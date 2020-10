Probabilmente vi aspettavate che il video odierno riguardasse l’ultima DPCM che il Premier Conte ha voluto riservare agli italiani. Magari ne parleremo un’altra volta, posso naturalmente anticiparvi che lo trovo inammissibile.

Ovviamente sono contrario a tutte le restrizioni che sono state introdotte, ma in particolare sono inviperito per l’introduzione del divieto di qualsiasi convegno, indipendentemente dal numero dei partecipanti ed indipendentemente dal fatto che venissero rispettate tutte le imposizioni sul distanziamento previste dalle norme anti-Covid.

Ma ripeto, di queste norme totalmente antidemocratiche ne parleremo in altre occasioni, oggi non posso non parlare del MES e soprattutto di quanto ha detto Conte a riguardo rispondendo ad una domanda che gli ha posto un giornalista a margine della conferenza stampa tenuta dal nostro Presidente del Consiglio.

Allora, innanzitutto un fatto che vorrei chiarire.

Come ha giustamente fatto emergere Fabio Frabetti, il giornalista di Money.it col quale ormai da diverso tempo intrattengo una rubrica titolata Mondo e Finanza, ebbene Frabetti nell’ultima trasmissione, quella di venerdì scorso si è domandato, retoricamente, come vengono scelti le testate ed i relativi giornalisti che sono accreditati a porre domande a margine delle conferenze stampa del Premier?

Non crederete che esistano “metodi democratici” in questa scelta, ovviamente, ma non solo, non crederete che le domande non siano concordate vero?

Quindi il Premier non solo non può essere colto di sorpresa perché sarei pronto a scommettere che lui conosca prima il tenore delle domande, ma ritengo proprio che sarà anche stabilito l’ordine con il quale vengono poste le domande proprio per dar loro più o meno importanza.

Insomma per farci una risata, solo il Ministro della Salute Speranza può essere messo in difficoltà dalla solita intervista in ginocchio di Fabio Fazio nei confronti di un esponente del Governo, veramente una scena esilarante.

Ma torniamo a noi. Quindi la prima domanda che “casualmente” un giornalista anche lui scelto “casualmente” pone a Giuseppe Conte riguarda il Mes e se ancora non fosse stato chiaro che quella domanda era concordata per dare al Premier la possibilità di lanciare in diretta un messaggio politico prima Casalino tiene a precisare che le domande, poi si corregge le prenotazioni sono state fatte in ordine di iscrizione, quindi non sono preordinate, ma tutto vien fatto “casualmente”.

E, se ancora non si fosse capito, per sottolineare la cosa Conte, dopo aver ascoltato la domanda inizia la risposta dicendo: “Beh, ci togliamo subito il MES davanti come prima domanda quindi non è male”.

E quindi il Premier inizia il suo pistolotto.

Chiariamo subito, il Premier Conte liquida il MES, quindi voi mi direte, bene! Finalmente! Sì, bene, ma non posso non sottolineare ancora una volta quanto quell’uomo sia viscido, ambiguo.

Ebbene oggi lui liquida il MES perché su quello ha perso, anzi di più, è stato umiliato dal Parlamento. Qualche giorno fa infatti il nostro Parlamento si è espresso in maniera inequivocabile, la proposta di richiesta del MES presentata da Renato Brunetta di Forza Italia, è stata sonoramente bocciata, gli 81 voti a favore sono stati infatti subissati dai 409 voti contrari.

Ed allora Conte oggi è costretto a dire la verità, ma come al solito non ce la fa a dirla tutta, è più forte di lui, un po’ deve mentire. Tuttavia, perlomeno, è obbligato a dire cose che non aveva mai detto prima.

Inizia dicendo: “Eh … cerchiamo di chiarire anche al grande pubblico i termini della questione” Ma allora ammette subito di non aver mai chiarito al grande pubblico i termini della questione, chi ha voluto informarsi su cosa fosse il MES e quali erano le prerogative di quello strumento lo ha dovuto fare su canali alternativi, quelli che si trovano solo sul web, non certo sui canali istituzionali. Ma proseguiamo sentite cosa dice:

“Cerchiamo di essere questa volta …” mamma mia cosa sta dicendo!!! Cerchiamo di essere questa volta onesti e dire la verità … No, purtroppo non dice questo, questo non riesce a dirlo. Dice invece:

“Cerchiamo di essere questa volta … anche un po’ più dettagliati”. Ok l’autocritica arriva fino a qui, non si rimprovera di aver raccontato per mesi agli italiani delle balle sul Mes, si rimprovera solo di non aver mai affrontato l’argomento in maniera dettagliata.

Ed allora prosegue:

“I soldi del Mes sono dei prestiti” Alleluja lo ha detto!!! Finalmente!!! In precedenza non lo aveva mai ammesso. Ed aggiunge correttamente:

Non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte, in cambio di un risparmio di interessi

E qua dice solo una mezza verità, perché lo sapete ormai tutti ma lo ribadisco che il debito pubblico acquistato dalla Banca centrale è praticamente emesso a zero interessi.

