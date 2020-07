Correzione o Fine di un Trend? Per capirne le differenze clicca subito qui ed iscriviti gratis al webinar che abbiamo preparato per te.

Video un po’ anomalo quello odierno visto che tratterò diversi temi di attualità. Partiamo da un argomento sul quale in molti mi avete chiesto di esprimermi, il BTP Futura.

Ebbene per analizzare un prodotto finanziario occorre valutare i due aspetti sostanzialmente più importanti, la rischiosità ed il rendimento.

Ed allora, in finanza i rischi sono di tre tipi, il rischio di credito, ossia il rischio che l’emittente non sia in grado di pagare le cedole e rimborsare il capitale a scadenza, ed insomma visto che stiamo parlando di un Titolo dello Stato, di fatto stiamo parlando del rischio che il nostro Stato, l’Italia, vada in default, quindi direi che questo rischio sia estremamente basso.

Il rischio di mercato, ossia il rischio che il titolo subisca forti oscillazioni in base all’andamento generale del mercato. Visto che stiamo parlando di un titolo decennale occorrerebbe tener conto di tale rischio, ma, visto quel che diremo poi sulla sua convenienza nel detenere il titolo per l’intera durata anche questo rischio lo considero sufficientemente basso.

Infine il rischio di liquidità, ossia il rischio di non riuscire a trovare un compratore qualora volessimo venderlo prima della scadenza, e trattandosi di un Titolo dello Stato questo rischio è davvero insignificante.

Non ho preso in considerazione il rischio valutario perché viene emesso nella moneta a corso legale in Italia, attualmente l’euro e comunque anche se dovessimo uscire dall’euro il BTP Futura verrebbe ridenominato nella nostra nuova moneta legale, quindi nessun rischio di cambio.

Stabilito quindi che i vari rischi di questo strumento d’investimento sono decisamente bassi, occorre valutarne la redditività e proprio oggi sono stati resi noti i tassi minimi applicati.

1,15% per i primi 4 anni

1,30% dal quinto al settimo anno

1,45% per gli ultimi tre anni.

Al termine del collocamento, il 10 luglio, si conosceranno anche le cedole definitive che come già detto, comunque non potranno essere inferiori a quelle minime già stabilite.

Questo tasso sarà aumentato perlomeno dell’1% per quegli investitori che manterranno il titolo fino alla scadenza, ma questo … chiamiamolo “bonus” potrà arrivare fino al 3% sulla base della media del tasso di crescita annuo del PIL nominale dell’Italia registrato dall’ISTAT nel periodo di vita del titolo.

Premesso che io non posso per legge consigliare o meno l’acquisto di un prodotto finanziario, mi sento semplicemente di sottolineare che ritengo decisamente importante per la redditività del titolo quel “bonus” per coloro che acquisteranno il titolo all’emissione e lo manterranno per tutta la sua durata.

E passiamo ad un altro argomento.

In molti mi avete poi inviato il video del Dott. Citro, chiedendo di rendere noto il mio parere in merito.

Ed allora non mi sottraggo.

Io ritengo che forse un giorno fra non so quando, verremmo a conoscere la verità sull’affare Corona virus. Oddio non siamo ancora venuti a sapere la verità sull’uccisione di John Kennedy, avvenuta nel ’63, quindi potremmo anche non venir mai a conoscenza di cosa sia davvero successo per il Corona virus.

Tuttavia qualcosa di anomalo è accaduto, insomma non si era mai visto nella storia, un simile comportamento da parte di tutti i Paesi del mondo. Perché in effetti la questione è proprio questa, il mondo ha conosciuto diverse epidemie e pandemie, ma mai c’era stata una simile reazione da parte degli Stati.

Ed in effetti proprio la reazione abbastanza simile in tutti gli Stati del mondo ha convinto molti di noi a ritenere che tutto ciò che abbiamo subìto fosse giustificato. Ma la cosa che in molti ci siamo chiesti è se non sia stata una reazione sproporzionata.

Ebbene, il Dott. Citro non lo conosco, quindi lo posso giudicare solo da ciò che ha detto in quel video, e dividerei ciò che ha detto in quel video in due parti, la prima, nella quale si sofferma esclusivamente sul Covid-19, e la seconda, nella quale tratta invece altri argomenti ed in particolare il 5G.

Ebbene nella prima parte il dott. Citro si esprime con una sicurezza tale, una sicurezza derivante da comprovate analisi scientifiche che non lasciano spazio ad una benché minima contrapposizione, le tesi esposte sono ferree, granitiche, insomma il dott. Citro risulta totalmente credibile.

Nella seconda parte, le tesi esposte dal dott. Citro ovviamente non possono avere il supporto granitico della prova scientifica, ma … e qui naturalmente entrano in gioco fattori … chiamiamoli psicologico/comportamentali, è chiaro che se quelle tesi vengono pronunciate da una persona, appunto il dott. Citro, che abbiamo appena detto essere scienziato di comprovata credibilità, è ovvio che sono tesi che vanno tenute in grande considerazione.

E’ innegabile che il prestigio di una persona conta ed avvalora la sua credibilità.

Passiamo ad un argomento completamente diverso, l’Ops, ossia l’Offerta pubblica di Scambio di Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca. Insomma dai, di fatto l’acquisto di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo.

Dopo che ieri si rincorrevano le voci di un possibile accordo, voci che non si sa quanto siano state riportate … ad arte, ebbene la notizia dell’ultima ora è che Ubi ha bocciato l’offerta di Intesa. Ecco le parole precise del comunicato: Ubi ritiene che l’offerta di scambio «non concordata con l’emittente non sia conveniente per gli azionisti di Ubi», insomma più esplicita non poteva essere.

Ma attenzione alle motivazioni: “l’offerta non prevede un corrispettivo per cassa” chiaro cosa dicono i bergamaschi? Dicono che di soldi non se ne vedono.

Insomma i bergamaschi hanno rispolverato, utilizzando il linguaggio economico/finanziario, una celeberrima espressione araba: Se tu pagare moneta vedere cammello, se tu non pagare moneta non vedere cammello

Ed Intesa non pagare con moneta ma con la carta delle sue azioni, che ad Ubi non basta, vuole vedere moneta.

E concludo il video con una notizia che trovo esilarante.

Avete visto come la stampa di tutto il mondo si sia scagliata contro Trump. I miei ascoltatori più affezionati sono testimoni che in tempi ancora non sospetti, circa un anno fa, avevo previsto che nel 2020 avremmo assistito ad un attacco mediatico nei confronti dell’attuale Presidente che non aveva precedenti.

E così è stato.

Ebbene tutti i media del mondo, che come sappiamo sono in mano ad un numero ristrettissimo di persone, quindi si tratta di un sistema oligopolistico, anzi quasi monopolistico, si sono scagliati contro Trump con una violenza inaudita.

Trump ha contro tutti, bianchi, neri, gialli ed adesso anche … rossi.

Rossi inteso come comunisti? No rossi intesi come pellerossa.

Per le manifestazioni del 4 Luglio, che Trump ha deciso di fare al Monte Rushmore, la montagna sulla quale sono stati scolpiti i volti di quattro presidenti americani: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosvelt ed Abraham Lincoln, ebbene per queste manifestazioni ci saranno le proteste delle sette tribù Sioux del Sud Dakota … mancavano solo loro.

Ora spero che non attribuiscano a Trump anche il genocidio dei pellerossa nativi americani.