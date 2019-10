Il prezzo medio delle locazioni in Italia sale a 9,7 euro/m2. Le forti le fluttuazioni in provincia sono determinati dal fenomeno degli affitti brevi. Stabili i grandi mercati come Milano e Torino, Napoli sale (6,9%), Roma (-1%) scende.

Salgono i canoni d’affitto nel terzo trimestre con un incremento pari all’1,5% nel nostro Paese, a una media di 9,7 euro/m2. A dirlo è l’ultimo indice dei prezzi di idealista che rileva un sensibile incremento del 5,9% su base annuale. I mesi estivi sono stati catratterizzati da forti fluttuazioni dei prezzi nelle zone più orientate agli affitti stagionali.Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi idealista Italia: “Come andiamo dicendo da tempo in idealista, il mercato degli affitti è qui per restare. La domanda continua a crescere, soprattutto nei grandi mercati che sono la forza trainante per l'occupazione, ma anche nelle destinazioni turistiche dove si registano forti oscillazioni di prezzo influenzate dagli affitti brevi o stagionali. Per contenere i prezzi in uno scenario di domanda crescente, la soluzione è promuovere politiche che favoriscano la comparsa di nuovo prodotto sul mercato e rendano l’affitto più sostenibile per i salari degli italiani”.

Regioni

Sono 14 le regioni italiane su 20 ad archiviare il trimestre estivo in terreno positivo, con gli incrementi più marcati in Calabria (11,8%), Valle d’Aosta (6,5%), Campania (6,3%) e Puglia (6%).Sul fronte dei ribassi si segnalano Sardegna (-13,5%) e Basilicata (-6,7%), di una certa entità anche i decrementi del Veneto (-2%). Correzioni a ribasso sotto l’1% per Lazio, Molise e Abruzzo.

Parlando di prezzi, la Lombardia è la regione più cara con 13,6 euro al metro quadro mensili, seguono Lazio e Toscana con 11,5 euro e 11,4 euro/m2. Dall’altro lato i prezzi di richiesta più bassi si trovano in Molise con 5,7 euro e in Sicilia, con 6 euro metro quadro.Provinceil mercato degli affitti è soggetto a forti fluttuazioni di prezzo a livello di aree provinciali, con una netta prevalenza di segni positivi, che interessano 80 delle 106 macroaree monitorate; Trieste, Savona e Rovigo sono rimaste invariate. Dopo i mesi estivi le variazioni più marcate incidono nelle zone dove le locazioni stagionali inducono i proprietari a elevare le loro richieste oltre i consueti valori di mercato come Ravenna (29,5%), Sassari (23,1%) e Oristano (18,7%), ma anche in provincia di Crotone (15,3%) e Lecce (14,2%) gli aumenti sono a due cife. All’estremo opposto i ribassi più significativi del trimestre si sono registrati a Venezia (-13,2%), Rimini (-12,7%) e Cagliari (-11,4%).