Reiko Mito, Responsabile delle Strategie Azionarie sul Giappone di GAM Investments, spiega che negli ultimi trent’anni i mercati finanziari giapponesi si sono costruiti l’immeritata reputazione di deludere gli investitori. I titoli di Stato del Paese sono considerati i più “letali” al mondo, mentre molti investitori ritengono che il mercato azionario giapponese non si sia mai ripreso veramente dal tracollo spettacolare della fine degli anni ‘80, nonostante molte false rinascite. Sono entrambe affermazioni che possono trarre in inganno.

La fama di mercato “letale” nasce effettivamente dalla vendita allo scoperto dei titoli di Stato giapponesi (in altre parole si erano posizionati per un rialzo dei tassi), dopo che la Banca del Giappone introdusse per la prima volta la politica dei tassi d’interesse zero nel 1999, gli investitori si aspettavano un inevitabile calo dei prezzi dei bond e puntarono sul rialzo dei rendimenti rispetto ai bassissimi livelli che avevano raggiunto. Naturalmente, dopo la grande crisi finanziaria, gli investitori nei mercati occidentali hanno anche cercato di prepararsi alla cosiddetta “normalizzazione” della politica monetaria che, finora, non si è di fatto pienamente concretizzata, come dimostra chiaramente l’ultima svolta nella politica monetaria della Federal Reserve. L’unica vera differenza tra i due scenari è che chi ha venduto JGB allo scoperto ha sottostimato il grado di lealtà degli investitori locali che hanno continuato ad accumulare posizioni long in titoli di Stato giapponesi, nonostante gli scarsi rendimenti. Analogamente, la banca centrale giapponese ha sostenuto generosamente gli sforzi del governo di creare reflazione, soprattutto durante il mandato del Governatore Kuroda.