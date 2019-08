Juan Salazar, Director, Analyst, Responsible Investment di BMO Global Asset Management, spiega che il mutamento climatico avrà un impatto significativo sull'Asia meridionale, che è già una delle regioni più impattate al mondo. Solo nell’ultimo anno l'India ha visto inondazioni da record nello stato del Kerala in cui sono stati colpite più di 5 milioni di persone; condizioni di estrema siccità nel Tamil Nadu, che hanno portato a una grave crisi idrica nella capitale Chennai - una città di quasi 10 milioni di abitanti; ondate di calore e anomale tempeste di sabbia in diversi stati del nord; e almeno quattro potenti cicloni tropicali, che hanno interessato entrambe le coste e costretto all'evacuazione milioni di persone.

In virtù della sua posizione geografica, l'India è altamente vulnerabile alle calamità naturali, tra cui inondazioni, siccità, cicloni e frane. Un recente studio della Banca Mondiale suggerisce che 600 milioni di indiani sperimenteranno più o meno gravemente variazioni di temperatura e precipitazioni, e che i cambiamenti climatici potrebbero costare al Paese il 2,8% del PIL e condannare quasi la metà della popolazione a un abbassamento del tenore di vita entro il 2050, attraverso molteplici canali, come la produttività agricola e del lavoro, la salute, le migrazioni e altri fattori che possono influenzare il consumo interno, la crescita economica e la riduzione della povertà. Per questo sarebbe ragionevole aspettarsi che le aziende abbiano già iniziato a tenere conto di queste sfide relative all’adattamento climatico nel definire le proprie strategie commerciali.