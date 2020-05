Non arrivano i soldi per i bonus e la cassa integrazione, nessun problema. I partiti politici si autotutelano ed iniziano ad incassare il 2 per mille. Così, intanto, nonostante l'emergenza coronavirus si mettono un po' denaro nelle casse. Con buona pace di tutti: di quanti stanno a casa dopo aver perso il posto di lavoro, e di quanti fanno il loro dovere rischiando la propria vita tutti i santissimi giorni.

Non arrivano i soldi per i bonus e la cassa integrazione, nessun problema. I partiti politici si autotutelano ed iniziano ad incassare il 2 per mille. Così, intanto, nonostante l'emergenza coronavirus si mettono un po' denaro nelle casse. Con buona pace di tutti: di quanti stanno a casa dopo aver perso il posto di lavoro, e di quanti fanno il loro dovere rischiando la propria vita tutti i santissimi giorni.

Sarà anche verò che comunque vada i partiti politici si devono autotutelare, sarà anche vero che incassare il 2 per mille è un loro diritto, sarà anche vero che i partiti politici hanno dei dipendenti a cui pagare lo stipendio: tutto vero, ma essere passati all'incasso proprio in questo momento, sembra una scelta di cattivo gusto.

Cassa integrazione e bonus: le differenze con i partiti

Senza dubbio non possiamo dire che i politici in questi giorni non abbiano lavorato. Hanno prodotto una mole di documenti senza precedenti. Il Decreto Rilancio è ad un passo dall'approvazione: un bel lavoro da 430 pagine e 258 articoli. Lo scopo è quello di fornire un ampio sostegno alle famiglie ed alle imprese che stanno affrontando una delle crisi più gravi e pesanti del secondo dopoguerra. Abbiamo davanti a noi una maxi manovra da 55 miliardi di euro: un maxi stanziamento che dovrebbe servire per far ripartire l'Italia messa in ginocchio dal coronavirus.

Andando a spulciare tra quelle 430 pagine si riesce a trovare il tentativo di far andare avanti tutto il paese. Non dimenticando proprio nessuno: nemmeno se stessi. Nemmeno la politica. A volte si dice che il calzolaio vada in giro con le scarpe rotte: mica vorrete che i partiti politici vadano in giro senza soldi nel portafoglio!! Quello che un po' va all'occhio, però, è che in questo caso non si parla di cifre modeste. Anzi i numeri sono di tutto rispetto.

Nel 2019, attraverso il 2 per mille, sono arrrivati 18 milioni. Nel 2018 parliamo di qualcosa come 14 milioni. Nel 2020, in piena emergenza Covid 19, in via del tutto straordinaria per l'anno 2020, è prevista l'erogazione a titolo di acconto di una cifra pari a quella erogata nel 2019. La previsione è stata calcolata, come previsto dalla riforma del 2014 (che aveva cancellato il finanziamento pubblico dei partiti), sule dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Ma perché non usare quei soldi per la cassa integrazione o i bonus?

Ovviamente quello che arriverà ad agosto è solo e soltanto un anticipo. Il saldo del finanziamento è previsto per il 31 dicembre. Nel caso in cui l'acconto dovesse essere maggiore a quanto spetti effettivamente, il partito beneficiario sarà tenuto a rimborsare la differenza, mediante un bonifico al fondo per 'ammortamento dei titoli di Stato. Alla fine, tirando un po' le somme di quanto sta accadendo, non si conosce fino in fondo quanto debba arrivare, soprattutto perché la dichiarazione dei redditi è stata proprogata al 30 settembre. Ma intanto conviene incassare un po' di liquidità, che a restituire i soldi c'è sempre tempo. Tra le norme del decreto è previsto lo slittamento degli adempimenti fiscali per tutto il 2020: ovviamente da qui al prossimo anno possono accadere molte cose, e ad essere maligni ci si può aspettare anche che i partiti si dimentichino di restituire i soldi.

Tirando giù due conti, ferme retando le cose come sono oggi quale sarebbe il partito che ci guadagna di più? Il Partito Democratico incasserà 8,4 milioni di euro, una quota pari al 42% di quanti hanno deciso di destinare il 2 per mille ai partiti politici. La Lega riceverà qualcosa come 3 milioni di euro, mentre Fratelli d'Italia incasserà 1,17 milioni di euro. Il Movimento 5 Stelle non riceverà alcunché non avendo trasmesso il proprio statuto alla commissione di garanzia per poter accedere al 2 per mille.

Ok, abbiamo scherzato: i partiti ci ripensano!

Alcune fonti di Governo M5S sottolineano che lo stop al 2 per mille in anticipo ai partiti è un passo indietro che li soddisfa. Sarebbe stato veramente irrispettoso cercare di approfittare di questa fase così difficile per gli italiani per chiedere una anticipazione di liquidità oggettivamente immotivata.

Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio perché è scattata la polemica sui social network, dove si inizia a riportare chei partiti ci costano molto più di Silvia Romano. Si punta il dito soprattutto contro quella che sarebbe stato un provvedimento che giunge ancora prima delle scelte, nelle dichiarazioni dei redditi posticipate per l’emergenza Covid- 19, degli italiani.