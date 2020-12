Con dicembre parte il Piano Italia Cashless, verso la modernizzazione del Paese. Arriveranno così i primi incentivi ai cittadini per l'utilizzo di forme di pagamento alternative ai contanti; dall'8 di dicembre fino al 31 dicembre si potrà usufruire dell'Extra Cashback di Natale, per cui vi sarà un extra-rimborso del 10%. Dal 1° gennaio 2021 invece partirà il sistema Cashback di rimborsi e la Lotteria degli Scontrini con le estrazioni settimanali, mensili e annuali, nel frattempo c'è chi chiede il posticipo e chi invece vi si schiera contro.

In Europa, l’Italia si trova tra gli ultimi paesi per utilizzo di carte di debito e credito da parte dei consumatori. I dati riportati da Confindustria dimostrano come in Italia, le transazioni annue pro-capite siano di gran lunga inferiori alla metà della media degli altri Stati Europei.

Ciò ha un forte impatto bidirezionale; da un lato sui costi gestionali del contante, dall’altro sulla sempre maggior propagazione dell’evasione fiscale. Questo perché il contante, a differenza dei metodi di pagamento elettronici, è più difficile da tracciare, e consente all’esercente di intascare parte del guadagno “in nero”. Per ovviare a ciò dal Governo è partita l’iniziativa Italia Cashless e con essa la Lotteria degli Scontrini.

Il Piano Italia Cashless e il Cashback

E’ partito così con l’inizo di dicembre, il Piano Italia Cashless con la Lotteria degli Scontrini. Il Governo vede Italia Cashless come un’azione volta a una modernizzazione dello Stato, che incentivi i cittadini ad utilizzare forme di pagamento alternative ai contanti. Tra queste troviamo i pagamenti con carte di credito, carte di debito e app di pagamento, come Satispay.

Dal 1° gennaio 2021, con Cashback, si otterrà dunque un rimborso pari al 10% dei soldi spesi per acquistare beni in negozi, consumare al bar, fare la spesa nei supermercati. A questi si aggiungeranno le spese fatte nella grande distribuzione, da artigiani e professionisti. Non ci sarà una cifra minima da raggiungere, l’importante è pagare senza utilizzare i contanti.

Con questo sistema Cashback, le persone potranno vedere accreditarsi sui propri conti correnti, importi fino a 300 euro l’anno. Inoltre, con un minimo di 50 transazioni effettuate in un periodo di sei mesi, il 10% della cifra spesa potrà essere riaccreditato. Attenzione però, poiché l’accredito massimo sarà di 150 euro, mentre quello per un’unica transazione sarà di 15 euro.

L’Extra Cashback di Natale

Per incentivare i consumi natalizi, inoltre, lo Stato ha garantito un extra rimborso del 10%, che potrà essere accreditato nei primi mesi del 2021. Per riceverlo occorre solamente effettuare dieci acquisti pagando con i dispositivi elettronici. Sarà valido a partire dall'8 dicembre e scadrà il 31 dicembre 2020.

Cashback, ma è davvero così semplice?

Per usufruire di tutti questi rimborsi però occorre possedere una SPID o una CIE, la carta di identità elettronica. Richiederle non è così semplice. Lo SPID è un Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati. Si può usare su qualsiasi dispositivo come pc, tablet o smartphone.

Per richiederlo basta premere sull’opzione “richiedi SPID” sul sito. Occorre unicamente, un indirizzo e-mail, il proprio contatto telefonico (mobile) e un documento di identità, tra passaporto, patente e Carta d’identità, qualunque, purchè sia valido.

Successivamente si dovrà scegliere un Identity Provider, un soggetto privato e accreditato da AgID, che fornirà l’identità digitale e gestirà l’autenticazione degli utenti. Al momento della creazione dell’identità sarà poi richiesta la tessera sanitaria o solo il tesserino del codice fiscale. Verificati i dati, l’identity Provider emetterà l’Identità Digitale e ne trasmetterà le credenziali.

Gli Identity Provider cosa sono

Tra gli Identity provider abbiamo: aruba.it id, Infocert id, Intesa id, Lepida id, Namirial id, Poste id, Sielte id, SpidItalia id, Tim id (li trovate tutti QUI). Ognuno di questi potrà essere selezionato dal cittadino in base a differenti criteri: la sicurezza, la modalità di riconoscimento della persona, l’area geografica, la possibilità di effettuare il riconoscimento da remoto, riconoscimento CIE e CNS, il riconoscimento della firma digitale e l’invio del codice OTP.

La CIE, Carta d’Identità Elettronica

Per richiedere la carta d’identità elettronica bisogna rivolgersi invece al proprio comune di residenza o di dimora per i residenti in Italia, mentre per coloro che risiedono all’estero basta rivolgersi al Consolato di riferimento. Il cittadino dovrà dapprima pagare 16,79 euro al Comune, poi dovrà, prenotare un appuntamento presso il Comune stesso (o consultare il proprio Comune di riferimento per chiedere le modalità di rilascio).

