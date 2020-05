Sulla cassa integrazione, ed in particolare per il pagamento della CIG di marzo 2020 ai lavoratori con bonifico sul conto corrente bancario o postale, è ancora caos. Perché tra il dire ed il fare c'è di mezzo la legge, e nello specifico la burocrazia che innesca lungaggini per nulla compatibili ed in linea con l'attuale situazione emergenziale per il coronavirus.

Pagamento della cassa integrazione con il bonifico su conto corrente, dove sono i soldi del mese di marzo?

Non a caso IlGiornale.it riporta che sono ancora tanti, troppi i lavoratori che aspettano la liquidazione della CIG del mese di marzo del 2020. Inoltre, l'attesa rischia di essere insostenibile per il pagamento della cassa integrazione in deroga in quanto da una regione italiana all'altra ci sono regolamenti differenti.

Cassa integrazione in deroga: la Sicilia è il fanalino di coda, bene le altre Regioni del Sud

Stando ai dati che sono stati forniti dall'Inps, ed aggiornati alla data del 28 aprile del 2020, tra le Regioni italiane in forte ritardo, con le procedure per il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori, c'è la Sicilia.

Mentre le Regioni più avanti, ma comunque con un rapporto pari al 50% circa tra le pratiche inoltrate e quelle autorizzate dall'Istituto di previdenza, spiccano Abruzzo, Veneto, Calabria, ma anche la Puglia e la Regione Campania.

Cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO, 5 milioni di lavoratori aspettano ancora il bonifico

Considerando inoltre la sola CIG ordinaria, che è caratterizzata da un minor rischio di inghippi burocratici, siamo in ogni caso, ed allo stesso modo, in ritardo con le erogazioni.

Su oltre 11 milioni di aventi diritto, infatti, IlGiornale.it riporta altresì che ci sono circa 5 milioni di lavoratori che sono ancora in attesa di ricevere i soldi di marzo. Aspettando Godot.