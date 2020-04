Cassa integrazione: un sogno assurdo per la maggior parte dei lavoratori. Sì, perché in questo momento che tutte le attività sono ferme, che si pensa al reddito di emergenza per aiutare i lavoratori in nero, non si cerca di dare una mano ai dipendenti, che hanno sempre pagato i contributi e che sono sempre stati dei lavoratori regolari. E che, soprattutto, hanno sempre pagato le tasse. Sì perché questo è il nocciolo: in un momento in sui lo stato deve farsi carico del welfare sociale, è corretto aiutare tutti, ma perché la cassa integrazione rimane ferma al palo.

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, ma è bene tornarci sopra. Sono dieci le regioni che la momento non danno la possibilità di presentare la domanda per Cassa integrazione in deroga. I motivi? Uno solo: la burocrazia. A causa di una serie di intoppi burocratici o trattative con le parti sociali che vanno per le lunghe, le pratiche non possono essere presentate. Abruzzo, Bolzano, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta non hanno ancora ufficializzato la data da cui sarà possibile inoltrare le istanze; mentre in Basilicata e Sardegna sarà possibile farlo dall’8 aprile; in Calabria e In Emilia-Romagna dal 6 aprile, ma in quest’ultima regione l’invio delle richieste per le 4 settimane precedenti si è concluso solo nei giorni scorsi.

Cassa integrazione: i ritardi che strozzano i lavoratori

Cosa comportano questi ritardi? Una cosa molto evidente: viene spostata in avanti la data di liquidazione ai lavoratori delle somme maturate per la Cassa integrazione in Deroga, a cui sono ammesse tutte le aziende escluse dai trattamenti ordinari di integrazione salariale, per un totale di circa 2,6 milioni di lavoratori beneficiari. Uno scenario a dir poco critico e grigio, con modalità diverse da regione e regione, che rendono difficili e tutt’altro che rapidi i tempi di erogazione degli importi.

L’integrità fisica e la sicurezza dei Consulenti del Lavoro non può essere messa in discussione - dichiara Marina Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Basta già il massimo sforzo possibile che stiamo producendo per completare tempestivamente quanto di nostra competenza e lo facciamo tra difficoltà immani. Per questo motivo, - aggiunge - ho scritto al Ministro dell’Interno, Prefetto Luciana Lamorgese, per segnalare gli episodi di intolleranza e violenza e chiedere di rassicurarci del fatto che in nessun modo verrà tollerato alcun comportamento di violenza o minaccia nei confronti di chi è chiamato a svolgere la propria professione in questi difficili momenti.

Cassa integrazione: come dovrebbe funzionare

Giusto per fare un po' di salotto, iniziamo a spiegare cosa sarebbe la Cassa integrazione. Questa, in estrema sintesi, sarebbe l'ammortizzatore sociale a cui potrebbero accedere i lavoratori dipendenti. Questo tipo di cassa integrazione è riservata ad alcuni settori.

Tra le aziende che ne posso fare richiesta rientrano:

le imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali;

imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco.

Solo per fare un beve elenco, comunque non esaustivo degli aventi diritto.

Cassa integrazione: quanto riceveranno i lavoratori?

Proviamo a rispondere a questa domanda: quanto riceveranno in busta paga i lavoratori in cassa integrazione? Teoricamente dovrebbe arrivare l'80% della retribuzione globale. L'importo viene calcolato prendendo come parametro l'orario contrattuale massimo. Comunque vada l'importo massimo della cassa integrazione non può, in nessun caso, superare il tatto massimo fissato ogni anno dall'Inps

Par l'anno in corso (il 2020), attraverso una circolare emanata lo scorso 20 febbraio gli importi previsi per i lavoratori in cassa integrazione sono i seguenti: