Ecco il Concorso per lavorare al Ministero della Giustizia: 616 posti per la selezione degli operatori giudiziari. Ecco i dettagli nella guida di Trend Online.

Tempi di crisi occupazionale? Ecco il Concorso per lavorare al Ministero della Giustizia. Quali sono i requisiti necessari per partecipare al bando concorsuale? Una bella opportunità professionale per chi auspica al famoso posto “fisso” e vuole essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Scopriamo in questa guida di Trend Online quali sono i requisiti necessari per partecipare al Concorso Ministero Giustizia.

Concorso Ministero Giustizia: Assunzioni Operatori Giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha indetto un Concorso pubblico per assumere operatori giudiziari presso i tribunali.

A breve partiranno le procedure per l'invio delle domande ai CPI: in tempi di crisi si tratta di un’interessante opportunità professionale da non perdere di vista.

La ricerca è rivolta a reclutare 616 Operatori giudiziari, le cui domande devono essere inviate al Ministero della Giustizia per l’assunzione a tempo indeterminato presso i Tribunali di numerose Regioni.

Concorso Ministero Giustizia: quali sono i requisiti necessari?

Per partecipare al bando Ministero Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami n° 80 dello scorso 8 ottobre 2019, è necessario essere in possesso del requisito della licenza di scuola media inferiore.

Prima dell’avvio del Concorso sarà indetta una selezione che verrà effettuata dagli Uffici per l’Impiego regionali.

Attualmente gli avvisi sono pubblicati sui siti dei CPI di Marche e Puglia che hanno fissato i termini per la presentazione delle istanze.