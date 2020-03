Christopher Kushlis, Asia Sovereign Analyst di T. Rowe Price, spiega che l’epidemia di coronavirus viene spesso paragonata a quella di SARS del 2002-03, nel tentativo di comprenderne le implicazioni a lungo termine e l’impatto economico. Tuttavia, l’epidemia di SARS è coincisa con un rallentamento della crescita del Pil, la guerra in Iraq e un rialzo dei prezzi del petrolio. Siamo sicuri quindi che sia un buon caso di studio per il coronavirus? In alternativa, a quali altri dati si può guardare?

L’epidemia di SARS non è un buon caso di studio

La SARS ha generato 8.098 contagi e 774 decessi in 17 Paesi. In corrispondenza dell’epidemia, il tasso di crescita del Pil cinese è diminuito del 2,1% nel primo trimestre 2003 rispetto al trimestre precedente.

Tuttavia, vi sono differenze significative con la situazione attuale. Nel 2003 la Cina più che essere un driver per l’economia globale – di cui rappresentava solo il 5% – era una cassa di risonanza per oscillazioni e shock che avvenivano altrove.

Inoltre, il rallentamento delle economie del G7 e il calo della produzione del petrolio legato all’invasione dell’Iran possono aver avuto un impatto nello stesso periodo. Secondo i calcoli di Christopher Kushlis, il calo del tasso di crescita cinese nel 1° trimestre 2003 riconducibile a fattori idiosincratici interni alla Cina – tra cui la SARS – è solo dell’1%, mentre il resto è attribuibile a fattori esterni come la crescita globale e il prezzo del petrolio. Per questo, secondo Christopher Kushlis, la SARS non è un buon caso di studio per comprendere il potenziale impatto del coronavirus.