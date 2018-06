Valori medi invariati a 1.797 euro/m²rispetto al mese precedente. Il calo interannuale si attesta al 3,5%, in lieve miglioramento a maggio. Cresce Milano (0,7%); Roma (-0,2%), Napoli (-0,7%) e Torino (-2,7%) giù.

E' il momento per acquistare azioni? Ricevi aggiornamenti periodici! Scopri di più

I prezzi delle abitazioni di seconda mano in Italia sono rimasti invariati a maggio rispetto al mese precedente, a 1.797 euro/m2. L’andamento dei valori negli ultimi 12 mesi segna ancora un andamento negativo ma si riduce la diminuzione dei valori, dal 4,1% di aprile al 3,5% attuale, stando al marketplace immobiliare idealista.

Regioni

Il prezzo si è ridotto in 11 delle 20 regioni italiane, con i cali maggiori in Piemonte (-1,9%), Sardegna (-1,3%) e Calabria (-1,2%). Dall'altro lato la Campania (1,4%) segna la performance migliore su Lombardia e Basilicata, entrambe con un incremento dello 0,5%.

A livello di valori nominali la Liguria è la regione più cara con 2.604 euro al metro quadro, seguita da Valle d’Aosta (2.447 euro/ m2) e Lazio (2.429 euro/m2). Sul fondo della graduatoria troviamo sempre la Calabria con i suoi 898 euro al metro quadro, davanti a Molise (1.003 euro/m²) e Sicilia (1.119 euro/m2).

Province

I mercati provinciali evidenziano ancora andamenti negativi nella maggior parte dei territori monitorati anche se, in 64 aree provinciali, le variazioni sono sempre meno marcate, comprese tra il -1% e l’1%. Agli estremi, i ribassi maggiori si registrano a Nuoro (-4,4%) e nelle province piemontesi come Verbano-Cusio-Ossola (-3,6%) e Cuneo (-3%). I rimbalzi più significativi di maggio si segnalano invece in provincia di Agrigento (5,1%), Alessandria (4,7%) e Caserta (3,7%).

Savona (3.351 euro/m2), seguita da Bolzano (3.148 euro/m2) e Imperia (2.699 euro/m2) rappresentano il top dei valori a livello provinciale, mentre le zone più a buon mercato si trovano a Biella (651 euro/m2), Caltanissetta (759 euro/m2) e Cosenza (837 euro/m2).