Mark Haefele, Global Chief Investment Officer GWM, UBS AG spiega che la rete televisiva britannica Sky News ha lanciato un canale «Brexit Free», che non trasmette notizie sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE). Ma, mentre i telespettatori locali possono permettersi di cambiare canale in qualsiasi momento, gli investitori si vedono spesso costretti a seguire con attenzione tutto ciò che fa muovere i mercati ogni giorno.

Se le dispute commerciali verranno risolte e si giungerà a un accordo sulla Brexit, gli investitori potranno finalmente cambiare canale e passare dalla geopolitica ai fondamentali? E in tal caso, si troveranno a guardare un thriller o un film dell’orrore?

Innanzitutto, è ancora presto per sapere se le tensioni commerciali si risolveranno, poiché non è ancora stato firmato un accordo tra Washington e Pechino, l’Europa ha minacciato ritorsioni contro i recenti dazi statunitensi e il dibattito su Hong Kong in corso al Congresso americano rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Inoltre, gli indicatori economici e gli utili aziendali rimangono contrastanti. I profitti potrebbero deludere le attese di consenso, in particolare nell’eurozona e nei mercati emergenti. Infine, benché vi siano motivi di ottimismo circa gli stimoli fiscali, ci sembra poco probabile che vengano varate importanti misure espansive, a meno che l’economia accusi un pesante deterioramento.

Nel complesso Mark Haefele continua a concentrarsi sui rendimenti azionari, più che puntare su un rialzo delle quotazioni. È senz’altro possibile che le azioni si portino finalmente al di sopra dell’intervallo di scambio in cui sono confinate da sei mesi, ad esempio nel caso di una sorpresa positiva nell’ambito dello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, come la sospensione a data da destinarsi dell’aumento dei dazi previsto per dicembre, o di un recupero più solido del previsto del settore manifatturiero. Tuttavia, dopo un anno brillante per i portafogli bilanciati, riteniamo prudente analizzare con spirito critico le attuali prospettive delle valutazioni, della crescita e degli sviluppi geopolitici.