino dell’Italia sono coloro che vogliono uscire da questo lager chiamato euro, non coloro che vogliono rimanerci.

Ed ora parliamo un po’ di Borsa.

Molti ascoltatori mi chiedono perché non è stata chiusa la Borsa in un momento così drammatico per il nostro Paese. Ebbene non sono d’accordo perché non è che chiudendo gli occhi si risolvono i problemi.

Non è la Borsa il male, sarebbe come dare la colpa della febbre al termometro.

Se abbiamo 41 di febbre abbiamo un problema, che ce la siamo misurati o meno, non cambia, avere una temperatura così elevata rimane un problema, e dobbiamo risolverlo.

Come vi ho già detto altre volte, poi, la Borsa non è un termometro, bensì un barometro, ossia non ci dà un valore della situazione attuale, ma di quella futura, o meglio degli sviluppi che potrà avere la situazione attuale.

Le variazioni così forti, certo sono una anomalia.

Ieri la Borsa italiana ha avuto il più forte ribasso della sua storia, cioè, mai prima d’ora le quotazioni erano scese così tanto in un solo giorno, e di giornate nere nel passato ne abbiamo avute tante.

Questo vi dice, più di tanti altri aspetti, quanto sia grave la situazione del nostro Paese, d’altronde è anche sotto gli occhi di tutti. Mai abbiamo visto fermare totalmente l’economia italiana come sta accadendo in questi giorni.

Ma oltretutto la Borsa, per quanto ho appena detto, non valuta solo la perdita del momento, ma sconta anche le perdite future, per questo le variazioni sono così forti.

Approfitto di quanto sta accadendo anche per spiegare questo concetto che forse non è chiaro proprio a tutti.

Allora, se noi comperiamo azioni di una società quotata in Borsa lo facciamo perché riteniamo che quella azienda negli anni successivi guadagnerà bene e noi come azionisti, ossia come, seppur in minima parte, proprietari di quella azienda usufruiremo dei profitti che essa farà.

Dal punto di vista concettuale, quindi, comprare azioni non è diverso dall’acquistare un’obbligazione che ci dà un certo interesse. Certo sostanzialmente sono due investimenti molto diversi in termini di rischio, ma hanno la stessa motivazione di base, ossia avere un guadagno, un utile dal nostro investimento.

Ed allora diventa più chiaro spiegare il concetto che intendo esporre, ossia lo sconto dei guadagni o delle perdite future, parlando di un investimento obbligazionario che dà un rendimento percentuale, anziché di un investimento azionario, ma poi alla fine vedrete anche voi che lo stesso concetto può tranquillamente essere esteso anche agli investimenti azionari.

Quindi immaginiamo di avere una obbligazione che ogni anno ci dia un rendimento di 3.000 euro e che quella obbligazione scada tra dieci anni, ossia che se non dovessero venire variazioni io incasserò ogni anno per i prossimi 10 anni 3.000 euro e quindi tra dieci anni alla scadenza incasserò anche il valore di quella obbligazione.

Ebbene supponiamo ora che il valore di quella obbligazione sia di 100.000 euro.

Dato che ho detto che quell’obbligazione mi rende 3.000 euro ogni anno posso senza dubbio dire che quell’investimento mi rende il 3% annuo.

Bene.

Supponiamo ora che per un evento qualsiasi venga variato il rendimento di quella obbligazione e diventi il 2%, ossia ogni anno incasserò 2.000 euro anziché 3.000 euro.

La domanda che ora vi pongo è:

Quanto vale ora la mia obbligazione? Che ricordo quando il rendimento era del 3% valeva 100.000 euro?

Se rispondo 99.000 euro perché incasso 2.000 euro anziché 3.000 euro, chiaramente faccio un errore, perché non guadagnerò 1.000 euro in meno solo il primo anno, ma guadagnerò 1.000 euro in meno anche per tutti gli anni futuri, quindi per tutti i dieci anni che mancano alla scadenza.

Quindi guadagnerò 1.000 euro in meno per tutti i prossimi 10 anni, in totale guadagnerò 10.000 euro in meno, quindi la mia obbligazione ora varrà 10.000 euro in meno di prima, ossia 90.000 euro.

Ebbene per la precisione non è neppure così, poiché io sto perdendo 1.000 euro subito, ma poi 1.000 che comunque avrei incassato solo fra un anno, e poi 1.000 euro che avrei incassato solo fra due anni e così via fino ai 1.000 euro che avrei incassato solo fra 10 anni.

Ed allora 1.000 euro che avrei incassato solo fra un tot di anni, oggi non valgono mille euro, ma meno. Per questo si dice che i rendimenti futuri debbono essere “scontati”, la valutazione odierna della mia obbligazione deve quindi incorporare questo sconto. Per cui la vera valutazione della mia obbligazione non sarà 90.000 euro, ma un po’ di più.

Supponiamo che il valore sia 92.000 euro, questo significa che una riduzione dell’1% (da 3 al 2%) del rendimento di quella obbligazione, ha prodotto una riduzione dell’8% (da 100.000 a 92.000 euro) del valore di quella obbligazione, per il fatto che quella obbligazione durerà ancora dieci anni.

Tuttavia questa non è una lezione di matematica finanziaria, ciò che mi premeva far comprendere a tutti è che una variazione, positiva o negativa, va calcolata non solo per l’effetto immediato, ma anche per gli effetti che potrà avere nel futuro.

E le aziende, le società quotate in Borsa non dureranno solo dieci anni, almeno si spera, ma molti di più.

Quindi se la nostra Borsa ieri è scesa del 17% non è perché il mercato ha ritenuto che mediamente le società quotate hanno perso in quella giornata il 17%, ma che i mancati guadagni anche futuri, ma scontati ad oggi, facciano ridurre la valutazione di quelle società, e quindi di quei titoli, del 17%.

Oh sia ben chiaro che -17% in un solo giorno è una cosa pazzesca, come dicevo, mai accaduta in passato, però così mi premeva anche approfittare di quanto è accaduto per spiegare alcuni concetti basilari di matematica finanziaria che debbono essere sempre tenuti in debita considerazione.

Ora quel che avverrà in futuro non lo conosciamo.

Tornando alla Lagarde, e per concludere, io penso che se per sua colpa, ma io direi per suo merito, l’Italia uscisse dall’eurozona, beh! dovremmo farle un monumento in ogni città.

Purtroppo però, certamente non andrà così, la gallina dalle uova d’oro, l’Italia, deve essere ancora spennata dall’Europa, in altre parole, devono ancora spolparci del tutto.

Ma la cosa che tuttavia trovo ancor più insopportabile è che tutto ciò avvenga con il consenso e l’approvazione delle nostre maggiori cariche istituzionali.

Sono il giorno nel quale finalmente verranno additati al pubblico ludibrio i veri traditori della Patria.