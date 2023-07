Borse giù per colpa della Cina. Milano si difende con le banche

Dopo due sedute consecutive con il segno più, tornano le vendite sulle Borse europee che in seguito ad un avvio poco mosso sono scivolate tutte in territorio negativo. Al momento il Ftse100 e il Dax30 calano rispettivamente dello 0,27% e dello 0,42%, lasciando più indietro il Cac40 che accusa un ribasso dello 0,72%.

A frenare i mercati sono i timori sull'economica cinese dopo gli ultimi deludenti dati macro che hanno visto i prezzi alla produzione salire solo dello 0,9% a dicembre, rispetto al 2,7% registrato il mese precedente, registrando la crescita più contenuta da settembre 2016.

Ad impensierire anche l'aggiornamento sull'inflazione che a dicembre su base annua ha evidenziato una variazione positiva dell'1,9% dopo il 2,2% di novembre, al di sotto del 2,1% previsto dal mercato. Anche in Europa gli ultimi dati sono poco confortanti, visto che in Francia la produzione industriale a novembre ha riportato una flessione dell'1,3%, in netta frenata rispetto alla lettura precedente rivista al rialzo dall'1,2% all'1,3%, mentre le attese erano per una lettura sulla parità.

In tarda mattinata è prevista la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della BCE tenutasi a dicembre, mentre ieri in serata sono state diffuse le minute del FOMC.

Dal documento è emersa un'incertezza dei membri del Board sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. Se da una parte potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi in futuro, dall'altra la Fed ha mostrato un atteggiamento paziente.

Conferme in tal senso dovrebbero giungere oggi dal discorso che nel tardo pomeriggio vedrà impegnato il presidente Jerome Powell, il quale dovrebbe ribadire il messaggio già consegnato al mercato venerdì scorso.