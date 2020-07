Due gli argomenti del giorno, partiamo dal sondaggio commissionato da “Il Sole 24 Ore”, sondaggio atto a valutare il gradimento degli amministratori locali. Per quanto riguarda le regioni sono state prese in considerazione solo quelle i cui Presidenti sono risultati eletti direttamente, quindi sono state escluse la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige.

Non si può certo dire che i risultati siano stati imprevedibili, anche se non sono mancate le sorprese.

Mi limito a parlare dei Governatori delle Regioni.

Gli amministratori del Centrodestra hanno fatto l’en plein occupando le prime quattro posizioni della classifica.

Svetta Luca Zaia, Governatore del Veneto il cui consenso è arrivato al 70%, seconda piazza, ma con largo distacco, per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia che arriva al 59,8% precedendo l’umbra Donatella Tesei e la calabrese Jole Santelli.

Il podio è così monopolizzato da amministratori della Lega, anche se occorre fare almeno una precisazione. Zaia è un “amministratore di lungo corso”, mentre Fedriga e la Tesei sono stati eletti soltanto lo scorso anno.

Va sottolineato che il consenso a Zaia è effettivamente straordinario, dato che il Governatore veneto risulta in testa anche alla classifica del guadagno del consenso, il guadagno rispetto a quello ottenuto nel giorno dell’elezione.

Rispetto al giorno dell’elezione Zaia ha guadagnato circa 20 punti (19,9 per la precisione) otto dei quali guadagnati soltanto nell’ultimo anno. Quindi per Zaia è stato un continuo crescendo, ma certamente questi ultimi mesi, i mesi del corona virus, hanno contribuito a far aumentare il suo gradimento da parte dei cittadini della regione.

Su questo aspetto tornerò successivamente, quando parlerò del Governatore della Lombardia, per ora mi limito a sottolineare che ci sono differenze sostanziali nell’amministrare le diverse regioni, e posso senza dubbio sostenere che probabilmente le due regioni diciamo, più facili da amministrare, sono proprio il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia.

Dobbiamo quindi scendere alla quinta posizione per trovare il primo amministratore del Centrosinistra, si tratta di Stefano Bonaccini per l’Emilia Romagna.

A seguire Marco Marsilio dell’Abruzzo, Alberto Cirio del Piemonte e Giovanni Toti della Liguria, ecco su Giovanni Toti è giusto soffermarci un attimo per evidenziare che risulta secondo in quella classifica del “guadagno” rispetto al giorno dell’elezione. Il gradimento di Toti nel giorno dell’elezione si fermava infatti al 34,4%, mentre ora al Governatore ligure viene attribuito il 48% con un guadagno quindi di ben 13,6% punti percentuali.

Continuiamo con la classifica.

Nona posizione per Christian Solinas della Sardegna, poi Enrico Rossi della Toscana, ed ecco quella che possiamo definire una sorpresa, soltanto all’undicesimo posto su un totale di 18, troviamo Vincenzo De Luca con il 46%. La considero una sorpresa in quanto le maggiori testate giornalistiche italiane continuano a sottolineare la grande popolarità ed il grande gradimento del quale beneficerebbe il Governatore campano.

Ma andiamo avanti, a ruota seguono il siculo Sebastiano Musumeci con il 45,8% ed il lombardo Attilio Fontana con il 45,3%.

Ebbene non si può non rimarcare che il 13esimo posto per il Governatore della Lombardia sia inficiato da una vergognosa campagna mediatica che si è scatenata nei suoi confronti. Nonostante questo Fontana ha perso soltanto 4,4 punti percentuali rispetto a quelli che gli venivano attribuiti nel giorno dell’elezione.

Quella infame campagna mediatica contro il Governatore della Lombardia ha certamente poi avvantaggiato Luca Zaia, che invece è stato glorificato sempre dalla stampa mainstream.

