La conferenza stampa di ieri sera del Premier Conte ci ha illustrato come trascorreremo le nostre feste di Natale. Tutta l’Italia sarà in zona rossa fino al 6 gennaio, tranne 4 giorni feriali arancioni. Alcune deroghe ci consentiranno di mantenere un minimo di socialità. Confermato il coprifuoco alle dalle 22 alle 5.

Mentre da una parte il Grande Fratello imperversava imperturbabile, dall’altra il Premier Conte definiva in conferenza stampa i nostri confini festivi, sottolineando con ampi gesti delle braccia quando siamo autorizzati a muoverci senza autocertificazione e quando non siamo autorizzati a muoverci del tutto.

Dopo ore di confronto in Consiglio dei Ministri, ieri sera intorno alle ore 20, il nuovo decreto relativo alle festività di Natale ha ottenuto il nulla osta, e le nuove restrizioni a cui dovremo adattarci sono state varate.

L’accordo finale si concretizza in una zona rossa nazionale per i giorni festivi e prefestivi, e una zona arancione nei rimanenti giorni feriali, con 10 giorni di lockdown totale e 4 giorni di chiusure parziali.

Nella bozza del Decreto Natale illustrata ieri sera dal Premier, anche una deroga per agevolare le visite agli amici nel periodo delle festività.

Come muoversi durante le festività di Natale

Il Premier Conte, ieri sera ci ha sorpresi con una novità. La suddivisione cromatica, giallo, arancione, rosso, con cui abbiamo preso confidenza in queste settimane, ha acquistato una dimensione differente.

Non più suddivisioni geografiche. A Natale l’Italia sarà tutta uguale, da nord a sud. Le tonalità saranno applicate sul calendario, sulla dimensione temporale.

L’Italia adotterà le misure di zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, quindi nei giorni 24, 25, 26 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Nei giorni feriali, ovvero 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, l’Italia adotterà le misure previste per la zona arancione.

La bozza del Decreto di Natale individua quindi, per le prossime festività, 10 giorni di chiusura totale, e 4 giorni di chiusura parziale sull’intero territorio nazionale.

Sarà un Natale diverso, ci incoraggia Conte, ma il sacrificio di tutti noi aiuterà ad alleggerire le reti ospedaliere e tutelare la salute, soprattutto dei più fragili, dei più deboli e sicuramente dei più anziani.

Cosa si può fare nella zona rossa nazionale di Natale

Le regole a cui dovremo attenerci sono più o meno le solite alle quali ci stiamo attenendo periodicamente da mesi. Sono presenti però alcune novità volte a consentire un minimo di socialità in questo periodo dell’anno così significativo.

In tutti i giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 6 gennaio, saranno vietati gli spostamenti fra regioni. Ci si potrà muovere, con autocertificazione, soltanto per ragioni di lavoro, necessità e salute.

In questo periodo di zona rossa, lo spostamento verso abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, nell’intervallo temporale compreso fra le 5 del mattino e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle altre persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Le deroghe per i parenti e i minori di 14 anni

Il Decreto di Natale che già nella sera del 18 dicembre va in Gazzetta Ufficiale, apre dunque alla possibilità di visite agli amici durante le feste di fine anno. Contrariamente a quanto ipotizzato giorni fa, il testo della bozza non specifica la necessità di un grado di parentela fra le persone in visita, fermo restando, comunque che il loro numero non può essere superiore a due. I visitatori under 14 non vengono invece conteggiati. Di fatto dunque, il gruppo di visitatori potrebbe essere superiore a due persone: due adulti anche non parenti e più di un minore di 14 anni.

Sempre in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, sono previste altre due deroghe. Una riguarda la possibilità di spostamento da parte di chi voglia ricongiungersi presso l’abitazione abituale con il proprio coniuge, anche se la dimora non coincide con la residenza. L’altra deroga consente ai genitori separati di avvicinarsi al figlio minorenne affidato all’ex coniuge, ovviamente compatibilmente con le disposizioni definite in sede di separazione.

Cosa sarà aperto nella zona rossa di Natale

Nel periodo della zona rossa, che ricordiamo coinvolgerà l’intero territorio nazionale, saranno chiusi centri estetici, bar e ristoranti. Manterranno la loro operatività, invece, supermercati, negozi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e barbieri, edicole e tabaccherie.

