La cassa integrazione vede ancora una lentezza cronica per quella in deroga. All'appello mancano ancora due Regioni: dove stanno arrivano prima i soldi.

A pochi giorni ormai dalla fine d aprile, sono ancora in tanti ad attendere il primo assegno della cassa integrazione.

I pagamenti sono sono stati avviati dall'Inps il 15 aprile scorso e ad oggi sono per una parte delle richieste è arrivato effettivamente l'accredito sul conto corrente.

Cassa integrazione: Inps si è impegnata a pagare entro fine aprile

La buona notizia è che la scorsa settimana il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso di una videoconferenza in commissione Lavoro della Camera, si è impegnato a pagare entro fine mese il resto dei provvedimenti del Cura Italia, cioè sostanzialmente la cassa integrazione.

In linea con quanto accade ormai da alcune giornate, anche ieri l'Inps ha presentato sul suo sito un aggiornamento sui dati relativi alla cassa integrazione.

Cassa integrazione: ultimi dati Inps su domande e beneficiari

Dalla nota dell'ente previdenziale si apprende che alla data del 24 aprile, il totale dei beneficiari ammonta a 7.350.357 tra Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, di cui 4.711.639 già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 2.638.718 con pagamento diretto INPS.

Per la Cassa integrazione ordinaria le domande aziende pervenute sono 335.693, di cui 135.507 con pagamenti a conguaglio e 200.186 con pagamenti diretti, e sempre alla data del 24 aprile ne sono state autorizzate 247.117.

I lavoratori beneficiari sono 4.740.731, di cui 3.395.143 lavoratori già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 1.345.588 a pagamento diretto INPS.

Con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, sono prevenute 90.425 richieste di pagamenti diretti all’INPS tramite Modello SR41 per 345.883 beneficiari, e fino al 24 aprile sono stati effettuati dall'ente pagamenti per poco più di un terzo e precisamente per 32.485 per 120.800 beneficiari.

Assegno ordinari: l'aggiornamento al 24 aprile

Per quanto riguarda l’Assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono 163.430 per 2.609.626 beneficiari, di cui 1.316.496 con pagamento a conguaglio e 1.293.130 con pagamento diretto.

Cassa integrazione in deroga: gli ultimi dati disponibili

Nell'aggiornamento Inps viene fornito anche il prospetto relativo alla cassa integrazione guadagni in deroga.

Alla data del 24 aprile le domande decretate dalle Regioni pervenute sono 81.152 e di queste sono state autorizzate meno della metà e precisamente 36.855 punti.

Ben più basso il numero delle domande pagate, pari a 4.120 per 8.463 beneficiari.

Cassa integrazione in deroga: 2 Regioni mancano all'appello

Dall'elenco delle regioni sono ancora assenti due e si tratta della Sardegna e del Trentino Alto Adige che alla data del 24 aprile non hanno ancora inviato alcuna domanda.

Questo porterà ovviamente ad un inevitabile ritardo nei pagamenti, mentre rispetto ai giorni scorsi il prospetto ha visto l'aggiunta della Sicilia, con il primo invio di flusso datato il 22 aprile e appena 13 domande decretate, senza nessun pagamento effettuato fino ad ora.

Cassa integrazione: le Regioni da cui sono arrivati gli ultimi dati

Appena prima della Sicilia l'ultima in ordine di arrivo è stata la Lombardia, il 21 aprile, che con 260 domande autorizzata dall'Inps non ha ricevuto per ora il pagamento di nessuna.

Stessa situazione anche per l'Abruzzo che ha ricevuto l'ok per 36 domande su 113 decretate, senza però vedere alcun soldo per il momento.

Cassa integrazione in deroga: le 3 Regioni sul podio

In linea con le rilevazioni dei giorni scorsi, le tre Regioni sul podio per numero di domande e beneficiari pagate sono la Campania, il Lazio e la Puglia.

In Campania sono state pagate poco meno di 1.000 domande, quasi 1/6 di quelle autorizzate e con poco meno di 2.000 beneficiari che hanno ricevuto la cassa integrazione.

Seguono il Lazio e la Puglia rispettivamente con 1.282 e 1.242 beneficiari pagati, ma rispetto alla Campania è più basso il rapporto tra domande pagate e autorizzate, visto che il Lavoro è pari a 1/10 e per la Puglia a 1/8.

Le quattro Regioni invece con il minor numero di beneficiari pagati sono la Calabria e il Piemonte, con 59 per entrambe, seguite da Valle D'Aosta e Molise con sole 20 persone pagate nel primo caso e 8 nel secondo.