I media nazionali, infatti, hanno cercato in tutti i modi di screditare Fontana e contemporaneamente l’esaltazione, decisamente fuori luogo, di Zaia, dava, a loro un’aura di obiettività, di imparzialità, visto che, dopotutto, stavano rendendo omaggio ad un altro Governatore dello stesso partito.

Nella realtà è del tutto evidente la malafede dei media nazionali, esaltano un Governatore come Zaia, dato che la sua rielezione è assolutamente certa e per loro la battaglia sul Veneto era già persa, quindi, fingono di essere obiettivi con lo scopo invece di infangare nella maniera più volgare un amministratore come Attilio Fontana.

Ed allora concludiamo la classifica con Donato Toma del Molise, Vito Bardi della Basilicata e Luca Ceriscioli delle Marche.

Siamo così arrivati alle ultime due posizioni.

Penultimo nella classifica e del gradimento ed ultimo nella classifica del “Guadagno”, visto che dal giorno dell’elezione ha perso ben 7,1 punti percentuali, Michele Emiliano, Puglia.

Eppure Emiliano ogni volta che compare in televisione continua a vantare i suoi successi nell’amministrare la Puglia, secondo questo sondaggio i cittadini pugliesi non sembrano invece molto soddisfatti del loro Governatore.

Ed eccoci all’ultima posizione, maglia nera, THE WORST, IL PEGGIORE Nicola Zingaretti del Lazio.

La cosa che impressione di Zingaretti è il distacco che ha nei confronti di tutti gli altri. A Zingaretti viene attribuito un consenso del 31%, ben 9 punti percentuali di distacco sul penultimo.

Impressiona poi vedere in queste due ultime posizioni Emiliano e Zingaretti due personaggi di punta del PD, uno addirittura Segretario del partito e l’altro suo sfidante.

Insomma la storiella che quelli del PD siano buoni amministratori, storiella ovviamente raccontataci da giornalisti prezzolati e da una stampa faziosa e settaria sembra proprio non trovar riscontro nella realtà. Staremo a vedere quando a settembre in molte regioni si andrà al voto.

Il secondo argomento della giornata riguarda la Commissione europea che ha diramato le nuove stime sulla recessione dell’eurozona nel 2020.

Stime riviste al ribasso. Nella zona euro il Pil dovrebbe calare dell’8,7%, un punto in più rispetto a quelle rilevate meno di due mesi fa (-7,7%). Peggiora anche la stima del rimbalzo che dovremmo registrare nel 2021 (+6,1% anziché +6,3%).

Ovviamente a noi interessa maggiormente il dato italiano, e, tanto per cambiare siamo ultimi in questa classifica.

Nell’anno in corso il nostro Pil dovrebbe precipitare (-11,2%), un crollo quasi doppio rispetto alla Germania (-6,3%). Consoliamoci con i cali a doppia cifra anche per Spagna (-10,9%) e Francia (-10,6%).

Ma attenzione perché questa, per l’Italia, non è neppure la peggiore notizia.

Sempre oggi, infatti l’Istat rende noto che sono “a rischio di sopravvivenza nel corso dell’anno in corso il 38,8% delle imprese italiane”

Capite 4 aziende su dieci!!! Questo è un dato medio, ovviamente sono a rischio maggiormente le micro aziende, ma anche quasi il 20% delle grandi aziende quelle con oltre 500 addetti è a rischio chiusura.

La stima è per una perdita di 3,6 milioni di posti di lavoro.

E’ un dato terrificante!

E se poi andiamo ad analizzare dati settoriale siamo all’armageddon.

Sempre l’Istat ci informa infatti che “sei alberghi e ristoranti su dieci rischiano la chiusura entro un anno”

Il 65,2% delle imprese di alloggio e ristorazione si definiscono a rischio di sopravvivenza e sempre a rischio di sopravvivenza si definiscono il 61,5% delle aziende dello sport, cultura ed intrattenimento.

Insomma rischiamo davvero di ritrovarci fra non molto un’Italia in macerie.