Concordato l’appuntamento il cittadino dovrà portare con sè: una fototessera e la tessera sanitaria. Terminata la procedura, la CIE verrà consegnata in sei giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal cittadino. Insomma, per richiedere l’Extra Cashback natalizio e il Cashback 2021 bisogna armarsi di iniziativa e pazienza, ma una volta attivata l’identità digitale la strada si sarà unicamente in discesa. Per partecipare al programma Cashback del piano Cashless Italia premi qui.

Se per attivare le identità digitali per il Cashback 2021 ci mettermo un po', partecipare alla Lotteria degli Scontrini è davvero molto semplice. Il Governo Conte aveva inserito, con la legge di Stabilità 2020, il DL “Lotteria dei Corrispettivi”. Doveva già essere avviata nei mesi scorsi, ma a causa della pandemia da Coronavirus, la sua sperimentazione è stata posticipata al 1° gennaio 2021.

La Lotteria Degli Scontrini

“Avete capito che mente diabolica l’agenzia delle entrate? Per far fare gli scontrini ai commercianti e gli artigiani, si è inventata un morbido strato di gioco d’azzardo, che nasconda un cuore fondente di accertamento fiscale.”

Così, in uno dei suoi satirici monologhi del novembre dello scorso anno, Maurizio Crozza definiva la Lotteria degli scontrini. Vediamo insieme di che si tratta.

In sostanza, bisogna comunicare al commerciante al momento dell’emissione dello lo scontrino la volontà di partecipare alla lotteria, fornendogli il proprio codice lotteria.

Come faccio ad attivare il codice lotteria?

Attivare il proprio codice è molto semplice. Entrando nella pagina della Lotteria Scontrini, si genera in automatico un PopUp che ci consente di generare il codice. Premendo sulla scritta “partecipa ora” si aprirà la pagina della registrazione, ove basterà digitare il proprio codice fiscale che permetterà al codice univoco di generarsi. Una volta ottenuto lo si potrà stampare, o salvare in una delle applicazioni per la memorizzazione delle fidelity-card su dispositivo mobile.

Per poter partecipare alle estrazioni occorre pagare gli importi superiori a 1 euro, con una carta di credito, di debito, bancomat o app per pagamenti.

Come faccio a sapere se ho vinto?

Se il vostro codice verrà estratto, la vittoria vi sarà comunicata tramite la PEC, la posta elettronica certificata, che avrete comunicato nel portale della lotteria. Non avete una PEC? Non c’è problema poiché vi sarà recapitata, al domicilio indicato, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dovrete reclamare i premi entro 90 giorni dalla comunicazione, altrimenti saranno ridistribuiti ai successivi vincitori durante l’anno.

Le estrazioni avranno una cadenza settimanale, mensile e annuale. Per scoprire il calendario delle estrazioni mensili premi QUI.

Lotteria degli scontrini, cosa dovranno fare i commercianti?

Per partecipare alla lotteria, i commercianti dovranno aggiornarsi con degli appositi registratori di cassa. Molte strutture commerciali però, non sono ancora riuscite ad adeguarsi alla Lotteria e sostituire i registratori. Così Confesercenti chiede dunque un’ulteriore proroga del “gioco”:

“Tra chiusure forzate, fatturati azzerati e futuro incerto, molte attività non hanno ancora potuto completare gli investimenti necessari a partecipare alla Lotteria dello Scontrino. Anche perché il solo adeguamento dei registratori di cassa costerà alle imprese circa 400 milioni di euro: una cifra difficile da sostenere in questo momento, con la prospettiva di un Natale sotto le attese o addirittura di stop del lavoro per via delle regole di contenimento della pandemia. Ci sembra dunque chiaro che non ci siano le condizioni per far partire la Lotteria già a gennaio: farlo vorrebbe dire escludere dalle vincite migliaia di consumatori e piccoli esercenti. Occorre rivedere le tempistiche, spostando il termine di almeno sei mesi.”

Tra le richieste anche la modifica di alcune regole della lotteria: con l’attuale regolamento coloro che fanno parte della grande distribuzione, emettendo più scontrini, avrebbero un vantaggio maggiore e, dunque, maggiori possibilità di vittoria rispetto ai piccoli.

Gli antagonisti della Lotteria Scontrini e Cashback

Come in ogni decisione presa dal Governo, c’è sempre qualcuno a cui non va bene. In questo caso parliamo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che criticano aspramente la scelta di creare una lotteria a premi. Il perché è semplice: in questo modo, secondo i due parlamentari, lo Stato traccerebbe ogni acquisto effettuato dai cittadini.

Anche Luigi Piccirillo, consigliere della regione Lombardia del Movimento 5 Stelle, si oppone alla lotteria. Secondo il consigliere pentastellato, lo Stato proporrebbe ai propri cittadini di scommettere sulle proprie spese, spingendoli inconsciamente verso il gioco d’azzardo.