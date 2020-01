Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Aneeka Gupta, Associate Director, Research di WisdomTree, spiega che l'anno del Topo prenderà il via il 25 gennaio 2020. Il topo è il primo animale dello Zodiaco cinese ed è associato alla ricchezza e allo slancio. Dopo un 2019 impegnativo, Aneeka Gupta si aspetta che la crescita economica della Cina si stabilizzi nel 2020, sostenuta dall'accordo “Fase Uno” tra Stati Uniti e Cina e da una politica accomodante in settori chiave come quello monetario, fiscale, normativo e, in misura minore, residenziale. Nell'ambito della prima intesa commerciale, gli Stati Uniti hanno rinunciato all'aumento delle tariffe previsto per il 15 dicembre, hanno accettato di dimezzare l'aumento del settembre 2019 e di "modificare in modo significativo le decisioni tariffarie della Sezione 301".

In risposta, la Cina si è impegnata ad aumentare sostanzialmente le sue importazioni di beni e servizi statunitensi; a non deprezzare lo yuan (CNY) e ad apportare significativi cambiamenti strutturali per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale internazionale, il trasferimento di tecnologia e l'apertura dell'industria finanziaria. Mentre la guerra commerciale USA-Cina non è affatto finita, l'annuncio dell'accordo della Fase Uno ha evitato un'imminente escalation delle tariffe, ha ridotto l'incertezza della guerra commerciale e ha contribuito a contenerne i contraccolpi verso altre parti del mondo. Nel 2019, le importazioni statunitensi dalla Cina sono scese di 35 miliardi a 497 miliardi di dollari, mentre le importazioni cinesi dagli Stati Uniti sono diminuite di più di 40 miliardi a 125 miliardi di dollari. Di conseguenza, Aneeka Gupta si aspetta che un accordo globale rimanga nell'interesse di entrambe le parti con il presidente Trump consapevole di ciò, guardando anche alle elezioni. La Fase Uno dell'accordo commerciale USA-Cina si è conclusa con il consenso delle due parti su un meccanismo regolare di consultazione e risoluzione delle controversie per mantenere un rapporto commerciale più equilibrato.