I BTP hanno mostrato una buona tenuta, mentre lo spread si è allargato, risentendo di vari fattori. Gli analisti mettono in guardia: gennaio non sarà un mese facile.

Piazza Affari ha salutato il nuovo anno con un buon rialzo che ha visto il Ftse Mib mettere a segno la migliore performance in Europa, ma non è andata altrettanto bene per il mercato obbligazionario italiano, oggetto di non poche tensioni oggi.

BTP misti e altalenanti, spread in netto rialzo

Lo spread BTP-Bund si è fermato a non molta distanza dai massimi intraday, con un rialzo del 2,56% a 164,5 punti base.

Contrastato invece l'andamento dei BTP che hanno mostrato maggiore debolezza nel tratto a breve e in quello medio della curva dei rendimenti, con più forza invece nel lungo.

Il BTP a 30 anni ad esempio ha visto i prezzi balzare di oltre figure, con conseguente calo del rendimento, mentre quello del decennale si è accontentato di un frazionale ribasso dopo una seduta vissuta in salita.

A fine giornata il rendimento del BTP a 10 anni si è attestato all'1,42%, con un ribasso dello 0,14%, dopo aver segnato nell'intraday un top poco oltre l'1,49%.

Sei affascinato dai mercati finanziari e vorresti diventare un bravo trader?



Iscriviti da qui per rimanere sempre aggiornato sugli eventi di formazione gratuita di Trend-Online.com