Cashback di Natale e lotteria scontrini: molte attività non sono ancora pronte all'adeguamento tecnologico. Secondo le associazioni di categoria occorre un protocollo ufficiale per azzerare le commissioni sui pagamenti elettronici, soprattutto quelli sotto ai 25 euro, necessario anche un abbassamento dei costi fissi per l'utilizzo del Pos e dei nuovi registratori di cassa. Adeguamento previsto anche in vista della partenza della lotteria degli scontrini. Ma quali sono attualmente le misure attive o in attivazione previste per aiutare gli esercenti ad accettare più volentieri i pagamenti digitali rispetto ai contanti? Credito di imposta "Bonus Pos" e l'iniziativa del gruppo Bancomat S.p.a.: ecco come funzionano.

Il Cashback di Natale è partito e sta già facendo registrare reazioni diverse su tutti i fronti, da chi lo critica a chi invece ne sostiene l'utilità e l'importanza. Indubbiamente se tutto funzionasse a dovere, per i consumatori già abituati ad usare i mezzi di pagamento elettronici sarebbe un'ottima opportunità per poter recuperare qualche quota sugli acquisti quotidiani. Non sono della stessa opinione però le associazioni dei commercianti ed esercenti che sono già sul piede di guerra per le ulteriori spese da sostenere per adeguarsi e stare al passo col piano cashless del governo.

Nonostante infatti il programma sia stato sponsorizzato anche come proficuo per chi ha un'attività commerciale e come una sorta di aiuto per far ripartire gli acquisti nei piccoli negozi, tutte le associazioni di categoria come Confcommercio e Confartigianato, continuano a sostenere che il Cashback sia ancora poco vantaggioso per i titolari di attività e molto conveniente solo per le banche.

Infatti le commissioni che i titolari delle attività devono pagare per ogni transazione effettuata con carta o bancomat restano ancora molto elevate a seconda della cifra e a seconda del tipo di carta utilizzata per pagare.

Inoltre si aggiungono le spese di adeguamento per nuovi registratori di cassa telematici e ulteriori spese che si aggiungeranno dal 1 gennaio 2021 per tutti quelli che vorranno far partecipare i loro clienti alla lotteria scontrini. Occorrerà infatti per chi non ne è provvisto, dotarsi di un lettore di codice a barre per associare lo scontrino al cliente e far sì che la propria attività rientri in quelle che partecipano alla lotteria.

E sono ancora moltissimi gli esercenti, soprattutto artigiani e piccoli negozi che non dispongono di questo tipo di apparecchi. Certamente questo penalizzerà molto i commercianti in termini di costi e anche per quanto riguarda le possibilità di vincite, azionando un meccanismo di concorrenza che vedrà favorite quelle attività appartenenti ai gruppi multinazionali e di grande distribuzione che sono già da anni a pieno regime con l'accettazione dei pagamenti cashless e per le quali le commissioni e le spese fisse bancarie sono poco influenti sui margini di guadagno dalle vendite.

Cashback di stato: le iniziative ufficiali per gli esercenti

In vista della partenza del piano cashback, inserito in un più ampio programma di lotta al denaro contante e all'evasione fiscale il Ministro dell'Economia Gualtieri aveva già dichiarato l'intenzione del Governo di voler andare incontro alle esigenze delle attività, introducendo la volontà di lavorare sull'abbattimento delle commissioni bancarie legate ai pagamenti elettronici.

Ovviamente le recenti reazioni negative e le informazioni raccolte fino a questo momento fanno pensare che ad oggi quello che si è fatto concretamente per agevolare i titolari di partita iva, per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico e per incentivare l'uso dei mezzi elettronici di pagamento, sia insufficiente e che la maggior parte dei provvedimenti resti poco più di una semplice promessa che per un motivo o per un altro non venga poi mai messa in pratica.

Nonostante le buone intenzioni di prendere provvedimenti per questo tipo di problema attualmente l'azzeramento totale delle commissioni, è ancora senza un protocollo ufficiale legislativo ed è ufficialmente rimasto in sospeso.

Molte banche in autonomia stanno pensando ad agevolazioni per i propri clienti offrendo l'abbassamento delle percentuali sulle commissioni, ma non essendoci ancora una linea guida comune dettata dalle istituzioni, tutto è lasciato a discrezione dei singoli istituti bancari che da contratto e a seconda del tipo di cliente potranno offrire diverse modalità di sconto.

Ecco che quindi tra l'accelerata del Governo a partire col cashback anche se non era ancora tutto pronto (compresa la app ufficiale) e la crisi generata dai vari lockdown, ai commercianti non resta che districarsi nelle poche strade possibili attualmente per abbassare quanto più possibile commissioni e costi fissi.

A tale proposito sono intervenute anche le società che gestiscono proprio i canali e mezzi di pagamento, che stanno cercando di agevolare i piccoli negozianti con iniziative a sostegno dell'adeguamento in vista del cashback e per abituarsi sempre più ad accogliere i pagamenti cashless in maniera uniforme. Ne è un esempio l'annuncio del gruppo Bancomat che ha proposto di azzerare le commissioni per i pagamenti di piccolo importo.

L'altra agevolazione seppure in maniera non totale è il cosiddetto Bonus Pos introdotto lo scorso luglio. Una misura che può fare risparmiare gli esercenti che sono in regola con l'adeguamento al piano cashless, offrendo un credito di imposta sulle commissioni bancarie pagate per i pagamenti con carte o bancomat.

Incentivo al Cashback di stato per negozianti: il Bonus Pos

Il Bonus Pos è stato pensato appositamente per incentivare in qualche modo anche i negozianti ad accettare più volentieri i pagamenti elettronici rispetto ai contanti.

Considerato che secondo quanto dichiarato dalle associazioni di categoria per molti commercianti il problema nel preferire i contanti rispetto ai pagamenti elettronici risiede proprio nei costi di transazione o commissioni fisse o variabili per ogni pagamento accettato con carta di credito e bancomat.

Il Bonus Pos è stato introdotto ufficialmente lo scorso luglio, e sembra ancora essere poco utilizzato dai contribuenti, complice anche la recente sospensione di tasse e contributi per molti a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Bonus è fondamentalmente un credito di imposta del 30% che i titolari di attività potranno utilizzare per scontare mensilmente il totale delle commissioni pagate ai propri istituti di credito e gestori di apparecchi che leggono i mezzi di pagamento elettronici. Per un maggiore vantaggio in vista proprio del Cashback di Natale sono state comprese nello sconto anche le commissioni per le transazioni avvenute con le app di pagamento contactless come Satispay e Yap.

Come funziona il Bonus Pos?

Il Bonus Pos è l'agevolazione per i contribuenti, titolari di attività di vendita o autonomi che offrono a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare pagamenti con mezzi elettronici.

Il Bonus viene erogato sotto forma di credito di imposta nella misura del 30% su tutte le commissioni che sono state addebitate dagli Istituti di credito o bancari per le transazioni effettuate.

Introdotto l'art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019 diventato ufficialmente operativo dallo scorso luglio,

Il Bonus Pos spetta a tutti i tipi di imprese, autonomi o commercianti che non superino il limite di 400.000 euro annuali per quanto riguarda il periodo 2019, in termini di ricavi o compensi.

Il credito di imposta acquisito può successivamente essere utilizzato con gli F24 a compensazione di altri oneri fiscali entro il 20 del mese successivo al quale si sono verificati costi per commissioni.

Quindi è importante ricordare l'obbligo degli istituti finanziari di comunicare ai clienti titolari di Pos il dettaglio delle transazioni complete di commissione relativi ad ogni mese, per agevolare gli esercenti nella richiesta del credito di imposta e per favorire la trasparenza in materia di commissioni e costi inerenti alle transazioni elettroniche come indicato dal provvedimento del 21 aprile 2020.

Bonus Pos: come sfruttare il credito di imposta

Gli istituti Bancari ed operatori con i quali l'esercente o professionista ha il contratto per il servizio Pos devono quindi indicare e comunicare tutte le operazioni effettuate nel periodo rimborsabile, indicando particolarmente quelle effettuate dai consumatori e clienti dell'attività, con i dati esatti delle operazioni di addebito inerenti alle commissioni di pagamento.

Anche se si ha un contratto che include un numero di transazioni compreso in un costo fisso, questo è da indicare comprese le spese di canone per l'apparecchio Pos. Includendo sempre codice fiscale e partita iva dell'attività. Per quanto riguarda invece le voci da indicare nel modello F24 per il contribuente che intende utilizzare il credito di imposta a compensazione, in fase di presentazione telematica occorre indicare il codice tributo 6916: con la seguente dicitura “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124”.

Vanno poi indicati mese ed anno di riferimento di addebito delle commissioni da parte della banca, e inserita la cifra nella specifica colonna per indicare gli importi a credito compensati.

