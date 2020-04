Da marzo è in prima linea all'ospedale di Cremona per curare le persone colpite dal coronavirus in terapia intensiva. Da due mesi i suoi turni durano 12 ore al giorno. Nella busta paga ha trovato il bonus previsto dal Decreto Cura Italia: 72,73 euro lorde: "Ecco perché poi ci chiamano eroi. Anche perché gli infermieri assunti per l'emergenza, con contratti particolari, molti di loro giovani appena laureati alla prima esperienza, guadagnano 30 euro all'ora. Quasi tre volte tanto di noi "veterani".

Rischi la vita. Lavori dodici ore al giorno in terapia intensiva. Sai quando entri in ospedale, ma non quando esci. Il premio? Ben 72,73 euro in busta paga. La cifra è lorda. Questa è la quotidianità raccontata da un infermiere in servizio all'ospedale di Cremona. "Ci credo che poi ci chiamano eroi!" questa è la sua denuncia, una delle tante in realtà che riguarda chi, a partire dal mese di marzo, si trova in prima linea contro l’emergenza coronavirus e che ha ricevuto questo premio “ristretto”. un premio in realtà previsto dall'articolo 63 del decreto legge del 17 marzo, per intenderci il primo Dl Cura Italia. Il bonus può corrispondere fino a 100 euro netti (la cifra dipende dai giorni effettivi lavorati) da corrispondere con la retribuzione di aprile a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid19 abbiano prestato servizio nella sede di lavoro a marzo.

72 euro lordi in busta paga come premio

L’infermiere preferisce restare anonimo (ma i suoi canali social sono pubblici) e parla di “presa in giro” sulla sua pagina Facebook:

“A questo punto pretendo di essere chiamato eroe! Il mio premio per questi mesi passati in prima linea per lo stato italiano vale 72,73 euro lordi!”.

Ma al di là della cifra in sé, ritenuta ragionevolmente molto (ma molto) bassa per i rischi che si corrono e per il tempo trascorso in ospedale, l’infermiere sottolinea un altro aspetto importante, per certi versi paradossale:

“Per gli altri infermieri assunti durante l'emergenza, la retribuzione è di 30 euro all’ora, e sto parlando di colleghi che si sono laureati adesso, o addirittura sono state anticipate la lauree per farli entrare in servizio. Questo il loro trattamento economico. Mentre il premio per gli infermieri esperti come me e come tanti altri, in buona sostanza, è una pacca sulla spalla”.

I toni sono molto forti, e al testo scritto sui propri profili di Facebook e Instagram, l’infermiere ha allegato la busta paga (visibile qui) in cui viene evidenziato il bonus di 72,73 euro. Infine, aggiunge: “Sia chiaro, non ho nulla contro i miei colleghi infermieri più giovani, anzi li ringrazio per il sostegno, che continua a essere fondamentale. Intanto, a maggio, per noi in terapia intensiva, di nuovo turni da 12 ore, senza averci nemmeno chiesto parere”.

Dipendenti e neoassunti: il paradosso delle buste paga

Il messaggio è molto chiaro e segnala un'anomalia piuttosto contradditoria. Molti infermieri sono stati assunti da poco attraverso bandi speciali per rinforzare il personale sanitario, alle prese con l'emergenza coronavirus in una delle zone pià a rischio. Innesti assolutamente preziosi per la gestione dell'epidemia, ma molti dei quali alle prime armi, freschi di laurea e alla prima esperienza lavorativa. La loro paga, spiega l'infermiere, è di 30 euro all’ora, un trattamento economico decisamente superiore rispetto a quello degli infermieri dipendenti con diversi anni di servizio:

"Io, per esempio, ho nove anni e mezzo di esperienza. Mi sono ritrovato a fare da tutor a molti dei giovani arrivati di recente, giovani in gamba ma alla prima esperienza, per questo l'ho fatto volentieri e continuerò a farlo. Però loro prendono il doppio di quanto prendiamo noi veterani, ed è un paradosso".

Stipendio in busta paga decente grazie agli arretrati. Non al bonus

Ma la denuncia non è finita. Perché al sito web di news locali Cremona Oggi, l’infermiere fa riferimento anche all’importo intero dell’ultima busta paga, pari a 1.700 euro: “Ma solo perché in questi mesi, per tenerci buoni, ci stanno pagando ore dello scorso anno”. Insomma, una busta paga considerata decente soltanto grazie a degli arretrati finalmente saldati, e non al riconoscimento degli sforzi di quest'ultimo periodo, in uno degli istituti peraltro più problematici e più colpiti, trovandosi a ridosso della zona del Lodigiano, primo focolaio in Italia.

Settore sanitario, buste paga bloccate da 8 anni

Una spiegazione ha provato a darla Roberto Dusi, segretario Funzione Pubblica Cisl Asse del Po. Il problema, secondo il dirigente, interpellato da Cremona Oggi, sono i paletti che vincolano le aziende pubbliche a erogare i premi, a fronte di una richiesta, quella del riconoscimento di quote economiche per chi ha lavorato nella zona rossa, fatta sin da subito.

Per un settore, quello sanitario, che arriva da otto anni di blocco degli stipendi e di passaggi di fascia.

Insomma, tante lodi per la sanità pubblica in questo periodo, e poi si scopre che lo stipendio di chi ci lavora non è neanche paragonabile a quello degli operai specializzati, nonostante forse mai come in questo periodo salvino vite umane.

Braccio di ferro con la Regione Lombardia

I sindacati comunque garantiscono che è in corso una trattativa con Regione Lombardia. Le richieste: maggiori risorse economiche per riconoscere lo sforzo degli operatori sanitari, per una migliore e più sostenibile gestione degli orari e dei turni a cui sono sottoposti quotidianamente in un contesto in cui la sanità pubblica è stata fortemente impoverita negli anni precedenti.

“Oggi per contratto solo ad alcune figure specifiche è riconosciuta l’indennità di rischio -sottolinea Sabrina Negri, segretario Cgil Funzione Pubblica- ad esempio a chi lavora nei reparti di malattie infettive o nelle terapie intensive".

Va ricordato che il governo ha varato un contributo straordinario alla Lombardia di parecchie decine di milioni di euro. La richiesta del segretario è che una parte di queste risorse vengano destinate alla sanità pubblica di Cremona e provincia.