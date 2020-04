Nel più totale silenzio, in un momento assolutamente critico per l’Italia c’è chi continua a lavorare a pieno ritmo, sono le ONG che nel mese in corso non si sono fermate, neppure per Pasqua.

Dove fanno sbarcare i migranti? Naturalmente in Italia, visto che i nostri alberghi sono vuoti causa corona virus, c’è posto per tutti. Ora usciamo dall’ironia perché qui veramente c’è poco da ridere.

Allora, su una cosa siamo tutti d’accordo, una situazione simile in Italia in Italia non l’abbiamo mai avuta, davanti a noi una crisi economica che non ha precedenti ed il Governo cosa fa?

Accoglie ancora migranti! Disperati che arrivano in un altro Paese di persone disperate. La situazione potrebbe davvero diventare esplosiva.

Sembra che il nostro Governo abbia come scopo quello di distruggere l’Italia, siamo veramente non solo in mano a degli incompetenti, ma a degli scriteriati. Ripeto se il loro obiettivo fosse quello di distruggere il nostro Paese non potrebbero comportarsi diversamente.

Nel mese in corso questi il numero degli sbarchi: 6 sbarchi il giorno 9 aprile, 73 il giorno dopo, il venerdì Santo, 101 a Pasqua, 77 a Pasquetta e altri dieci ieri totale 266 persone, nello stesso periodo dello scorso anno, Ministro degli Interni Matteo Salvini, erano stai 75.

Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia 3.238 migranti, erano state soltanto 625 nello stesso periodo dello scorso anno, insomma un incremento del 418%. Queste sono le sole statistiche in Italia che hanno il segno più … e che segno più +418%.

Nuovi sbarchi

Ma attenzione perché questi numeri sono destinati ad aumentare a breve visto che si sta avvicinando alle nostre coste la Alan Curdi, la nave della ONG Sea Eye che trasborderà i 150 migranti a bordo su un’altra nave dove i migranti dovranno trascorrere la quarantena prima dello sbarco definitivo.

Naturalmente tutte queste operazioni costano un sacco di soldi, e la situazione sociale potrebbe davvero degenerare, sentite cosa hanno sottoscritto 12 sindaci delle città siciliane che si affacciano sulla costa meridionale dell’isola. Stiamo parlando di Ragusa, Pozzallo, Scicli, Comiso Ispica ecc. ecc.

Ebbene in una lettera inviata al Premier Conte ed alla Ministra Lamorgese si legge tra l’altro "La paura della malattia, le limitazioni delle libertà personali e gli effetti già lancinanti della crisi economica stanno alimentando una crescente rabbia sociale a cui è necessario negare ogni nuovo possibile appiglio".

Certamente il termine “rabbia sociale” non è esagerato, non so se i vertici del nostro Governo abbiano inteso a quale livello di insofferenza siano arrivati gli italiani. Questa della Alan Curdi, nave battente bandiera della Germania della ONG Sea Eye è una storia incredibile.

Il nostro Governo aveva cercato di chiedere aiuto alla Germania visto la grave situazione sanitaria nella quale si dibatte il nostro Paese. Il Ministro degli Interni tedesco aveva, almeno a parole invitato il comandante dell’imbarcazione a fare rotta verso un sicuro porto tedesco, ma il comandante della Alan Curdi non lo ha minimamente ascoltato facendo rotta verso la Sicilia.

E così Dobbiamo trovare noi una nave sulla quale far fare la quarantena alle 150 persone a bordo, ovviamente con costi ingenti in un momento nel quale diamo ai nostri lavoratori autonomi 600 euro e con questi devono pagarsi il mutuo o l’affitto, acqua, luce, gas oltre a tutte le varie spese per mantenersi, mentre ricordiamo che 35 euro al giorno fanno 1.050 euro al mese.

Queste sono cose che non si possono giustificare, veramente solo chi vuole il male dell’Italia può governare così il nostro Paese.

Ecco cosa sottolineare

Da sottolineare poi che la malafede degli organi di disinformazione di massa è sotto gli occhi di tutti, queste notizie infatti non trovano spazio sui media mainstream, mentre dovrebbero essere divulgate.

Ma il paradosso dei paradossi è che la nostra magistratura invece va ad indagare in Lombardia. E’ veramente incredibile, con tutto quello che ha fatto quella Regione che meriterebbe veramente una medaglia al valore.

Pazzesco, veramente pazzesco.

Guardate se una persona per bene, una persona amabile, buona d’animo come l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è arrivato a dire “Sono disgustato dallo sciacallaggio politico”, significa che veramente si è superato ogni limite.

La Lombardia ha fatto ciò che nessuna altra regione, non in Italia, ma al mondo avrebbe potuto fare, nemmeno la Baviera, i lombardi hanno dato una prova straordinaria lavorando venti ore al giorno in condizioni quasi estreme, e con un Governo centrale che remava contro!!!

Giulio Gallera deve diventare il prossimo Sindaco di Milano, Milano da anni non ha più un Sindaco veramente benvoluto dai milanesi, e Giulio Gallera è veramente una persona perbene.

In Italia sappiamo che vengono premiati i fanfaroni, gli sbruffoni ed i millantatori, è venuto il momento di cambiare, abbiamo bisogno di persone serie, persone oneste, persone che lavorano per il bene della comunità, insomma persone come Giulio Gallera,

Ora anche la Lombardia è pronta per ripartire, è necessario, il Paese ha bisogno che la sua locomotiva si rimetta in moto, io naturalmente capisco l’emergenza sanitaria, ma come ha detto anche il Governatore del Veneto Luca Zaia, dobbiamo cominciare a convivere con il virus.

E non abbiamo bisogno dei Colao e di quella gente del Bilderberg, abbiamo solo bisogno di tornare alla normalità, ormai la fase più acuta è alle spalle, ciò che andava fatto è stato fatto, non possiamo aspettare gli zero contagi.

Se attendiamo ancora, fra la popolazione si farà strada prima l’angoscia e poi la disperazione, perché dopo aver perso il presente, la cosa peggiore è cancellare il futuro.

Il Governo

Ovviamente il punto di partenza sarebbe far chiudere immediatamente questa esperienza governativa, il Governo PD/Movimento 5 Stelle probabilmente passerà alla storia come il peggior Governo della storia repubblicana.

Un Governo di venduti ed un Governo di incapaci.

E quanto sta accadendo in Europa è l’esempio più eclatante, ora voglio proprio vedere come andrà a finire questa storia del MES, perché lì si potrebbe davvero toccare il fondo.

Insomma speravamo che la vicenda migranti potesse darci un po’ di tregua, perlomeno in un momento davvero difficile per il nostro Paese, non è così.

L’Italia continua a venir trattata come un campo profughi, d’altronde con i governanti che abbiamo, un po’ ce lo meritiamo.