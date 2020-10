Celsius Network, qualora si scelga di versare 1.000 dollari alla piattaforma e cambiarli in cripto dollari, garantisce una rendita passiva dell’11,55% annuo. In generale, le condizioni economiche attuali indicano il fatto che chi trasferisce la propria valuta in Celsius può ottenere fino al 22,40% annuo. La piattaforma si propone l’obiettivo di consentire agli utenti iscritti l'ottenimento di un facile profitto, nei modi e tempi da essa stabiliti.

Prima di utilizzare Celsius Network bisogna essere adeguatamente informati su ogni aspetto della piattaforma. Il senso di questo approfondimento, dunque, è quello di mettere a fuoco ogni singolo elemento di CN e consentire a chiunque voglia provare i servizi ivi presenti di avere piena cognizione dell’offerta finanziaria in corso.

La disamina si concentrerà sulla usabilità dei prodotti, sui sistemi di sicurezza scelti, sui tassi di interessi applicati e sulle commissioni addebitate.

Capire Celsius Network: capire lo staking

La piattaforma Celsius Network si propone l’obiettivo di consentire agli utenti iscritti di ottenere o prestare risorse crittografiche, oppure conservarne il contenuto per ottenere una rendita passiva. L’impianto dell’intera architettura è basato sul token interno CEL: il conio ideato ad hoc, nato con la stessa impalcatura del progetto.

Nell’ambiente della tecnologia Blockchain, il token rappresenta un gettone virtuale il cui valore è determinato dall’organizzazione della piattaforma nascente. Consiste in una vera e propria risorsa economica da impiegare per la partecipazione diretta al progetto. Se il token giunge a diventare una valuta digitale con un valore similare alle altre presenti sul mercato, è possibile anche utilizzarlo come strumento di cambio per ottenere bitcoin o altre criptovalute.

Attraverso il possedimento del conio specifico, di Celsius Network in questo caso, l’utente può impegnarsi a detenere i propri fondi nel wallet corrispondente per un dato tempo. Il mantenimento stabile delle proprie risorse all’interno della piattaforma consente di sostenere la crescita di tutto l’impianto Blockchain del network.

In parole più semplici, lo staking sintetizza l’atto del bloccare il proprio portafoglio cripto per ricevere delle ricompense stabilite, altrimenti dette rendite passive.

Come si ottiene l’11,55% di interessi con i cripto dollari?

Chi comincia da poco a familiarizzare con il mondo delle criptovalute, ha una strada molto semplice per iniziare a trarre profitto da questa grande innovazione: detenerle e non usarle per un po'. Le possibilità di investimento basiche, infatti, rappresentano una strada che si biforca ai margini delle proprie superficiali conoscenze:

acquisto una valuta digitale e aspetto che il valore salga per rivenderla più avanti, la acquisto e la mantengo ferma per un tempo sufficiente a raggiungere una rendita passiva.

Nel caso 1 il guadagno sarà direttamente proporzionale alla crescita di valore del conio, il quale potrebbe raggiungere picchi del 500% o anche più, o aumentare sensibilmente, come diminuire. Tutto dipende dall’ingestibile volatilità delle criptovalute.

Nel caso 2, invece, l’utente s’impegna a mantenere i propri fondi sulla piattaforma per un tempo minimo di 1 anno, o altro scaglione temporale, e maturare degli interessi predeterminati.

Celsius Network, qualora si scelga di versare 1.000 dollari alla piattaforma e cambiarli in cripto dollari, garantisce una rendita passiva dell’11,55% annuo. In generale, le condizioni economiche attuali indicano il fatto che chi trasferisce la propria valuta in Celsius può ottenere fino al 22,40% annuo.

Per avere un’indicazione approssimativa delle rendite passive, basta accedere alla pagina ufficiale e inserire i dati di simulazione.

L’uso di Celsius Network mi consente, dunque, di depositare una cifra e tramutarla in una delle tante criptovalute ivi presenti, oppure cambiarla in token CEL, la moneta ufficiale di Celsius.

I fondi trasferiti a Celsius Network sono al sicuro?