Cashback: il nuovo sconto sulle commissioni Bancomat

A sostegno del piano cashless è intervenuta anche la società Bancomat spa, che attualmente gestisce più di tre quarti delle carte di debito utilizzate per i pagamenti elettronici. A darne l'annuncio anche il comunicato stampa dell'amministratore delegato Alessandro Zollo:

«Rappresentando i tre quarti del mercato di carte di debito in Italia, Bancomat S.p.A. ha un ruolo centrale nella sfida promossa dal Governo che ci vede coinvolti in prima linea sia con PagoBancomat che con Bancomat Pay. L’azzeramento delle commissioni per le banche per micropagamenti sino a 5 euro per le transazioni PagoBancomat è in linea con il nostro programma di sostegno al rilancio del Paese a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative di incentivazione ai pagamenti no cash»

Quindi proprio in vista dell'adeguamento al piano cashback ha annunciato l'azzeramento delle commissioni interbancarie per i pagamenti entro i 5 euro. Questa è una piccola rivoluzione che potrebbe portare una grande ampliamento di platea per quanto riguarda appunto l'utilizzo del bancomat per le spese quotidiane.

Infatti favorisce l'accettazione da parte dei negozianti e titolari di impresa delle carte per effettuare transazioni di minimo importo. Cosa che almeno in Italia era rimasta fino ad oggi un tabù per i consumatori proprio a causa delle commissioni elevate che i gestori chiedevano per ogni transazione.

Si verificava infatti molto spesso la non accettazione dei pagamenti elettronici per quanto riguarda soprattutto le spese di importi inferiori a 10 euro. Situazione particolarmente comprensibile ad esempio se si pensa che per un caffè da 1 euro il titolare del bar avrebbe dovuto pagare in qualche caso anche fino a 0,15 centesimi alla banca rispetto al pagamento in contanti.

Questo tipo di operazioni concorre però sia al cashback che prevede un limite minimo di transazioni, e soprattutto alla prossima lotteria degli scontrini, quindi l'azzeramento delle commissioni potrebbe finalmente aiutare in un certo senso l'Italia ad adeguarsi ad una prassi già molto diffusa negli altri paesi europei dove i clienti non hanno alcun problema a pagare cose di poco valore con il bancomat come ad esempio potrebbe essere appunto la colazione al bar.

Il beneficio previsto da parte del gruppo Bancomat durerà fino al 2023 con possibilità di ampliamento o proroga nei prossimi mesi.

Nel frattempo in attesa di un protocollo ufficiale , anche altri istituti finanziari si sono mossi a sostegno della digitalizzazione dei pagamenti offrendo sconti sulla commissione per transazioni elettroniche con bancomat e carte di credito.

Molti a seconda del contratto la azzerano anche per importi entro i 25 euro, resta però di fatto, al momento una condizione soggettiva che si applica a determinati clienti che indubbiamente sono quelli che mensilmente effettuano più transazioni. Quindi ogni agevolazione rimane ancorata al rapporto contrattuale che si ha col proprio istituto finanziario che offre il servizio Pos.

Ovviamente è solo un piccolo passo avanti anche se rivoluzionario che ha necessità di essere integrato con regole uniformi che dovrebbero realmente fare la differenza nel campo contrastando anche l'evasione fiscale che ad oggi secondo le statistiche, per quanto riguarda i commercianti si verifica proprio sugli importi minori sia di beni che di servizi.

Questo con la speranza che contemporaneamente allo sconto commissioni non lievitino poi gli oneri non percentuali dovuti agli istituti finanziari per gli apparecchi Pos, come quelli di installazione, revisione e i costi fissi mensili.

Come affermato dal amministratore delegato della società Bancomat, questa novità riguarda 35 milioni di consumatori e più di due milioni di esercenti che già accettano il sistema Pagobancomat. Molto utilizzato anche perchè il pagamento con carta di debito è già statisticamente meno costoso in termini di commissioni rispetto a quello effettuato con le carte di credito del circuito Visa, Mastercard e American Express.

Altri istituti finanziari che operano come fornitori di servizi Pos stanno proponendo varie promozioni per azzerare le commissioni sull'utilizzo della moneta elettronica e favorire anche l'adesione omogenea al piano cashback del Governo e alla lotteria degli scontrini da parte dei negozianti.

Ad esempio il gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bpm sono tra quelle che attualmente già propongono azzeramenti o restituzioni delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di credito e debito così come previsto anche per altri istituti un programma in via di attivazione per il 2021 proprio in vista del cashback annuale e della lotteria scontrini.

In attesa di un protocollo ufficiale legislativo e di un'iniziativa di stato che possa davvero fare la differenza per facilitare l'adeguamento e l'adesione omogenea al piano cashless da parte di tutte le attività.