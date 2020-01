BTP alla riscossa e spread in caduta libera dopo l'esito delle elezioni regionali. La vittoria del PD in Emilia Romagna è accolta con favore dagli analisti: quali scenari ora?

La prima seduta della nuova settimana è partita con i fuochi d'artificio per il mercato obbligazionario italiano che sta mostrando una grande euforia. Diverso l'andamento di Piazza Affari dove il Ftse Mib, pur difendendosi meglio degli altri indici europei, non evitare il segno meno, complici i timori legati alla diffusione del coronavirus.

BTP alla riscossa, spread in caduta libera dopo vittoria PD in Emilia

In Italia però i riflettori sono tutti puntati sul fronte obbligazionario, dove lo spread BTP-Bund viene fotografato a 139,7 punti base con un affondo del 10,45%.

Una valanga di acquisti si riversa sui BTP che vedono il rendimento del decennale crollare del 15,76% all'1,037%, sui minimi da quasi tre mesi.

La gran festa che sta interessando lo spread e i BTP è da ricondurre all'esito delle elezioni regionali di ieri che permette al Governo Conte di tirare un grande sospiro di sollievo.

I risultati consegnati dalle urne hanno visto prevalere il Partito Democratico in Emilia Romagna e il centrodestra in Calabria, mentre in entrambe le regioni sono stati molto bassi i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle.

BTP e Spread: Equita commenta l'esito delle elezioni regionali

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il Pd esce rafforzato dall'esito elettorale in un confronto tornato bipolare.

Il suo peso nel Governo centrale è destinato a salire, vista anche la debacle dei pentastellati e questo secondo gli esperti ha conseguenze positive per le istanze più moderate e riformiste del Governo, per esempio sui temi relativi alle concessioni autostradali, all'acqua pubblica o agli investimenti infrastrutturali.