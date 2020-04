Anche tu puoi FARE il +50% in 2 giorni di TRADING! NON CI CREDI? >> CLICCA QUI << E SCOPRILO NEL WEBINAR GRATUITO

Giuseppe Conte folgorato sulla via di Damasco, si è convertito all’antieuropeismo, all’euroscetticismo? Sentendolo parlare pare proprio che abbia abbandonato il suo credo, la fiducia incondizionata verso l’Europa, la sua ammirazione nei confronti di Angela Merkel.

Uno potrebbe dire meglio tardi che mai, ma forse è meglio non illudersi.

Innanzitutto è meglio chiarire che Conte sembra sì essere totalmente contrario al MES, ma al MES con le condizionalità al momento previste, se venissero abolite, o perlomeno fortemente ridotte Conte sarebbe disposto anche ad accettare il cosiddetto MES light.

Ed inoltre sa che anche un suo assenso dovrebbe avere poi l’avallo del Parlamento e pare proprio che ci sia un gruppo di Senatori penta stellati disposti a votare contro, si chiuderebbe così la sua avventura politica, o perlomeno la sua avventura come Presidente del Consiglio.

Quindi sul MES Conte diciamo che è costretto in Europa a tirare fuori gli artigli, per lui è una questione di vita o di morte.

Conte è invece assolutamente favorevole agli eurobond, una proposta che trova l’opposizione in particolare dell’Olanda, ma anche della Germania. Il timore dei Paesi del nord è che così inizi un percorso che porti gli Stati europei a “fondere” il loro debito pubblico e quindi per i cosiddetti Paesi virtuosi il dover farsi carico anche dei debiti contratti dai Paesi scialacquatori.

Ed allora ragioniamo su questo aspetto.

Se siamo onesti dobbiamo riconoscere che se fossimo al posto della Germania o dell’Olanda ci comporteremmo allo stesso modo. Un esempio al solito chiarirà maggiormente il mio pensiero.

Tanto per capirci se per assurdo la Grecia ci proponesse di emettere dei bond garantiti da entrambi i nostri due Stati, come dovremmo comportarci, o meglio lo chiedo proprio a voi, come vi comportereste?

Penso che per prendere quella decisione facciate due considerazioni.

La prima: visto che già ora la Grecia ha un livello di debito pubblico altissimo, ed una situazione economica precaria, se alla scadenza di quei bond la Grecia ci dicesse che non è in grado di onorare quel debito, toccherebbe a noi tirar fuori tutti i soldi, dato che abbiamo prestato la garanzia su quei bond.

Ma non basta perché senz’altro fareste anche questa considerazione:

Visto che la Grecia è un Paese economicamente molto più debole di noi, il mercato per sottoscrivere quei bond richiederebbe un interesse maggiore rispetto a quello che richiede oggi per sottoscrivere dei bond garantiti solo dallo Stato italiano.

Quindi probabilmente andremmo a pagare un interesse maggiore rispetto all’attuale.

Naturalmente per la Grecia vale esattamente l’opposto, pagherebbe un tasso di interesse minore rispetto a quello che paga oggi sul suo debito pubblico ed alla scadenza non rischia il default perché se non avesse i fondi per onorare i bond risponderebbe l’Italia che aveva anch’essa prestato la propria garanzia su quel prestito.

Insomma noi non avremmo alcuna convenienza ad emettere quei bond assieme alla Grecia.

Ebbene l’Olanda con noi si trova nelle stesse condizioni nella quale si troverebbe l’Italia con la Grecia nel mio esempio.

Visto che i Paesi del Nord, per quanto appena detto non hanno nessuna convenienza ad emettere eurobond, come possiamo convincerli?

Conte, non potendo negare le buone motivazioni dei Paesi del Nord, ma per la verità soprattutto con la Germania per ovvi motivi di carattere economico/commerciale, in questa contrattazione può quindi solo giocarsi due carte.

La prima è quella della solidarietà, ossia sottolineare le basi di carattere … non so come dire, umanitario sulle quali sarebbe stata fondata l’Europa, quelli che Conte ha definito “i valori della persona”. E quindi il nostro Premier usa termini come condivisione, vicinanza, fratellanza, ma con questo approccio non sembra far breccia, oltre le Alpi i popoli sono molto più pragmatici che alle nostre latitudini, ed allora gioca la seconda carta:

Sottolineando che l’Italia non è un piccolo Stato, è la terza economia dell’Europa, la seconda in campo manifatturiero e le varie economie europee sono fra di loro interconnesse, per cui se venisse a mancare un solo pezzo della filiera si incepperebbe tutto il processo produttivo.

Probabilmente Conte sa che questa è una carta importante, alcuni componenti dell’industria automobilistica tedesca sono fabbricati in Italia e se dovessero improvvisamente venire a mancare per il più importante settore industriale tedesco, quello appunto dell’auto motive, potrebbero loro essere guai.

Conte insiste molto su questo aspetto avendo l’appoggio anche di persone molto influenti in Germania. Sono stati infatti proprio i vertici delle più importanti case automobilistiche tedesche a consigliare alla Merkel di usare un maggior criterio e tutta la diplomazia possibile in questa disputa con l’Italia, proprio temendo ripercussioni negative in un comparto così importante per l’economia tedesca.

Insomma non siamo proprio con le spalle al muro, o meglio, essendo con le spalle al muro a Conte non è rimasto altro che mostrare le unghie. Staremo a vedere.

Tuttavia sapete come la penso, io sono contrario anche agli eurobond, perché così non solo non si rompono, ma addirittura si rinsaldano i vincoli europei, e questo per noi è solo deleterio.

La nostra convenienza è quella di liberarci del cappio europeo ed gli eurobond invece avrebbero esattamente l’effetto opposto.

Ed arriviamo così al nodo decisivo sul quale occorre fare assoluta chiarezza, perché questo è un punto fondamentale.

Conte pare che si stia comportando come quello che, accerchiato dai nemici mette una mano dietro la schiena e dice agli assalitori “state lontani perché qui ho in mano una bomba a mano e se vi avvicinate non esito a scagliarvela contro”.

Ebbene gli assalitori, magari prudenzialmente si fermano, ma poi inevitabilmente si domanderebbero “in quella mano che tiene dietro la schiena ha davvero in mano una bomba a mano oppure è solo un bluff?”

Uscendo dalla metafora la domanda che tutti ci poniamo, ma che incredibilmente nessuno ha ancora posto a Conte è:

Caro Sig. Presidente, ma quando lei dice “faremo da soli”, precisamente … cosa intende?

Perché da un certo punto di vista io le erigerei un monumento se con quell’espressione intendesse dire lasciamo l’euro, l’Unione europea e torniamo ad essere un Paese sovrano con una propria Banca Centrale che riacquista tutte le proprie funzioni a livello nazionale.

Ma invece sarei letteralmente terrorizzato se lei con le parole “faremo da soli” intendesse dire che comunque continuiamo a rimanere nell’euro e nell’Unione europea, e per trovare i fondi necessari facciamo ricorso al risparmio privato dei cittadini applicando una pesantissima e nefasta tassa patrimoniale.

Perché in quest’ultimo caso veramente sarebbe un piano diabolico:

Ossia far finta di litigare con l’Europa per arrivare a fare proprio quello che l’Europa ci chiede da anni, ossia massacrare con una patrimoniale il risparmio privato per distruggere in questo modo la nostra amata Italia.

Non voglio nemmeno prendere in minima considerazione quest’ultima ipotesi, chiaro?