Se la lotta al contante deve passare dai pagamenti digitali, fa notizia sapere che sulla carta di credito ci sia una tassa occulta sulla spesa. E diciamo che questa volta non è una tassa che va direttamente nelle tasche del nostro Governo. Anzi, sarebbe più giusto e corretto parlare di oneri che gravano su tutti gli utilizzatori della carta di credito ogni qualvolta decidano di fare la spesa.

La battaglia all'uso del contante, se deve passare da un maggiore uso della carta di credito, dovrebbe essere accompagnata da una forte riduzione degli oneri bancari sulle transazioni che vengono fatte quando si effettuano i pagamenti digitali. In caso contrario continuerà sempre a rimanere conveniente l'uso delle banconote e difficilmente cresceranno i mezzi di pagamento tracciati. Al contrario invece sembra proprio che su ogni spesa aumentino le commissioni, venendo a creare una vera e propria tassa occulta.

Carta di credito: una tassa sulla spesa?

Stando a quanto riporta Il Tempo, Nexi, la società che gestisce le infrastrutture per i pagamenti con la carta di credito, avrebbe inviato agli esercenti commerciali dotati di un Pos una modifica contrattuale delle commissioni che dovranno pagare nel momento in cui un cliente utilizza la carta di credito. Se da un lato le nuove condizioni offrirebbero un calo delle tasse per i circuiti di pagamento stranieri, i cui costi sarebbero scesi dal 4,45% al 2,29%, dall'altro sono cresciute le tasse sui servizi normalmente utilizzati dagli Italiani: per intenderci stiamo parlando di Maestro, MasterCard, Visa e Vpay che sono passati dallo 0,97% all'1,24%.

Sicuramente non proprio una bella notizia per i consumatori e per i commercianti. Una spesa che andrà a pesare ulteriormente sui bilanci delle piccole attività. Nexi avrebbe provveduto a motivare l'incremento dei costi con un'evoluzione del contesto economico e finanziario. In altre parole questo sarebbe un altro dato negativo che il coronavirus starebbe lasciando dietro di sé.

Come se non bastassero le enormi difficoltà che sta vivendo il mondo del commercio, Nexi ha comunicato agli esercenti un aumento delle commissioni sulle transazioni eseguite via Pos che, guarda caso, esattamente pari a quel 30% di credito d'imposta sulle commissioni stesse che è stato introdotto dal Governo. In un momento del genere, e a pochi giorni dalla riduzione del tetto per il contante e dall'obbligo del Pos, questa decisione è vergognosa. Che fine ha fatto la promessa dell'esecutivo di evitare una simile situazione? Ha tuonato Luca Squeri, deputato di Forza Italia.

Carta di credito Vs contante

Diciamo che la scelta di far lievitare il costo della carta di credito non arriva proprio in ottimo momento. Mettere un'ulteriore tassa per quanti vogliano fare una spesa ed utilizzare un pagamento elettronico non è un buon sistema per disincentivare l'uso del contante. Ricordiamo, infatti, che dal prossimo 1° luglio verrà abbassato il limite per l'utilizzo del contante da 3.000 a 2.000 euro. Il premier Giuseppe Conte, tra l'altro, si era impegnato se non proprio ad azzerare ma almeno a ridurre drasticamente ogni tassa o commissione sull'uso della carta di credito.

In altre parole se da un lato il Governo si sta muovendo per ridurre l'uso del contante e di incentivare l'uso dei Pos da parte di commercinati garantendo loro un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con la carta di credito dai clienti; dall'altra si fa di tutto per tirare il freno a mano sull'uso dei pagamenti elettronici.

Ricordiamo che uno dei punti di forza della task force di Vittorio Colao era proprio quella di dichiarare una vera e propria guerra al contante. La volontà di incentivare l'uso della carta di credito aveva portato addirittura a pensare ad una sorta di tassa sul bancomat: l'intento era quello di disincentivare i prelievi, spingendo i consumatori ad utilizzare i pagamenti elettronici. Il passo successivo sarebbe stato quello di garantire delle detrazioni fiscali per tutte le spese effettuate con carte di credito e Pos. Viene proposta inoltre la cancellazione delle banconote di valore superiore ai 100 euro.

Ha senso una guerra al contante?

Sicuramente il piano di Vittorio Colao contro il contante non ha raccolto il successo che in molti si aspettavano. Oltre ad aver mandato su tutte le furie Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, è stato anche bocciato da David Lazzari, presidente del consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.