Cosa possiamo fare a Natale nella zona arancione

Se dalla zona rossa estrapoliamo i quattro giorni feriali, il 28, 29, 30 dicembre, e il 4 gennaio, ci troviamo in zona arancione, valida su tutto il territorio italiano.

In questo quattro giorni ci potremo muovere senza autocertificazione, dunque senza essere tenuti a giustificare il motivo del nostro spostamento, ma sempre esclusivamente all’interno del nostro comune di residenza.

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di sentire, con sempre più forza, le osservazioni relative alle penalizzazioni sugli spostamenti che gli abitanti dei piccoli centri subirebbero rispetto a chi vive in grandi centri urbani. Il residente in un piccolo centro di provincia, al quale le restrizioni vietano di uscire dal proprio comune, è sicuramente svantaggiato, anche soltanto in termini di servizi raggiunti, rispetto a chi vive in una metropoli.

Ebbene, il nuovo decreto illustrato ieri sera dal Premier Conte, sembra accogliere questo pensiero, introducendo un criterio di distanza che supera quello di mero confine comunale.

Nel periodo arancione ci si potrà spostare esclusivamente all’interno dl proprio comune, e per venire incontro ai comuni fino a 5 mila abitanti, nel raggio fino a 30 Km, ma non nei capoluoghi di provincia.

Cosa è aperto in Italia nei quattro giorni feriali della zona arancione? Bar e ristoranti rimangono chiusi tranne che per il servizio d’asporto e le consegne a domicilio. Gli altri negozi potranno svolgere regolarmente la propria attività fino alle ore 21.

La questione del coprifuoco nel periodo di Natale

Riguardo al coprifuoco previsto finora dalle ore 22 in poi, il nuovo decreto di Natale non prevede anticipi, lasciandolo sostanzialmente inalterato.

La stessa deroga che prevede visite di due persone una volta al giorno, fa riferimento a un arco temporale compreso dalle ore 5 alle ore 22. Gli stessi limiti temporali del coprifuoco attualmente in vigore.

Perché questo nuovo lockdown nazionale di Natale

Il rischio della terza ondata è concreto. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza, a commento delle misure che verranno adottate nei prossimi giorni di festività.

L’indice Rt, in questa settimana è salito da 0,82 a 0,86, e diventa pertanto necessario adottare misure straordinarie per arginare la risalita dei contagi. Questi giorni di fine anno, dove la socialità è il tema dominante, rappresentano eccellenti occasioni di diffusione del contagio, e mettono a rischio, fra le altre, una fra le fasce di popolazione più delicate: quella degli anziani.

Nel periodo delle festività saranno allora messi in campo almeno 70 mila fra donne e uomini della polizia e dei carabinieri per garantire un controllo capillare sul territorio degli spostamenti della cittadinanza.

Dalla bozza del decreto leggiamo che sono previsti 400 Euro di sanzione per chi viola i divieti previsti per il periodo delle festività di Natale.

I Ristori per ristoranti e bar del decreto di Natale

Il Premier Conte, nella sua conferenza stampa del 18 dicembre, entra brevemente anche in questioni che esulano dalla questione specifica degli spostamenti nelle feste del Natale.

Fa un rapido accenno al programma di Cashback e alla sua utilità per l’economia nazionale. Non è un pretesto per affollare di gente le nostre vie cittadine alla ricerca dello shopping rimborsabile, ma è una misura di sistema per la rivoluzione del paese, i cui benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia. Il Cashback è il primo passo per l’integrale digitalizzazione del paese e per i pagamenti in piena sicurezza.

Un 10% di sconto sull’acquisto di beni di prima necessità come pane, latte e pasta, che è stato ricordato sicuramente anche a fronte delle ultimissime bacchettate della Bce contro il Governo italiano proprio a proposito di questa iniziativa.

Il grande sforzo di sintesi dell’esecutivo nel riunire i quattro Ristori in un solo Decreto, un unico strumento di lavoro pensato per fare ripartire l’Italia, si concretizza anche nell’aiuto che il Governo intende offrire alle categorie che sono state maggiormente danneggiate dalla pandemia, come i lavoratori autonomi e le partite IVA.

Sono previste, inoltre, misure di ristoro immediate per circa 645 milioni, a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del Decreto Rilancio.