Il cashback ormai lo conosciamo tutti, ma sapevate che se si utilizza l'app PostePay per il pagamento, il rimborso non sarà solo del 10%? Ma come funziona? Cosa si deve fare e cosa posso comprare? Cerchiamo di fare luce su un dettaglio non proprio trsascurabile.

Il bonus cashback è l'ultimo nato nella famiglia di bonus e sovvenzioni voluti dal governo Conte. Per dicembre si annunciano ben 300€ da spendere senza limiti. Un aiuto all'economia natalizia? Forse ma l'importante è capire come avere questi soldi sul proprio conto corrente.

E' palese che l'obiettivo del governo sia rilanciare i consumi degli italiani in un periodo dove la propensione a spendere sta subendo notevoli ridimensionamenti. Ma non solo, si tenta anche di arginare la piccola e media evasione fiscale.

Sicuramente va registrata una partenza in salita per il cashback. Per prima cosa ha visto slittare il via dal 1 dicembre al 8 dicembre. Inoltre al fatidico click day, non funzionava nulla, l'App IO è andata più volte in tilt. Fino a non permettere ai cittadini di inserire i metodi di pagamento e in qualche caso a non riconoscere più quelli immessi precedentemente. Ma questo ormai non ci sorprende neanche più, viste le enormi difficoltà digitali registrate nel click day del bonus mobilità e del bonus pc.

Quello che forse non tutti sanno è che utilizzando il cahback con postepay si può ricevere un rimborso maggiore. Vediamo allora come funziona e come fare per ricevere il bonus maggiorato.

Cos'è il bonus cashback

Come funziona il bonus cashback, in breve possiamo dire che su tutti gli acquisti effettuati con carta di credito, bancomant o altri strumenti tracciabili si potranno ricevere rimborsi fino a 300€ all'anno o 150€ a semestre.

Ecco la novità: per gli acquisti effettuati tra il 1 e il 31 dicembre 2020 si potrà arrivare fino a 150€ di rimborso senza tener conto del semestre. In sostanza un bonus extra per il solo mese di dicembre. Gli acquisti totali però dovranno ammontare a 1.500€. Infatti il bonus prevede un rimborso del 10% sul monte spesa totale.

Saranno sufficienti per il rimborso nel mese di dicembre solo 10 transazioni che diventeranno 50 a semestre da gennaio con i primi rimborsi inizieranno da febbraio 2021.

Come fare per ottenere il rimborso? E' necessario scaricare l' App IO. La stessa App utilizzata per il bonus vacanze. Una volta scaricata l'App sarà necessario registrarsi associando poi al proprio account una o più carte di credito o di debito insieme al codice IBAN sul quale si vogliono ricevere i rimborsi.

La registrazione all'App può avvenire solo se si è in possesso dello SPid, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale da richiedere velocemente se ancora non si ha.

Non ci sono limiti alle categorie merceologiche, quindi si potranno effettuare pagamenti di ogni genere purché avvengano in un negozio fisico. Già perché sono esclusi dal bonus tutti i pagamenti online! Questo perché lo scopo del bonus è incentivare gli acquisti presso i negozi fisici.

Certo il dubbio di come sia possibile conciliare questo con la continua chiusura e riduzione di attività commerciali è legittimo. Ma rimaniamo fiduciosi nella mancata applicazione di un nuovo ed imminente lockdown natalizio.

Incluse invece nel programma del bonus le consegne a domicilio con il pagamento tramite pos portatile.

Come funziona Cashback

Il bonus cashback o buono spesa bancomat. Previsto per incentivare i microconsumi, prevede un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati tramite sistemi di tracciamento elettronico come bancomat o carta di credito/debito.

Potranno beneficiare del bonus cashback tutti i maggiorenni residenti in Italia. Saranno ammessi tutti gli acquisti fatti come consumatori, quindi sono esclusi quelli effettuati nell'ambito dell'attività professionale.

Il bonus rientra nel programma del governo denominato cashless, ovvero l'incentivo ad utilizzare carte di pagamento anziché il contante. Al vaglio da mesi è stato in qualche modo accantonato dal direttivo del governo, per occuparsi di questioni più impellenti, volute dall'attuale situazione di stallo mondiale. Ma siamo tornati a parlarne perché proprio pochi giorni fa è diventato ufficiale il via per dicembre del bonus cashback.

Come segnalato non parliamo di un bonus che produce versamenti di somme di denaro ma è nella sostanza un rimborso per tutte le spese effettuate con le carte di pagamento associate nell'account generato nell'App IO.

