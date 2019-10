Boom di ordini tra gli istituzionali e cedola definitiva rivista al rialzo per il nuovo BTP Italia a otto anni, con scadenza a ottobre 2027, con cui il Tesoro è tornato tra lunedì e oggi a questo genere di offerta dopo i risultati poco brillanti del novembre 2018 e la pausa imposta, la scorsa primavera, dai timori di un nuovo flop.

BTP Italia: tasso annuo definitivo allo 0,65%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato in una nota che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della quindicesima emissione del BTP Italia, il titolo indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027, è rivisto a rialzo allo 0,65% (rispetto allo 0,6% di quello minimo).

BTP: domanda boom tra gli istituzionali

Al termine dell'offerta dedicata agli investitori istituzionali, scaduta alle 12:00 di oggi, gli ordini di banche, fondi e altri soggetti non privati si sono peraltro attestati a 9,85 miliardi, tanto che a via XX Settembre si è dovuto ricorrere al riparto, con l'assegnazione di soli 3,76 miliardi: le richieste, come spiega MF, hanno infatti superato il limite stabilito dal Tesoro, che per operazioni di questo tipo fissa mediamente un importo attorno ai 7 miliardi.

Boom di richieste rispetto al 2018

I quasi 3,8 miliardi raccolti oggi rafforzano i buoni risultati del collocamento già riscontrati nelle due giornate di lunedì e martedì dedicate al retail, le cui richieste sono state esaudite senza limiti: gli ordini dei risparmiatori privati si sono attestati infatti a 2,99 miliardi di euro, e in totale quindi tra retail e istituzionali questa edizione raggiunge quota 6,7 miliardi, ovvero il triplo rispetto all'ultima emissione di Btp Italia del novembre del 2018.