Chiedersi se i propri fondi possano essere al sicuro, una volta depositati in CN, è più che legittimo. Uno degli aspetti più rassicuranti per l’utente che decide di effettuare il deposito è l’assicurazione attivata sul fondo. Tutti i soldi depositati dai clienti vengono infatti garantiti da una polizza il cui provider è BitGo. Quest’ultimo si appoggia alla nota compagnia assicurativa Lloyd’s. La garanzia della polizza copre un controvalore di 100 milioni di dollari e ne tutela l’integrità a fronte di eventuali attacchi hacker, malfunzionamenti tecnici o altre cause ostative del mantenimento del patrimonio raccolto. Questo però non è l’unico pericolo che incombe sulla salvaguardia dei propri soldi: a volte noi stessi facciamo degli errori che possono costarci cari.

La considerazione che va fatta prima di iniziare a masticare criptovalute è: che livello di conoscenza informatica ho? Sono una persona distratta? Può sembrare banale, ma non è. Avere una valuta digitale significa avere un patrimonio composto da un paio di bit dentro un computer e qualsiasi errore di gestione dello stesso può portare ad una perdita irrimediabile di quanto depositato.

Pertanto, i fondi sono al sicuro se la piattaforma che stiamo utilizzando è coperta da adeguati sistemi di garanzia e protezione, ma anche se noi stessi abbiamo la diligenza necessaria alla loro corretta gestione.

I vantaggi del token CEL

Per quale motivo un utente dovrebbe versare una quota in Celsius Network e cambiarla in token CEL? Qual’è la reale utilità del gettone ufficiale del progetto? Scopriamolo subito.

Il token CEL, come abbiamo già anticipato, rappresenta anzitutto la diretta partecipazione al progetto. Questo significa che se mai verranno implementati nuovi vantaggi e servizi, gli utenti che posseggono il CEL avranno dei privilegi sugli altri utilizzatori della piattaforma. Questa logica appartiene all’ordinario modo di operare delle start up innovative digitali, le quali per incrementare la loro portata necessitano di fondi e sostenitori. L’attribuzione di un token è il riconoscimento migliore per legare entrambe le cose.

Se acquisto il token CEL ho diritto a tassi di interesse più alti in caso di rendita passiva e a tassi di interessi più bassi se scelgo di ottenere un prestito.

Le ricompense che vengono assegnate in caso di possedimento di CEL toccano fino al 35% in più dei premi attribuiti per le altre monete virtuali presenti sulla piattaforma.

Se si ha un prestito in corso, le condizioni contrattuali al quale viene erogato raggiungono uno sconto fino al 30% in più rispetto agli interessi pagati con altre criptovalute.

In più, come già anticipato, si ha la precedenza sulla ripartizione di altri eventuali utili o servizi implementati nel tempo dal network di Celsius.

Ogni quanto vengono pagati gli interessi maturati

La rendita passiva attribuita da Celsius Network a tutti i suoi iscritti viene erogata nella quota corrispondente alla porzione di tempo maturata ogni lunedì della settimana. La rendita passiva si unisce al tasso di interesse composto, percepito da chi decide di mettere a disposizione la propria liquidità. In altre parole, chi desidera che i propri fondi vengano impiegati per l’erogazione di prestiti ad altri utenti può farlo, percependo un interesse specifico che si aggiunge alla rendita passiva. Un ottimo modo per rendere ancora più profittevole la ferma delle risorse impiegate per la partecipazione a Celsius Network.

Per iniziare basta scaricare l’app

La facilità con la quale si accede a questo sistema d’incremento economico è al pari di un’app sul telefonino. Per avere le porte aperte di Celsius, infatti, basta scaricare la relativa applicazione sul proprio smartphone ed iniziare ad operare da lì. L’interfaccia è molto intuitiva e semplice da usare, per permettere a chiunque di avere facilmente sott’occhio i propri dati, inlcuse le maturazioni di interesse nel tempo. Possiamo dedurne che si tratta di un sistema di finanza decentralizzata piuttosto valido. Vale la pena provare!