Diverse Regioni hanno già approvato diversi bandi per richiedere il buono libri 2020/2021, ovvero un contributo economico per le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Il bonus potrà essere utilizzato per l'acquisto di testi scolastici e materiale didattico, oltre all'acquisto - in alcuni casi - di pc e tablet. Ecco tutti i contributi regionali attivi, i requisiti per richiederli e i termini per la presentazione delle domande.

Si avvicina il ritorno a scuola e la campanella sta per suonare in moltissimi istituti italiani: la ripresa è fissata al momento al 14 settembre 2020. Non sono poche le polemiche in merito al distanziamento sociale da mantenere tra i ragazzi o sull’utilizzo della mascherina in aula o negli spazi comuni. Non mancano nemmeno i commenti sui nuovi banchi con le ruote o monoposto e sul fatto che la merenda dovrà essere consumata sul proprio posto. Infine, spunta anche l’ipotesi di posticipare il ritorno sui banchi per permettere alle forniture di far arrivare in tempo il materiale, oltre a dare respiro sull’assegnazione delle cattedre ancora vacanti. I professori hanno già iniziato a sottoporsi ai test sierologici e ai tamponi, mentre per i ragazzi verterà l’obbligo di misurazione della temperatura già da casa. Qualora venga registrato un caso positivo a scuola, si dovrà procedere con l’isolamento dell’alunno; mentre non è ancora chiaro come si potrà mantenere il distanziamento sociale sui mezzi pubblici.

Con l’inizio della scuola, comunque, i genitori dovranno anche acquistare i libri e il materiale scolastico necessario per le lezioni. Che siano online tramite didattica a distanza, oppure in presenza, ai ragazzi non dovranno mancare carta e penna, libri e dispositivi elettronici. A tal fine il governo ha introdotto il bonus pc e tablet per quanto riguarda l’acquisto di dispositivi informatici utili a migliorare la didattica a distanza. Le singole Regioni, invece, hanno emanato diversi bandi di concorso per poter accedere ai numerosi bonus sull’acquisto dei libri di testo.

Con il buono libri 2020/21, infatti, le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà economica potranno ricevere sconti cospicui per poter acquistare il materiale necessario ai propri figli per proseguire gli studi. Regione che va, bando che trovi: ecco una guida ai vari bonus regionali sull’acquisto di materiale scolastico.

Buono libri 2020/2021: cos’è e come funziona

Lo ritroviamo ogni anno, ma con importi diversi: il buono libri 2020/2021 è un bonus che permette di accedere a sconti e agevolazioni per permettere anche alle famiglie più disagiate di acquistare i libri di testo e il materiale scolastico necessario per tornare in classe.

Il MI – ex Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, ora scisso in Ministero dell’Istruzione – ha stanziato 236 milioni di euro per finanziare il buono libri 2020/2021. Il credito, dunque, verrà messo a disposizione di tutti gli istituti (scuole medie e superiori) che ne faranno richiesta per poter garantire sconti e agevolazioni sull’acquisto dei libri scolastici.

I 236 milioni, inoltre, verranno suddivisi come segue:

Per le scuole secondarie di primo grado (cosiddette scuole medie) saranno destinati fino a 100 mila euro ;

(cosiddette scuole medie) saranno destinati fino a ; Per gli istituti di secondo grado (cosiddette scuole superiori) andranno fino a 120 mila euro.

La ripartizione del credito seguirà diversi indicatori, primo fra tutti il numero di studenti presenti nella scuola, ma anche l’indicatore sul disagio nell’apprendimento e quello riferito al contesto socio-economico nel quale sono inserite le scuole stesse.

Verranno messi a disposizione anche dei buoni libri a livello regionale, destinati alle richieste di studenti e famiglie in difficoltà economica. Mentre, infatti, il credito erogato dal Miur dovrà essere richiesto dagli istituti scolastici e non dai nuclei familiari; i bandi regionali si riferiscono, invece, a risorse stanziate per il singolo studente. Oltre a queste agevolazioni, anche il bonus docenti 2020 e il bonus cultura 2020 per i neo 18enni sono volti anche all’acquisto di libri e materiale scolastico utile per la didattica sia in presenza sia a distanza.

Vediamo ora i principali bandi delle città italiane cercando di individuare i requisiti, i limiti reddituali, gli importi degli sconti e i termini per la presentazione delle richieste.

Buono libri 2020/21: bando città di Roma

Il comune di Roma ha emesso il bando che permette di accedere – nel rispetto dei requisiti minimi reddituali fissati – alle agevolazioni per l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2020/2021. In particolare, l’anno che si appresta a cominciare il 14 settembre sarà caratterizzato da non poche novità. In particolare, la scuola subirà delle modifiche: dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, dai banchi monoposto alla merenda consumata in classe, dalle mascherine alla misurazione della temperatura a casa.

Per acquistare i libri di testo per il nuovo anno scolastico, dunque, il Comune di Roma ha messo a disposizione delle famiglie residenti in città e con un ISEE non superiore a 15,493,71 euro un’agevolazione. Si potranno avere i testi scolastici a prezzi molto agevolati oppure completamente gratuiti se si presenterà la richiesta entro e non oltre il 21 dicembre 2020.

A raccogliere le richieste in formato PDF sarà il sito del Comune di Roma, dove all’interno dell’area riservata permetterà alle famiglie di inserire i propri dati. I requisiti – come detto – sono un ISEE fino a 15.493,71 euro e la residenza nel Comune di Roma. A verificare quanto dichiarato, invece, sarà un ente preposto a tale scopo, attraverso il quale verrà poi erogato il credito messo a disposizione dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. L’acquisto dei libri con questo credito potrà avvenire soltanto nelle librerie convenzionate con l’iniziativa (l’elenco è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Roma).

Buono libri 2020/21: bando città di Napoli

A partire dal 20 agosto 2020 anche il comune di Napoli ha messo a disposizione delle famiglie in maggiore difficoltà economica un buono libri per l’anno scolastico 2020/2021. L’agevolazione riguarda un gran numero di nuclei familiari al cui interno abitano ragazzi in età scolastica. A differenza del bando di Roma, però, alcuni requisiti e termini sono diversi. Il termine ultimo per inoltrare le richieste è il 20 settembre 2020: le risorse complessive stanziate per questa misura ammontano a 3,4 milioni di euro.

Il contributo previsto dal Comune di Napoli prevede uno sconto da 110 euro a 280 euro sull’acquisto di testi scolastici, ma per poter accedervi occorre soddisfare alcuni requisiti. Il primo dei requisiti richiesti è il possesso della residenza entro il comune di Napoli. Inoltre, la famiglia che intende beneficiare del bonus deve possedere un reddito ISEE entro i 13.300 euro e avere all’interno del proprio nucleo familiare uno o più ragazzi regolarmente iscritti presso un istituto secondario di primo o secondo grado (ovvero scuole medie o superiori).

Spunta anche l’ipotesi per la quale il credito potrebbe non essere sufficiente per coprire tutte le richieste. Per questo motivo le erogazioni partiranno dalle famiglie in maggiore difficoltà economica, ovvero con un ISEE fino a 10.633 euro. Una volta verificato il soddisfacimento delle suddette condizioni, dunque, il Comune rilascerà il credito sottoforma di cedola libraria in formato elettronico, da presentare presso le librerie o cartolibrerie accredita per ottenere uno sconto. La cedola, da quanto si apprende sul sito del Comune, risulterà attiva grazie a un PIN che verrà comunicato tramite e-mail all’atto di presentazione della domanda.

Buono libri 2020/2021 Emilia Romagna

Anche la giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato il buono libri 2020/2021, ovvero un contributo economico per le famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di libri e testi scolastici. L’obiettivo è quello di combattere l’abbandono scolastico e favorire l’assoluzione dell’obbligo. I contributi andranno però a beneficio dei nuclei familiari al cui interno vi siano ragazzi che frequentano scuole secondarie di primo o di secondo grado; oppure dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Per poter richiedere l’agevolazione, comunque, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra i quali alcune limitazioni reddituali ISEE.

Fascia 1 – ISEE da 0 euro fino a 10.632,94 euro ;

; Fascia 2 – ISEE da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro.

È anche necessario che lo studente per il quale si richiede il bonus abbia un’età inferiore ai 24 anni, requisito che decade in presenza di disabilità o patologie accertate. Il periodo entro il quale si possono richiedere i benefici va dal 16 settembre 2020 al 30 ottobre 2020. La domanda va presentata esclusivamente online sul sito https://scuola.er-go.it/.

Buono libri 2020/2021 Veneto

Anche la regione Veneto ha approvato il bando chiamato “Buono-libri e contenuti didattici alternativi” per l’acquisto di testi scolastici e materiali necessari per la didattica. L’agevolazione, comunque, potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di dispositivi tecnologici (ad esempio pc, tablet, lettori di libri digitali, ecc..) fino a una spesa massima di 200 euro.

I requisiti di accesso al credito sono la residenza nella Regione Veneto e la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un ragazzo iscritto alla scuola secondaria di primo o di secondo grado. Il limite reddituale ISEE, invece, deve rientrare in una delle due fasce previste:

Fascia 1 – ISEE fino a 10.632,94 euro ;

; Fascia 2 – ISEE compreso tra 10.632,95 euro e 18.000 euro.

Per coloro che potranno beneficiare del buono libri 2020/2021 e rientreranno nella fascia 1 è prevista una copertura delle spese per l’acquisto di testi scolastici fino al 100%. Coloro che, invece, rientreranno nella fascia 2 potranno beneficiare dell’agevolazione soltanto se l’ammontare di risorse complessive stanziate saranno sufficienti. Il periodo entro il quale è possibile presentare la richiesta va dal primo ottobre 2020 fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.

Buono libri 2020/2021 Lombardia

Per sostenere il percorso scolastico dei ragazzi dai 3 ai 21 anni, anche la Regione Lombardia ha stanziato dei fondi per la cosiddetta “Dote Scuola”, ovvero una serie di agevolazioni che permettono di combattere le barriere economiche di accesso all’istruzione. Oltre al buono per l’acquisto dei libri di testo e non solo, sono state introdotte agevolazioni per il pagamento delle rette scolastiche e persino per l’acquisto di materiale scolastico.

Per poter accedere al bonus occorre però possedere il requisito di residenza entro i confini della Regione e avere un indicatore ISEE non superiore a 15.748,78 euro. L’ammontare del contributo è di 200 euro, che possono però aumentare fino a 500 euro qualora le richieste pervenute alla Regione mantengano un numero contenuto.

In questo caso, però, il bando per accedere alla Dote Scuola è stato chiuso: i termini di presentazione delle richieste scadevano il 30 giugno 2020. Il 30 luglio 2020, invece, sono state pubblicate le graduatorie dei beneficiari, reperibili sul sito www.bandi.servizirl.it.