Poi aggiunge che “siccome li dobbiamo restituire vanno poi ad incrementare il debito pubblico, quindi dovrò intervenire, se prendiamo i soldi del MES, con tasse, nuove tasse o tagli di spesa, perché il deficit lo dobbiamo tenere, il debito pubblico sotto controllo”.

Altro Alleluja, confessa che quando dovremo restituire i soldi del MES dovrà farlo con tasse, nuove tasse perché il deficit, ma poi si corregge il debito va tenuto sotto controllo.

Bravo Conte, bene, ma a questo punto vorrei che tu ti ricordassi di queste parole anche quando parlerai del Recovery Fund, semmai un giorno anche per il Recovery Fund vorrai parlarne in maniera “un po’ più dettagliata”. Ossia ricordati di dire che anche i soldi del Recovery Fund vanno restituiti ed allora per farlo non tu, che non ci sarai più, (almeno lo spero) ma chi si troverà a raccogliere la tua disastrosa eredità dovrà mettere nuove tasse o tagli di spesa.

Ma sentiamo come prosegue Conte:

Peraltro per quanto riguarda le spese e gli investimenti per la sanità abbiamo stanziato nel disegno di legge di bilancio circa 4 miliardi per l’anno prossimo e poi ci sono i soldi del Recovery Fund dove sicuramente andremo ad investire all’incirca 9 o 10 miliardi, adesso stiamo completando i progetti.

Eh sì, perché ricordiamo che i soldi del Recovery Fund hanno ancora più condizionalità del MES, ossia vengono erogati solo dopo che l’Unione europea ha approvato i progetti di spesa.

Ma attenzione perché adesso arriva il clou: Sentite cosa dice Conte:

Quello che voglio dire, quindi, è che il MES non è la panacea come viene rappresentata

Nooo!!! Incredibile!!! Ma caro Premier Giuseppe Conte, ma chi era a rappresentare il MES come la panacea? Io no di certo!!!

Ed infine un’altra confessione, Conte termina la risposta ammettendo che:

anche il vantaggio in termini di interessi diventa adesso molto contenuto, i tecnici fanno la distinzione fra i tassi negativi che riguardano i titoli a tre anni, non dobbiamo considerare i tassi negativi ma quelli almeno decennali, sono allo 0,7 però il vantaggio in termini di interessi è molto contenuto, cosa sono attualmente, 200 milioni? Ecco quindi allora quando facciamo questi ragionamenti e tenuto conto di queste circostanze dobbiamo valutare che in ogni caso dovremmo comprare in termine di interessi molto contenuto, rispetto ad un rischio che gli analisti colgono, che è difficilmente quantificabile economicamente, si chiama stigma

Ed ecco un’altra confessione, ma allora lo stigma esiste!!! Non è un’invenzione dei sovranisti. No, perché fino a ieri si negava anche questo.

Lo stigma, io solo chiamerei sfigma, nel senso che è il prezzo che deve pagare lo sfigato. In pratica dato che il MES è uno strumento nato per dare l’estrema unzione ad un Paese ormai sull’orlo della bancarotta, la sua richiesta sarebbe un pessimo segnale al mercato, insomma sarebbe come ammettere di non trovare più investitori disposti ad acquistare i propri titoli dello Stato, e l’effetto della richiesta del MES sarebbe quello di far aumentare i tassi pagati sul debito pubblico.

Conte deve infatti concludere ammettendo che

In questo Momento il SURE lo hanno preso oltre una decina di Paesi, anche noi, il MES nessuno, quindi c’è questa incognita anche da considerare.

Ma va? Te ne sei accorto solo adesso?

Ed infine:

“Ecco perché io ho detto senza nessuna pregiudiziale ideologica se avremo fabbisogno di cassa, sicuramente fra gli strumenti finanziari che dovremo considerare c’è anche il MES, ma se questo non accade, evidentemente, prendere il MES per risolvere una disputa del dibattito pubblico, non ha senso”.

Insomma avete capito, incredibilmente è stato Brunetta a far crollare quella marea di balle che ci avevano raccontato sul MES, certo Brunetta non l’ha fatto apposta lui è talmente rintronato che il MES lo voleva davvero.

Ma costringendo il Parlamento ad esprimersi, e su quel tema i 5 Stelle non potevano perdere anche l’ultima loro minima credibilità, a quel punto la scelta per i parlamentari era fra: No al MES oppure crisi di Governo.

E sappiamo che i parlamentari rappresentanti dei partiti attualmente al Governo voteranno di tutto pur di evitare di tornare alle urne.

Ok, liquidato il Mes dal Parlamento italiano, ora speriamo che il parlamento europeo bocci anche il Recovery Fund, e poi l’Italia potrà tornare a respirare.