La mancanza di limiti di qualsiasi specie, sia di reddito che di generi acquistabili permette di definirlo un bonus universale, ovvero accessibile per tutti. Uniche prerogative richieste sono scaricare l'App e un determinato numero di transazioni. Nel solo mese di dicembre si potranno effettuare 10 transazioni, mentre da gennaio saranno 50 a semestre per un massimale di 3.000€ spesi, che generano un rimborso di 300€.

Per chiarire la natura del bonus facciamo un esempio. Se nel mese di dicembre utilizziamo la carta di credito o il bancomat associato al nostro account su l'App IO, 10 volte per un totale di 1.500€ avremo un rimborso sul conto corrente segnalato di 150€. Ma questo non vuol dire che saremo costretti a spendere 1.500€ in un mese, se effettueremo una spesa totale di 800€ riceveremo un rimborso di 80€.

Cashback e Postepay

Oltre l’offerta del piano Cashback Italia, quando fate un pagamento con carta postepay, è possibile ricevere 1 euro ogni pagamento fatto di almeno 10 euro. Per un massimo di 10 euro ogni giorno. L’iniziativa è valida fino al 28 febbraio 2021.

La promozione si attiva con tutti i pagamenti fatti con il Codice Postepay. Si può pagare in tutti gli Uffici Postali e nei negozi che accettano pagamenti con Codice Postepay.

Sarà sufficiente inquadrare il Codice QR presente negli Uffici Postali e nei negozi che accettano pagamenti con Codice Postepay. Potrete cercare nelle mappe in App Postepay le attività commerciali che accettano pagamenti con Codice Postepay.

I partner certi sono Esselunga, stazioni ENI e stazioni IP. Sarà possibile quindi usufruire della promozione anche per fare benzina.

La procedura per scaricare il codice:

scaricare o aggiorna l’App Postepay;

inquadrare il Codice QR da App Postepay o direttamente dalla fotocamera dello smartphone e, se richiesto, inserire l’importo da pagare;

autorizzare il pagamento direttamente in App Postepay.

Si riceverà così 1 euro di cashback per ogni pagamento di almeno 10 euro nei negozi convenzionati.

Cosa acquistare con Caschback

Abbiamo già detto che con il bonus cashback, possiamo acquistare ogni genere di bene sul mercato, le uniche restrizioni sono per gli acquisti professionali. Ovvero le transazioni dovranno riguardare esclusivamente beni destinati al consumo familiare o personale, non quelli necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Quindi via libera agli acquisti in farmacia, al bar, al supermercato e anche negli store di elettronica. Ricordiamoci però che vanno effettuate un tot di transazioni, a dicembre solo 10, ma da gennaio 50 a semestre. Quindi non è consigliabile acquistare pc o beni costosi raggiungendo la cifra in un'unica transazione.

La volontà del governo è eliminare l'evasione fiscale e il lavoro in nero. Ecco perché infatti si tende a premiare i piccoli ripetuti nel tempo. L'esclusione del commercio online è da ricercare proprio nel grande impatto economico che questo modo di fare acquisiti ha avuto sui piccoli distributori locali.

Il dilagare dell'e-commerce ha dato vita a diversi fenomeni, non ultimo il dropshipping, che sta seriamente mettendo in difficoltà le piccole e medi imprese locali. Si pensa allora di indirizzare i consumi verso i negozi di quartiere o comunque le attività definite di prossimità, escludendo le transazioni online dal cumulo per il bonus.

Cashback Vs lotteria degli scontrini

Ben diversa e con tutt'altra procedura la lotteria degli scontrini. Come abbiamo detto anche questa rientra nel più ampio piano di cashless ma non riguarda direttamente il cashback.

Da gennaio partirà la lotteria degli scontrini, ovvero una vera e propria lotteria con ricchi premi, meglio della ormai snobbata lotteria nazionale del 6 gennaio.

Le regole sono diverse ma non complicate e di facile applicazione. Vediamo come fare.

Prima cosa ci si dovrà registrare sul portale lotteria, gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Qui dal 1 dicembre sarà possibile scaricare il proprio codice lotteria.

L'accesso al portale deve avvenire con Spid di livello 2 o con le credenziali Fisconline/Entratel. Una volta ottenuto il codice si potranno effettuare gli acquisti seguendo una procedura.

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Esclusi invece come per il bonus cahback, acquisti online e transazioni riferite ad acquisti per beni destinati alla propria attività imprenditoriale.

Per partecipare alla lotteria degli scontrini, occorre mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio “codice lotteria” che verrà abbinato allo scontrino.

Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti). Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi.